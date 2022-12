Las tres razones de Daniel Artana para dudar del éxito del blanqueo que prepara el Gobierno

escuchar

Mientras el Gobierno alimenta las expectativas del próximo blanqueo de capitales, el economista Daniel Artana planteó reparos al optimismo del Frente de Todos, apalancado tras el intercambio de información con Estados Unidos. ”No creo que tenga la entidad macroeconómica de la que habla el ministro [Sergio Massa]”, afirmó en LN+.

Invitado al programa Comunidad de Negocios, conducido por José Del Rio, Artana hizo hincapié en el intercambio de información que la Argentina celebró con Estados Unidos para acceder a la información de cuentas no declaradas de argentinos en ese país. Dijo que ese régimen de intercambio tiene varias observaciones en otros países.

Artana expuso tres razones que conspiran contra el deseo del Gobierno de conseguir dólares y mejorar la recaudación que se desprenden del acuerdo firmado con Estados Unidos y del próximo blanqueo de capitales. El Ministerio de Economía prepara un proyecto de ley par enviar al Congreso en ese sentido. “Al estar por lanzar un blanqueo, se quiere asustar un poco”, consignó.

El economista remarcó que el intercambio de información acordado con la administración de Joe Biden “es un modelo standard” que Washington ya ha firmado con más de 100 países. Se trata, según explicó, de cuentas con más de 10 dólares contabilizadas al 31 de diciembre de cada año y puestas a disposición del otro país el 30 de septiembre del año siguiente.

No obstante, sostuvo que ese intercambio con otros países ha tenido inconvenientes. “ En la práctica los países se están quejando de que Estados Unidos está demorando la entrega de información . Nadie sabe si los tiempos le dan a Massa como para que la gente sienta alguna presión que es natural”, analizó.

En ese sentido, dudó que la información sobre las sociedades que están armadas en paraísos fiscales ingrese plenamente al acuerdo de información. “Aparentemente esa información, Estados Unidos no la comparte”, esgrimió.

A su vez, Artana opinó sobre la cifra de 100.000 millones de dólares sin declarar por parte de argentinos en el exterior, que el Gobierno se encargó de difundir en los últimos días. Tanto el Ministerio de Economía como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) consideran que es posible capturar parte de ese monto.

No obstante, el economista la reconoció limitantes a ese objetivo. “ El que tiene mucha plata negra, tiene, por lo general, armada una sociedad en algún paraíso fiscal, incluso aunque tenga cuentas en Estados Unidos”, señaló. Y amplió: “Si eso no viene, lo que se va a agarrar es al ‘chiquitaje’ en términos macroeconómicos. No creo que tenga la entidad macroeconómica de la que habla el ministro [Massa]”.

Por otro lado, el especialista consideró el éxito que tuvo el blanqueo realizado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. “Tuvo una recaudación fiscal muy importante. Y después de eso, daría la sensación de que esto no va a tener la entidad que dicen”, añadió.

En efecto, el volumen de bienes blanqueados por la medida impulsada por Cambiemos llegó a US$116.800 millones (un monto que equivalía al 20% del PBI), según datos oficiales de la AFIP. El proceso aportó $148.600 millones de recaudación.

Artana aclaró que el lanzamiento del blanqueo no es una medida “irrelevante”, pero remarcó que dependerá de quienes finalmente se sumen a la iniciativa. “Por lo que trascendió, va a ser un blanqueo más generoso que el que se hizo en 2016 para el que no pagó, en términos de la multa que tiene que pagar”, indicó.

Si bien en este momento el Congreso está paralizado en medio de una fuerte disputa entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, Artana consideró que puede haber puntos en común que ambos espacios pueden llegar a coincidir para aprobar la ley de un nuevo blanqueo.

“Quizá haya un interés de la oposición porque aumenta la base imponible a futuro. No se la aumentan solamente a este Gobierno. Uno podría pensar que se pondría de acuerdo para tratar este tema”, indicó.

Como publicó LA NACION, se sabe que las alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del país y del exterior que serán tres tramos. Habrá una alícuota preferencialmente baja desde la entrada en vigencia hasta el 31 de marzo de 2023, otra dos veces la alícuota anterior desde el 1° de abril de 2023 hasta el 30 de junio de 2023 y otra cuatro veces la alícuota inicial desde el 1° de julio de 2023 y hasta el 30 de septiembre de 2023.

