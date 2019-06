Lavagna y Urtubey buscan una candidata bonaerense

El binomio presidencial, ayer, en un acto en Salta junto a Macedo y Camaño Crédito: Télam

La definición está entre Stolbizer y Camaño, que ayer compartió un acto con la dupla presidencial

SALTA.- Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey compartieron ayer el acto por el aniversario de la muerte de Miguel Martín de Güemes en esta ciudad, adonde el exministro de Economía llegó acompañado por dirigentes como Graciela Camaño y Marco Lavagna.

Camaño es uno de los nombres que se barajan para la gobernación de Buenos Aires, al igual que el de Margarita Stolbizer , la que más chances tiene, según referentes del sector, de quitarle votos a María Eugenia Vidal. Hay diálogo abierto con las dos, quienes prefieren competir en la lista de diputados.

Lavagna y Urtubey señalaron que están "conversando" y "decidiendo" las candidaturas, pero insistieron en que, "aunque los nombres son importantes", están concentrados en las definiciones de propuestas, entre las que destacaron la creación de un consejo económico-social y el rediseño de la figura del jefe de Gabinete para que tenga un rol "diferente al que ha venido teniendo y más parecida al que se le dio originalmente".

El salteño incluso bromeó ante una consulta puntual sobre las posibilidades de Camaño de postularse como gobernadora. Cuando Lavagna dijo "justo estaba hablando la diputada; no escuchó". Y el gobernador apuntó: "Se hizo la distraída; no hay peor sordo que el que no quiere oír".

Cuando todavía en Alternativa Federal convivían todos los socios -Sergio Massa, Miguel Pichetto, Juan Schiaretti y Urutubey- y se sumó temporalmente Lavagna, uno de los inconvenientes era el candidato en Buenos Aires, el distrito más importante del país. En varias oportunidades quisieron convencerlo a Massa, sin éxito. Ahora el problema continúa. Hoy habrá una nueva reunión de Consenso Federal, que incluiría a Miguel Lifschitz y Margarita Stolbizer, y podría ser el momento de las definiciones. Un tema inevitable fue la derrota del socialismo (aliado de Lavagna) en Santa Fe; Urtubey prefirió destacar que los votantes "distribuyeron" el poder entre los distintos partidos y, como vienen haciendo muchos dirigentes, descartó que una elección provincial se pueda leer en clave nacional.

Lavagna reconoció el resultado obtenido por Lifschitz (la lista que encabezó logró 28 de los 50 diputados provinciales) y destacó que "viene trabajando fuerte en la construcción" del nuevo espacio. Hay versiones acerca de que el gobernador santafesino no estaría muy conforme con el protagonismo que ganó Urtubey en Consenso Federal.

Respecto de qué pasará con Schiaretti, fue el salteño el encargado de elogiarlo por su gestión y por su "coherencia" en sostener una posición "más allá de los polos de la grieta", pero no avanzó más allá. El cordobés ya "bajó" a la dirigencia peronista la definición de que en octubre irán con boleta corta, sin acompañar a ninguna fórmula presidencial.

Sobre esa estrategia -que también instrumentarán otros mandatarios-, Urtubey apuntó que no cree que la "acumulación de candidatos" sea la fórmula para que crezca el nueva espacio y que hay que avanzar en una reforma política para dejar de jugar con el "arrastre de las listas sábana".

Lavagna, por su lado, valorizó que una "parte importante, no la mayoría, ha estado trabajando con nosotros; las puertas siguen abiertas para incorporarse". Sobre la salida de Massa y Pichetto, el salteño dijo que tiene "afecto y respeto personal" por ambos, con quienes trabajó "en construir un espacio común, pero dejó en claro que cree que la sociedad valora la "coherencia y pide previsibilidad y confianza".

Por primera vez Lavagna dejó entender por qué siempre rechazó competir en unas PASO de Alternativa Federal; dijo que ya se veía que "algunos estaban abiertos a dejarse tentar por algunos de los extremos de la grieta". Consultados sobre la polémica abierta por las declaraciones de Alberto Fernández respecto de revisar fallos judiciales, ambos coincidieron en que se debe "respetar" lo actuado por la Justicia.

Lavagna se refirió al efecto positivo que generó el anuncio de que Pichetto acompañaría a Mauricio Macri en la fórmula: "La realidad argentina no cambió con lo que pasa en los mercados. En todo caso, sí con lo que pasa en los supermercados".