Luego del descargo de Santiago Mitre, el director de Argentina 1985, en el plenario de las comisiones de la ley ómnibus en contra de las modificaciones en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine lanzó una dura réplica contra la ayuda estatal al arte. “Un artista puede agarrar una pala, que muchos no quieren hacer” , afirmó.

“El arte es pelea, sabemos que no somos la primera necesidad los artistas y nos tenemos que ganar un lugar desde el punto de vista del arte” , enunció la diputada libertaria, que antes de su candidatura se desempeñaba como maquilladora de Javier Milei.

En la segunda semana del plenario de comisiones, el lunes expusieron miembros de la industria del cine contra el proyecto de ley ómnibus, que propone la eliminación del financiamiento que el Incaa obtiene actualmente a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de sus principales fuentes de recursos.

En ese sentido, Lemoine aseguró que el Incaa “no se va a cerrar”, pero que debería terminarse el apoyo estatal al arte. “Un artista puede agarrar una pala, que muchos no quieren hacer. Si fuera necesario, vos sabés que vas y agarrás una pala. Una persona que no puede comer no puede ir al teatro, entonces por qué hay que pagarlo con impuestos de todos” , dijo en una entrevista para Radio Con Vos.

También caracterizó al arte como una actividad con demanda “muy privada” y pidió que lo financien “quienes lo quieran consumir”. “Uno como artista tiene que entender que nuestros servicios no son requeridos en contexto de emergencia. No hay plata y ¿quieren financiar obras de teatro? Que paguen quienes lo quieran consumir”, agregó la legisladora.

En su exposición del lunes, Santiago Mitre hizo un duro descargo durante el plenario de comisiones que debaten el proyecto de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. “El cine no pide fondos, se autogestiona”, dijo y señaló lo perjudicial que es la iniciativa para con el crecimiento del sector: “¿Existirían películas como las de [Ricardo] Darín?”.

En su exposición, Mitre aclaró que “el presupuesto del Incaa, pese a las insistentes falsedades que se dicen, no está relacionado con el presupuesto nacional, sino que se autoabastece”.

Si bien la iniciativa afirma que se quieren impulsar a la actividad cinematográfica, postula que el Fondo de Fomento Cinematográfico se integrará “con un impuesto equivalente al 10% aplicable sobre el precio básico de toda localidad o boleto entregado gratuita u onerosamente para presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país, cualquiera sea el ámbito donde se realicen”, como ya existe, y “con los recursos que defina el Presupuesto Nacional”.

En la misma línea, Mitre indicó: “Argentina es el país que más nominaciones tiene en la región porque hay una Ley de Cine. Las películas se exportan y son reconocidas en el mundo y le dan visibilidad a la Argentina en todo el planeta ¿Por qué quieren destruir eso? No es momento de retroceder y destruir lo que logramos. Los cambios deben ser reflexivos y sobre todo para atender el prestigio de nuestro país”.

Su rol como diputada

Lemoine fue consultada por su rol como diputada y sus expectativas por la ley ómnibus. “La política me parece necesaria, pero si yo viviese en un país con igualdad de oportunidades no tendría la necesidad de involucrarme en política”, aseguró.

En tanto, agregó: “Acá estamos sujetos a agresiones continuas, que no son consideradas agresiones porque están acostumbrados a manejarse así. No sé si siempre es así o es con nosotros exclusivamente el maltrato, llega al amedrentamiento físico”.

También recordó cuando fue víctima de un ataque en la calle y los agresores rompieron y tiraron su teléfono. “En la calle he sido víctima de violencia física. Estoy representando a millones de personas que me votaron y también los que no me votaron, y agredir físicamente no es lo mismo que una chicana en Twitter”, sostuvo.

Sobre si espera la aprobación de la ley ómnibus en su totalidad, Lemoine dijo que “se están incorporando mejoras” pero que es “posible que algo se modifique mientras no cambie la naturaleza del proyecto”.

Su controvertido proyecto de renuncia a la paternidad

En octubre de 2023, antes de las elecciones generales, Lemoine propuso un polémico proyecto de renuncia a la paternidad, que luego generó polémica en las redes sociales. “No es justo que un hombre tenga que hacerse cargo de un hijo que no quiso tener”, había señalado en aquél entonces.

Este martes, y una vez integrada en la Cámara baja, la diputada aclaró que “no era el primer proyecto a implementar”. Sin embargo, defendió su postura: “Estamos inundados de proyectos que protegen a la mujer o a las minorías, y de pronto alguien piensa en lo que les pasa a los hombres, a los padres que sufren violencia psicológica. El 50% de la población no está siendo representada”.

Por último, se mostró en contra de que el Estado financie la interrupción voluntaria de embarazo. “No estoy de acuerdo de que el Estado financie el aborto. De hecho la ley está mal implementada. Deben haber denuncias por violación. Que las víctimas hagan la denuncia, porque si no, no los van a agarrar nunca”, concluyó.

