Las últimas 72 fueron de caos. Caos previo a una elección decisiva, donde el poder de la Argentina puede cambiar de manos.

Primero el asesinato de Morena Domínguez, una nena de 11 años, en Lanús. La mataron por un celular. Después, el asesinato del cirujano Juan Carlos Cruz en Morón; horas más tarde el crimen de un profesor de educación física, en Guernica.

Finalmente, la muerte de Facundo Molares, un militante de las FARC, vinculado a Rebelión Popular. Murió mientras quemaba una urna en el Obelisco.

Molares era un ex guerrillero que tuvo secuestrado a un concejal durante dos años en Colombia y por el que este viernes hubo una marcha en el Obelisco, como si fuera un héroe.

La crueldad del crimen de Morena produjo imágenes desgarradoras. Morena ya era, además, víctima de una política implementada desde hace 20 años que produjo un 64 % de pobreza infantil y adolescente en el conurbano.

En las últimas 72 horas, además, hubo piedrazos en la comisaría de Lanús; piedrazos en la estación Constitución y, de paso, prendieron fuego el Palacio Municipal de Mar del Plata.

¿Hay alguna relación entre estas muertes? ¿Hay alguien que le interese que no se vote este domingo en la Argentina?

Rarísimo un corte de vías para pedir una reunión con un ministro. Más raro aún que haya pasajeros del Roca con gomeras y capuchas. La ministra de trabajo manifesto la disposición de atender a los trabajadores, pero así y todo no levantan el corte. ¿Hay elecciones el domingo? — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) August 10, 2023

¿El caos se produjo solo o hay personas agitándolo? Hay una frase escabrosa en la política que la inauguró tristemente Eduardo Duhalde después del asesinato de José Luis Cabezas, en la antesala de otra elección y en medio de otra interna feroz del peronismo, aquella vez entre Carlos Menem y el propio Duhalde: “Me tiraron un muerto”.

Esa frase tenebrosa recobró vida con estas muertes violentas en la antesala de las Paso, donde hubo un sinnúmero de interpretaciones y también de papelones.

Después de 30 años de ejercer este oficio, me doy cuenta de que un periodista tiene éxito cuando puede captar lo que pasa en el alma de una sociedad. En ese sentido, es como un artista. Un canal. Pero a veces esa brújula, misteriosamente, se rompe. O se extravía. Es lo que le pasó a Ernesto Tenembaum, junto a Gustavo Grabia (a ambos los respeto profesionalmente, es justo aclararlo), en esta nota con Diego Kravetz, jefe de Gabinete en el municipio de Lanús.

Esa entrevista es la expresión del progresismo bobo. Y digo bobo, digo, porque, como decía hoy Daniel Bilotta, habla desde la ideología sin conocer el territorio del conurbano, donde cada noche muere un ser humano en un asalto.

Para las bandas de Villa Fioritto o Villa Caraza, para las bandas a las que pertenece “el polaquito” -a quien tampoco el kirchnerismo le cambió la vida en 20 años de centralidad- robar tiene prestigio. Robar “garpa”, ¿se entiende? Con esos pibes milita la gente de Juan Grabois en los barrios vulnerables del conurbano.

Este domingo esta sociedad va a votar con pocas ganas y con, al menos, dos miedos: el primero es morir en un robo o tener que recibir a un ser querido adentro de un cajón, y el segundo es seguir perdiendo calidad de vida o caer definitivamente en la pobreza.

El jueves, más caos: piedrazos en la 9 de Julio. Porque La Cámpora y el kirchnerismo duro, sin conocer la autopsia a Molares, ya habían dictaminado que la policía de Horacio Rodríguez Larreta lo había matado.

La prueba llegó este viernes con el resultado de la autopsia: el cuerpo médico forense -apartidario, vale aclarar- dictaminó que Molares murió por un edema pulmonar y una cardiopatía dilatada en un cuerpo enfermo que ya estaba previamente muy debilitado. En una frase: no lo mató la Policía.

Este domingo votamos y sé que muchos de ustedes no tienen ganas de ir a a votar o tienen ganas de votar en blanco.

No les faltan razones, pero en un país en el que tantas generaciones de argentinos sufrieron dictaduras, que los privaron del derecho a elegir, la bronca sin política no arregla nada. No me creas a mí. Yo no te voy a inspirar, te va a inspirar el mejor de todos:

Este domingo vayamos a votar, por favor. 🇦🇷 pic.twitter.com/uqnqnXLu7c — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) August 11, 2023