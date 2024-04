Las universidades públicas son la institución que más confianza genera en los argentinos, según una encuesta

Escuchar

Una encuesta de la consultora Poliarquía determinó que las universidades públicas son la institución que más confianza genera entre los argentinos, muy por encima de todas las demás que midió su estudio.

Poliarquía dio a conocer estos datos esta mañana, horas después de la multitudinaria movilización de ayer contra el recorte presupuestario a las universidades y en defensa de la educación pública.

Consultados sobre cuánta confianza le despiertan las universidades públicas, 71% de los encuestados dijeron que “mucha o bastante”. Dijeron tener “mucha o bastante” confianza en las Fuerzas Armadas 42% de los consultados; en la Iglesia Católica, 23%; en los medios de comunicación, 20%; en la Corte Suprema, 11%; en el Congreso Nacional, 11%; en las grandes empresas, 7%; en los sindicatos, 7%, y en los partidos políticos, 6%.

“Las Universidades Públicas son la institución que mayor confianza genera entre los argentinos. Hay un ideal social en la educación pública, más allá del desprestigio de los dirigentes políticos que la defienden”, sostuvo el director de Poliarquía, Alejandro Catterberg. Que en alusión a la marcha multitudinaria de ayer y la reacción del Presidente, afirmó: “No es lo mismo para Javier Milei enfrentarse al Congreso, los sindicatos, los partidos políticos, la Justicia o los medios de comunicación que hacerlo contra las universidades y la educación” .

Según el cálculo de LA NACION, a la marcha de ayer asistieron unas 430.000 personas, solo en Buenos Aires.

En cuanto a la disputa por los fondos, la última encuesta de Zuban Córdoba arrojó que el 58,5% de los argentinos están “muy en desacuerdo” (50%) o “en desacuerdo” (8,5%) con congelar el presupuesto universitario. El trabajo de campo de ese estudio, que reunió 1500 casos, se hizo el 10 y el 11 de abril de 2024.

Además, esa misma encuesta mostró que 87,4% de los consultados están “muy de acuerdo” (67,8%) o “de acuerdo” (19,6%) con la frase: “La educación pública es un derecho de todos y debemos defenderla”.

Gustavo Córdoba, director del estudio, dijo a LA NACION: “Es un mensaje directo para Milei y su gobierno. Nueve de cada diez personas, un número extraordinariamente alto, dicen que la educación pública es un derecho y que vale la pena luchar por ella. Incuso el núcleo duro de Milei defiende la educación pública, que se transformó, en el contexto del actual ajuste, en la última frontera, lo único que la sociedad argentina no está dispuesta a congelar en esto de cambiar expectativas por calidad de vida que le ha propuesto Milei ”. Y agregó: “Creo que el Gobierno subestimó este escenario de manera muy importante. Deberá reconocer con humildad el mensaje que le dieron ayer. No solo el Gobierno, también la oposición, porque creo que no hubo un único destinatario de la movilización de ayer”.

Para Córdoba, “el grado de improvisación con el que Milei asumió esta última semana el tema educativo es realmente llamativo y le puede llegar a producir dolores de cabeza muy importantes porque el Gobierno tiene desafíos muy críticos en el Congreso Nacional y esto genera un antes y un después en la opinión pública”.

