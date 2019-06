Lavagna ahora intenta un nuevo acercamiento con Urtubey

Roberto Lavagna en Mesa Chica Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Luego de conocer la noticia de que el senador peronsita Miguel Pichetto será el candidato a vicepresidente del presidente Mauricio Macri, el precandidato presidencial de Consenso 19, Roberto Lavagna, ratificó su interés en apuntar al "voto del medio" de la "grieta", entre el oficialismo y el kirchnerismo.

También se ocupó de enviar un mensaje de que le dejará una "puerta abierta" al precandidato presidencial de Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey. Sin embargo, Urtubey insiste en que competirá solo, a menos que Lavagna acepte competir en las PASO del 11 de agosto próximo.

En una jornada frenética en el bunker lavagnista de Paraguay 1132 por los preparativos para presentar mañana ante la justicia electoral la alianza Consenso 19, un allegado a Lavagna reveló a La Nacion que el precandidato observa con cierta expectativa estos reacomodamientos.

"Ahora se ve claramente: dentro de Alternativa Federal estaba la intención de ir a los extremos de la grieta", dijo ese dirigente. "Massa se fue con el kirchnerismo y Pichetto con el macrismo. Alternativa Federal explotó y Lavagna quedarà como tercera opción", insistió.

"Ahora tenemos que hacer las cosas bien para captar los votos que se le vayan a Massa por acordar con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner y los que se le vayan a Cambiemos porque Macri sumó a Pichetto", aseguró ese colaborador. "Para esto ahora le dejaremos una puerta abierta a Urtubey", aseguró ese operador en medio de las negociaciones con sus socios del Socialismo y del GEN para conformar Consenso 19 en la Justicia.

El frente lavagnista tendrá a esos dos partidos nacionales como pilares políticos de la coalición, pero sumará a otros partidos nacionales y alianzas provinciales que se estan negociando contra reloj desde el bunker de Paraguay y Cerrito. La gestión la encabezan Marco Lavagna y Eugenio Casielles desde esa sede.

Desde el bunker de Urtubey dijeron a La Nacion que por ahora no abrirán una negociación con Lavagna para sumarse a Consenso 19. "Vamos a fondo solos. Si quiere competir Lavagna en las PASO bienvenido. Si no mantendremos la coherencia, ni Macri ni Cristina. Si quiere que nos sumemos es una imposición, no es un consenso", dijo un colaborador de Urtubey.

Desde el lavagnismo dijeron a La Nacion que Macri busca un sector del PJ para agregar un voto peronista y ampliar Cambiemos. Pero lo que suma por un lado lo podría restar en el electorado antiperonista de Cambiemos, aunque en el Gobierno descuentan que ese electorado se polarizará en contra de Cristina Kirchner.

Marco Lavagna, en medio del frenesi, bromeaba: "Pichetto con Macri. esto es elige el final de tu propia historia". Pichetto era hasta la semana pasada uno de los mejores aliados del exministro hasta que dijo que "Lavagna no tiene visión política y desarmó Alternativa Federal" y luego negoció la vicepresidencia con Macri.