PINAMAR (Enviado especial).- Rodeado de seres queridos, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, disfruta la tarde del martes en el reconocido Club de Mar de Boutique, a tan solo metros del boliche del mismo nombre, que es propiedad del abogado Víctor Stinfale. Mientras aguarda por los tragos que ordenó, camina taciturno por el deck de madera instalado a metros de la orilla del mar. Se detiene un segundo para ver la puesta del sol y luego regresa con su familia, que lo espera en una mesa alejada de los turistas.

Zamora arribó a la ciudad de la Costa Atlántica el sábado 13 de enero, a poco de finalizar la primera quincena de la temporada de verano. Fue visto por primera vez durante una recorrida por el balneario Ostende.

Su presencia en la ciudad fue advertida tanto por turistas como residentes locales, quienes no perdieron el tiempo y le tomaron una foto que, más tarde, se viralizó en redes sociales. Sin embargo, no fue el destino vacacional elegido por el mandatario lo que le valió las críticas de internautas -tanto en Twitter como otras redes sociales-.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, junto a su esposa, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, en el balneario Boutique de Pinamar Marcelo Aguilar

De acuerdo a lo informado por medios de Santiago del Estero, Zamora habría utilizado un avión sanitario -el Lear Jet 45 con matrícula- desde el Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés para trasladarse hasta Villa Gesell. Ante la consulta hecha hoy por LA NACION, el gobernador del norte argentino negó rotundamente el uso de una aeronave oficial.

Desde la comodidad de un sillón y en compañía de la expresidenta previsional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, rechazó la denuncia como simples “pelotudeces”. “No me pienso gastar en contestar sobre esos inventos. Dicen cualquier cosa sobre mí. El año pasado, cuando viajé a Punta del Este, también intentaron escracharme. Yo solo quiero que me dejen en paz”, sentenció antes de preguntarle a este periodista “¿Vos sabés quien soy?” y reiterarle: “Quiero pasar tiempo con mi familia”.

Tal y como cita, durante la primera quincena de la temporada de verano del 2022, el gobernador fue también fotografiado por viajeros en una de las playas del país vecino de Uruguay. El viaje había tenido lugar poco después de el expresidente Alberto Fernández pidiera a los suyos vacacionar dentro de la Argentina como símbolo de “solidaridad” hacia el pueblo en medio de una crisis marcada por la tercera ola de Covid-19 y la falta de dólares.

Según pudo confirmar LA NACION de fuentes municipales, el balneario Ostende y el Club del Mar de Boutique no son los únicos dos lugares conocidos que Zamora frecuenta. Cuando no deambula por los sectores playeros, hace reposo en La Herradura, uno de los barrios privados más exclusivos de Pinamar y cuyos terrenos disponibles se venden por U$S 200.000.

El gobernador de Santiago del Estero tiene como vecinos actualmente al exministro de Economía, Sergio Massa, y su esposa y expresidenta de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), Malena Galmarini, quienes mantuvieron reuniones con intendentes del Frente Renovador y aprovecharon además para pasear por el balneario CR en Pinamar Norte.