El irónico cruce entre Florencia Carignano y Virginia Gallardo por su vestimenta en la jura de Diputados

La ceremonia de jura en el Congreso del miércoles dejó varias postales en las que abundaron las chicanas y los momentos bizarros, pero también algunos cruces que se extendieron por fuera del recinto. Tal es el caso, del ida y vuelta plagado de comentarios irónicos que protagonizaron por redes sociales las legisladoras Florencia Carignano, de Unión por la Patria, y la libertaria Virginia Gallardo, cuestionada por su look durante la jornada de ayer.

“Capaz pensó que venía a un casamiento”, ironizó Carignano en redes sociales, en alusión a la vestimenta de la diputada libertaria durante la sesión preparatoria en la que juraron los 127 legisladores electos el pasado 26 de octubre.

“La envidia no es un sentimiento, es un hobby de tiempo completo… Y algunas lo practican con tanta dedicación que no les queda energía para ser protagonistas de su propia historia", apuntó Gallardo desde su cuenta de X. “Tanto título para terminar atacando siempre a mujeres y solo ser recordada por eso tristísimo”, arremetió la diputada correntina.

La envidia no es un sentimiento, es un hobby de tiempo completo… y algunas lo practican con tanta dedicación que no les queda energía para ser protagonistas de su propia historia. Tanto título para terminar atacando siempre a mujeres y solo ser recordada por eso 😂😂😂… https://t.co/R4H8Wh1Wdl — virginia gallardo (@virchugallardo) December 3, 2025

Tras ello, la legisladora de Unión por la Patria se valió una vez más de la ironía para matizar sus dichos contra Gallardo. “Virchu, estabas espléndida, tan linda que parecía que ibas a un casamiento. No te enojes, el que se enoja en política, pierde”, señaló la dirigente kirchnerista.

Sus declaraciones cosecharon un amplio rechazo en las redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron a Carignano por criticar a otra mujer por su vestimenta. A ello, se sumó la defensa de algunos compañeros de bancada de Gallardo.

“Estuve atento a las miradas kirchneristas femeninas de envidia y las hubo. Muchas. Pero todas, al menos tuvieron la vergüenza de no exponerse tanto con un tweet”, sentenció el diputado Bertie Benegas Lynch.

La respuesta de Carignano no se hizo esperar. “Está todo el clan fort en el congreso, ex novia, ex novio. Porque me imagino que sabés que está el ex novio también, ¿no? ¡Bertie no te subas las medias que es foto carnet!“, se burló Carignano haciendo alusión al romance que mantuvo Gallardo con el ex empresario mediático Ricardo Fort.

Virchu, estabas espléndida, tan linda q parecía que ibas a un casamiento. No te enojes, el que se enoja en política, pierde🫶 https://t.co/6v9cA8IwHN — Florencia Carignano (@florcarignanook) December 4, 2025

“La expresión de las medias y el carnet es re jovata. No sé de la vida personal de Virginia ni de nadie en el Congreso, salvo de los pocos amigos que fui haciendo en estos 2 años y no se me ocurre hacerlos debate público. Hay algún déficit manifiesto ahí y no es fiscal en este caso“, contestó el diputado.

Este último mensaje de Carignano sembró la duda en algunos usuarios que no comprendieron a quién se refería con el “ex novio de Fort en el Congreso”. Incluso hubo quienes le llegaron a preguntar si se refería a Benegas Lynch. Sin embargo, la exfuncionaria se limitó a contestar: “No, no. Hay otro por ahí...”.

No es la primera vez que Carignano se vale de descalificaciones para sumirse en una discusión con sus pares de la bancada libertaria. Meses atrás protagonizó un cruce en el recinto con Lilia Lemoine, Juliana Santillán y Nadia Márquez, a quienes llegó a tildar de “gatos” y “locas”.

“Yo digo, ¿cómo llegan Lilia Lemoine, Santillán -que estuvo paseando por todos los hoteles con [el empresario estadounidense] Foster Gillett, sacándose fotos en hoteles cinco estrellas-? ¿Qué tiene que hacer una diputada haciendo eso? No es la vida privada; mi vida no es privada cuando decido hacer política. [Santillán] llegó por los votos y yo también, y puedo expresar lo que quiero. Si le quiero decir ‘gato’ a una persona, lo puedo hacer“, llegó a manifestar Carignano a principios de junio en diálogo con Radio Mitre.

“Porque no me parece que una diputada de la Nación se ande paseando por los hoteles cinco estrellas con tipos, ande subiéndose encima del que en su momento era el jefe de bloque [por Oscar Zago] y sacándose fotos indecorosas. Ese comportamiento a mí no me gusta: ni de una diputada, ni de una mujer", continuó la exfuncionaria kirchnerista.

“Está lleno de gatos el Congreso, como dijo Lilita. No tenemos problemas de que esté lleno de chicas que hacen otra actividad aparte de esta. El problema es cuando esas personas, esas chicas que se ocupan a otra actividad, además de ser diputadas, que se sacan fotos en hoteles, cinco estrellas, no saben ni escribir un tuit, ponen una C en vez de una S, ‘cluacas [por cloacas]’... no discuten ideas", concluyó al respecto.