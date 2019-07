Lavagna reunió a su tropa para reforzar la estrategia antipolarización

Tombolini, Camaño, Lifschitz, Lavagna, Urtubey, Bucca y Marco Lavagna en la cumbre de Consenso Federal Crédito: Prensa Consenso Federal

Consenso Federal, el frente que postula a Roberto Lavagna y a Juan Manuel Urtubey como precandidatos a presidente y vice para las próximas PASO reunió hoy a sus candidatos de todo el país para delinear los objetivos de cara a la contienda electoral del próximo 11 de agosto.

"El día uno de gobierno vamos a empezar a ponerle plata en el bolsillo a los argentinos. Hay que devolverles a los trabajadores y jubilados el 16% que perdieron de sus ingresos para que recuperen la capacidad de compra y un nivel de bienestar que permita poner en marcha la economía", planteó Lavagna, durante su exposición ante los candidatos nacionales, provinciales y municipales de CF.

"Si resumimos nuestro compromiso en una palabra, es el trabajo. No hay mejor ordenador social que la generación de empleo", agregó el exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

Urtubey, habló primero y centró su discurso en las condiciones de su compañero de fórmula. "Tenemos al mejor candidato a presidente que hay en la Argentina que es Roberto Lavagna. Estamos acá con el hombre que no tiene que decir que lo que va a hacer sea distinto a lo que hizo. Porque va a hacer lo mismo, que es ponernos de pie cuando estuvimos de rodillas", lo elogió.

De la reunión participaron el candidato a gobernador bonaerense, Eduardo "Bali" Bucca, y el candidato a jefe de gobierno porteño, Matías Tombolini, además del gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, la primera precandidata a diputada nacional, Graciela Camaño, y su par en la Ciudad, Marco Lavagna, entre otros postulantes de Consenso Federal, unos 400 en total.

"Lo único que nos piden los argentinos es que no abandonemos nuestras convicciones y que no dejemos nuestros ideales para acceder a posiciones de poder. Pareciera que ya no se puede soñar con ser una potencia, sino con llegar a fin de mes", apuntó Urtubey.

Lifschitz, por su parte, llamó a no prestarles atención a las encuestas: "No hagamos caso a las encuestas que divulgan los medios de poder, ya que están mal intencionadas. Hagámosle caso a la encuesta de la gente, que no está contenta con este gobierno y que no quiere volver al pasado", reclamó.

Estrategia

Más allá de los discursos, el encuentro sirvió para definir los ejes de la campaña de las próximas tres semanas, previas a las PASO. El primero: insistir en que Consenso Federal es "la verdadera y única propuesta de centro contra los extremismos populistas" y la vía más eficaz para "desafiar" la polarización entre el macrismo y el kirchnerismo.

En esa línea, se acordó trabajar sobre la idea de que el espacio es "la opción frente a las alternativas de dos gobiernos desastrosos" y hacer foco en el "equilibrio" de la fórmula presidencial. "Lavagna es el argentino mejor capacitado para ser presidente. Es reconocido nacional e internacionalmente. Es uno de los dos políticos con mejor imagen positiva del país e Inspira confianza. Urtubey tiene experiencia de gobierno y reafirma la vocación federalista de Consenso Federal. Su futuro político es promisorio", detalló uno de los estrategas del espacio a LA NACION.

Por otro lado, pero también en sintonía, el discurso de los candidatos girará alrededor de la idea de la "coherencia" y de que Lavagna y Urtubey "están donde dijeron que iban a estar". Esto último apunta a diferenciarlos de Sergio Massa, quien acordó con el Frente de Todos y será su primer precandidato a diputado, y Miguel Pichetto, quien aceptó ser compañero de fórmula de Mauricio Macri.

Además, Consenso Federal insistirá con la idea de que las PASO son la "oportunidad" para expresar "el voto real" por fuera de la polarización. Según los números que manejan en el campamento de Lavagna, un 40 por ciento del electorado "no quiere ni a Macri ni a Cristina Kirchner". A ese voto apuntan, frente a las primarias.