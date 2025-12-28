La empresa que recolectó millones figuró entre los mayores deudores de la AFA en el último balance que presentó ante la IGJ

La empresa que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) autorizó como su representante exclusivo para recolectar ingresos globales, presenta una realidad disociada entre sus registros en Estados Unidos y su contabilidad en Buenos Aires. Mientras que TourProdEnter LLC recibió transferencias por millones de dólares en cuatro bancos de Florida, en los estados contables que la entidad de la calle Viamonte presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ), la compañía sólo aparece mencionada como una deudora de la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia.

El balance actualizado al 30 de junio de 2024, al que tuvo acceso LA NACION, revela que TourProdEnter le debía a la AFA unos $13.296 millones, el equivalente a US$14,5 millones al tipo de cambio oficial vigente en aquel momento. Con esa cifra, se posicionó como la principal entre las “empresas de sponsorización por contratos” con créditos a cobrar, superando largamente a firmas históricas del rubro.

La fachada de la sede de TourProdEnter en Miami

El documento fue aprobado por la cúpula del fútbol argentino durante una asamblea presidida por Tapia. El tesorero, Pablo Toviggino, también firmó la documentación junto al entonces secretario general, Víctor Blanco. “Nos tocó el peor momento, refundar el fútbol argentino, y lo pudimos hacer”, celebró Tapia ante la asamblea aquel 17 de octubre de 2024. Fue en ese acto donde, por primera vez, la AFA puso nombre y apellido a la deuda de TourProdEnter en sus libros, a pesar de que el vínculo comercial ya llevaba tres años de vigencia.

La relación entre la AFA y TourProdEnter LLC nació en 2021, un momento bisagra tras la obtención de la Copa América en Brasil y antes de la gloria en Qatar. En pleno cepo cambiario, la empresa se convirtió en el “Agente Comercial Exclusivo para el exterior” apenas cuatro meses después de haber sido constituida en Florida.

Detrás de la firma aparece Erica Gillette, pareja del empresario teatral y exdiputado bonaerense Javier Faroni. El vínculo no es menor: Faroni integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Alberto Fernández y es un hombre de extrema confianza de Sergio Massa, líder del Frente Renovador.

Parte del comité de AFA: Víctor Blanco (Racing), Chiqui Tapia, Carlos Montaña (Independiente) y Pablo Toviggino (tesorero) @Afa

LA NACION consultó a representantes de AFA por qué TourProdEnter apareció por primera vez en sus estados contables dos años y medio después del acuerdo, y no dieron precisiones al respecto.

Documentación calificada como “confidencial” analizada por LA NACION muestra que la operatoria de TourProdEnter en el exterior fue frenética. La firma recolectó más de US$260 millones en cuentas de cuatro bancos estadounidenses entre 2022 y 2025.

Los registros detallan, por ejemplo, que el 12 de enero de 2024 el Citibank registró un envío de US$5,6 millones de Soccer United Marketing LLC bajo el concepto de “Participación equipo AFA Inv 0004/24”. Sin embargo, ese flujo millonario de divisas no se reflejó de manera proporcional o desagregada en los balances previos de la asociación. Consultados por este diario sobre por qué la empresa apareció en los estados contables recién dos años y medio después del acuerdo, los representantes de AFA evitaron dar precisiones.

Opacidad vs. Fair Play Financiero

Hasta su última presentación, la AFA agrupaba a sus patrocinadores bajo la categoría genérica de “deudores varios”, una denominación genérica que impide conocer qué empresas debían dinero. Al abrir esa caja ante la IGJ, TourProdEnter apareció a la cabeza con sus $13 mil millones. La segunda en la lista, Torneos y Competencias, debía apenas $227 millones.

La falta de información desagregada, cabe aclarar, no implica necesariamente una irregularidad, pero sí una zona gris que la propia IGJ observa con atención. Daniel Vítolo, titular del organismo, explicó que la ley exige mostrar por separado las partidas de “significación relativa” para una correcta interpretación.

El titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vitolo Ricardo Pristupluk

El propio Tapia destacó de su gestión la administración de los contratos de la AFA con auspiciantes. “Sobre todas las cosas logramos el fair play financiero, algo que las gestiones que nos antecedieron lo querían hacer y no lo pudieron hacer, y nosotros lo logramos, salimos del endeudamiento, (...) renegociamos todos los contratos con nuestros sponsors para conseguir una ecuación económica diferente”, sostuvo “Chiqui” en un discurso volcado en los documentos entregados a IGJ correspondiente al ejercicio finalizado en junio de 2021.

Los números de AFA reflejan la gestión que destacó su presidente. Entre julio de 2021 y junio de 2022, los ingresos por “Sponsorización AFA” crecieron 26%, pero el salto llegó en el período que contiene al campeonato en Qatar. Entre julio de 2022 y junio de 2023, ese concepto trepó 45,1% y significó la entrada de $16,4 mil millones. De hecho, en la presentación de los balances, las autoridades resaltaron “el incremento de la sponsorización”. Para ese entonces, ya se había alcanzado el acuerdo con TourProdEnter.

Pero no todo fue ingreso en esta historia. También quedaron créditos por cobrar. Ya en 2024, la nómina de “empresas de sponsorización por contratos” que le debían plata a la AFA la encabezó TourProDenter con los $13 mil millones. La segunda, muy lejos, fue Torneos y Competencias ($227 millones) y tercera se ubicó Sur Finanzas Group ($103 millones), una empresa vinculada a Ariel Vallejo, el financista cercano a Tapia.

El título en Qatar fue un punto de quiebre no sólo para los ingresos por auspiciantes, sino también en los números más gruesos de la AFA. Sus autoridades hicieron notar el crecimiento de su superávit. Seis meses después de alzar el trofeo contra Francia, al 30 de junio de 2023, alcanzó los $2,7 mil millones. Es decir, ocho veces más grande que el del período previo al Mundial.

Al mismo tiempo que las cuentas de AFA se engrosaban también apareció algo inédito en la gestión de Tapia. Seis meses después de Qatar, la categoría “Cuenta por pagar” tenía un ítem que afectaba a los campeones del mundo. “Todavía había parte del Mundial que fue cancelado con posterioridad al 30 de junio (de 2023), incluyendo los premios de los jugadores”, se lee en los documentos que AFA remitió a IGJ. Nunca nadie se quejó, al menos en público, y la pelota siguió girando.

(Con la colaboración de Ricardo Brom).