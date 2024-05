Miguel Ángel Broda: “Mi impresión es que la inflación se va a estabilizar en un número de 4% o 5% por mes”

Escuchar

El economista Miguel Ángel Broda analizó en LN+ las medidas del Gobierno de Javier Milei, pronosticó que “la inflación se va a estabilizar en un número de 4% o 5% por mes” y planteó “cinco dudas” sobre el rumbo económico del Ejecutivo: la falta de un plan de estabilización, la velocidad de recuperación de la economía, el atraso cambiario, la salida del cepo y los problemas de gestión. Además, recordó el paso del mandatario por su renombrada consultora y no dudó en asegurar que fue “uno de los dos intelectos brillantes” en 40 sus años al frente de su estudio, pero también recordó que “era menos irritativo e ideológico”.

“El Gobierno está enamorado de la baja de la tasa de inflación pensando que tienen un plan de estabilización y en realidad la inflación está bajando sin ninguna duda y va a seguir bajando”, sostuvo Broda en el programa + Entrevistas que conduce Luis Novaresio en LN+, pero remarcó que “para ir a un programa exitoso que lleve la inflación a un dígito anual, usted necesita comunicar bien y sobre todo quebrar las diferentes tipos de inercia que hay”.

El economista reconoció que “el Gobierno está teniendo éxito en bajar la inflación”, pero aseguró: “Mi impresión es que se va a estabilizar en un número de cuatro o cinco por ciento por mes, que es altísimo. Ahí se verá si tiene razón el Gobierno de creer que tiene un plan de estabilización o no”. Para Broda es necesario “coordinar las expectativas” y resolver tres problemas principales.

“El primero es que hay mucha gente que ajusta sus expectativas con relación a la inflación pasada. Si la inflación viene cayendo, la inflación pasada es más grande que la actual y eso afecta la tasa de inflación. El segundo problema es el gran desequilibrio en precios relativos: la luz en términos de la leche, carne y papa es muy barata. Usted tiene que subir el precio de la luz, pero en general los bienes no caen de precios nominales, por lo tanto al subir un precio relativo tenemos también inflación”, explicó Broda, que formó a decenas de economistas en su consultora, Milei incluido.

El tercer problema que subrayó es el de la indexación: “Hemos tenido una fuerte licuación del gasto público y hay presiones sociales, presiones políticas para indexar. El problema de ser normal en términos de inflación es quebrar la indexación. Este es un programa que mantiene muchas de las tres variantes de la inercia”.

Sus “cinco dudas”

El economista insistió en la importancia de un plan de estabilización, el primer de los cinco interrogantes que planteó respecto al futuro. “Mi pensamiento es que falta un plan de estabilización en el sentido de que nos dé el golpe de ir de 4% o 5% a una inflación de un dígito anual. Tenemos o vamos a tener en mayo o junio una inflación como teníamos al principio de 2023″, dijo y recomendó tener en cuenta “las experiencias del Plan Real [en Brasil] y del plan de estabilización de Israel en 1985“. Además, agregó que “la misma convertibilidad [en la Argentina] podría ayudar”.

“Mi segunda duda es la velocidad de la recuperación”, introdujo y amplió: “Nosotros estamos tocando fondo. Fue malo marzo, pero abril y mayo probablemente hemos dejado de caer. Marzo es 6% menor de lo que era la generación de valor agregado de octubre. Creo que la reactivación va a ser más lenta. El salario probablemente ha dejado de caer, la masa salarial casi ha dejado de caer”. Broda resaltó que “la inversión va a demorar”.

El economista recordó la salida de la crisis de 2001-2002 y comparó: “Nosotros ya salimos de 2002 con una situación parecida, pero salimos con exportaciones netas, exportaciones mucho mayores en cantidades que importaciones. Pero ahí vemos la tercera duda que es lo que yo pienso que es un atraso cambiario”.

“El Presidente tiene razón cuando dice que en cada circunstancia el tipo de cambio de equilibrio es diferente y es cierto”, valoró, pero lanzó una advertencia: “Si usted hace un montón de cosas y es productivo va a valorizar su moneda. Nosotros necesitamos integrarnos al mundo, necesitamos una apertura económica de magnitud, pero no se puede abrir la economía con un dólar muy barato porque usted destruye al capital social que son las empresas sustitutivas de importaciones que van a quebrar”.

Miguel Ángel Broda, en el Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba en 2023.

Broda enunció su cuarta duda. “Hay que salir lo más rápido que se pueda del cepo porque traba un montón de cosas que pueden pasar positivamente en el futuro. No tengo duda de que el Presidente tiene razón al decir que no hay que mirar la historia y el promedio histórico, lo que tengo duda es sobre el espacio temporal. El día que seamos estables macroeconómicamente y crezcamos a lo largo de nuestras tasa potencial de crecimiento, que claramente es muy alta, seguramente vamos a tener un peso apreciado si no nos vamos a la dolarización. Pero hoy tenemos un atraso cambiario y claramente eso disminuye el efecto reactivamente de la mejor productividad y competitividad de nuestras exportaciones”.

Por último, el economista puntualizó los “problemas de gestión” que ve en el Gobierno. “El Estado y la sociedad son absolutamente necesarios”, afirmó. “Usted tiene que tener un estado más chico pero mucho mas eficiente y me parece que no hay avances en la reforma del Estado como a mi me gustaría”, aunque aclaró el lugar de su enunciación: “Lo digo siempre de un lado de que uno está afuera y puede ver muchas menos cosas de lo que están adentro”.

Su valoración de Milei

“Yo no he tenido contacto con él desde que fue elegido. Fue un colaborador mio hace muchísimos años, como casi todos los macroeconomistas”, recordó Broda. “En ese entonces era menos ideológico, menos religioso y menos irritativo. En casi 40 años que tiene el estudio he tenido dos intelectos brillantes. Una economista que me mandó Daniel Heymann y el otro fue Javier Milei. Yo le daba papers a las ocho de la noche, al día siguiente los había leído y había visto en los papers más de lo que yo había visto”, aseguró.

Javier Milei al llegar al programa de Luis Majul, El Observador Tomás Cuesta

Broda reconstruyó cómo llegó Milei a su consultora: “Yo estaba buscando un economista heterodoxo en la escuela de Roberto Frenkel, a quien yo aprecio muchísimo, y lo había encontrado, pero también me dijo: ‘Mire el único que puede domar a un ayudante que yo tengo es usted. Yo soy o era un economista muy exigente cuando era más joven”, afirmó Broda, sin embargo, admitió con pesar: “Yo fracasé con Javier Milei”.

“Su capacidad analítica para entender teoría -esto fue hace 17, 18 años-, él no podía hacer el puente para saber... yo soy un economista pragmático, yo estudio teoría para tratar de entender un poco más el laberinto que es la economía argentina”, dijo y dejó a entrever que Milei no lograba vincular a la teoría con la realidad. “Pero desde ya tiene un coeficiente intelectual muy alto”, subrayó sin dudar y concluyó: “Es el ministro de Economía, probablemente no sea un estadista, pero le dedica mucho tiempo a la economía”.

LA NACION