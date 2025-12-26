Una legisladora de izquierda enfrentará un juicio oral por expresiones antisemitas

La legisladora porteña de la izquierda Vanina Biasi afrontará un juicio oral y público por las virulentas expresiones que volcó en su cuenta de la red social X, entre noviembre de 2023 y enero de 2024, consideradas como antisemitas por la fiscalía.

Son una serie de ocho publicaciones contra Israel y en favor de Palestina, que tuvieron como antecedente y marco los ataques que el Estado hebreo lanzó en octubre de 2023 a la Franja de Gaza, un territorio en disputa entre ambas naciones.

La candidata de la izquierda Vanina Biasi

Por esas expresiones Biasi contaba con un procesamiento confirmado por la Cámara Federal y la Casación.

La decisión fue tomada por el juez Daniel Rafecas. En línea con el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, entendió que las mensajes de Biani quedaron por fuera del paraguas de la libertad de expresión y “alientan al odio contra la comunidad judía”.

“A través de mensajes de marcado contenido antisemita, la nombrada caracteriza directamente al Estado de Israel (no simplemente a su gobierno o autoridades temporales), y al sionismo, como genocida y nazi, como ocupantes de un territorio (desconociendo sus derechos al mismo), y como autor de un apartheid”, dijo el juez en su resolución.

Qué dijo

En uno de los mensajes analizados por la Justicia, publicado en enero del año pasado, Biasi afirma: “Los nazis sionistas necesitan destruir la ayuda humanitaria de la Unrwa para que el exterminio se acelere. Usan la hambruna, como ocurría en los campos de concentración nazis, como mecanismo de exterminio”.

En otro, de noviembre de 2023, dice: “El estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología y entiendo que a un propagandista de un Estado terrorista, genocida y asesino de niños le moleste leerlo, pero sus patoteadas no me van a silenciar”.

El fiscal Taiano colocó a las publicaciones de Biasi bajo la luz de distintos estándares internacionales -como el “Test de las Tres D” de Sharansky- para concluir que las publicaciones “constituyeron actos discriminatorios antisemitas”.

La legisladora argumentó en un descargo que la imputación en su contra confunde los conceptos de antisionismo −que dice impulsa− del antisemitismo −por el que se la acusa− y afirmó que su libertad de expresión se vio vulnerada.