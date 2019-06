Lavagna, con críticas y de recorrida por La Matanza

Pidió "despolarizar" y cuestionó las políticas de Cristina Kirchner y Macri Crédito: Prensa Lavagna

El exministro Roberto Lavagna continuó ayer con su campaña electoral con una recorrida por una fábrica de La Matanza, durante la cual volvió a criticar las políticas económicas de las administraciones de Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

"La Argentina hace ocho años que está absolutamente parada. El reflejo es esto, empresas que en general tendrían una capacidad de duplicar su producción, pero el 50% están paradas y disponibles para arrancar en cuanto cambien las condiciones económicas", afirmó Lavagna.

En su intento de terciar en la carrera presidencial, el postulante dijo que quiere "despolarizar" la elección, con la intención de "proyectar un futuro en el país".

"Nada de esto será posible si no reforzamos nuestra democracia, hoy asediada por dos fuerzas que privilegian su propia prevalencia antes que el interés común, haciéndonos creer a los argentinos que no hay vida si no es bajo su mando. Queremos despolarizar, ocupándonos de los verdaderos problemas y de sus soluciones. No estamos ni con Macri ni con Cristina", afirmó.

Ayer, Lavagna sumó el apoyo del socialismo pampeano, cuyo congreso provincial resolvió respaldar su candidatura como "garantía para terminar con la grieta".