Ley Bases | La ironía de Adorni tras el discurso del diputado izquierdista Castillo

Después de que el oficialismo consiguiera aprobar en forma general la Ley Bases, y antes de que comience el tratamiento en particular, se realizaron las cuestiones de privilegio. Uno de los que pidió este instrumento fue el diputado nacional de la izquierda Christian Castillo, que hizo una férrea defensa de Palestina y cuestionó el accionar de Israel en la Franja de Gaza. Quien lo cruzó, pero por una frase que pronunció, fue el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Señor presidente, nuestra fuerza política no especula. Desde un principio ha denunciado este genocidio y es la única fuerza que lo ha hecho en este recinto porque no se calla contra la opresión colonial”, sostuvo Castillo, en medio de la sesión.

“No nos callamos frente al genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Como no especulamos si hay que enfrentar o no a este gobierno. La izquierda no es lo viejo, la izquierda es lo nuevo, la izquierda es el futuro. Lo viejo es volver a los 90, sacarles derechos a los trabajadores; es apoyar genocidios, es la política de las relaciones carnales. La izquierda llama a construir una gran fuerza en nuestro país y en el mundo para terminar con la barbarie capitalista. A eso llamamos y enfrentamos esta política colonial del gobierno argentino”, sentenció Castillo para finalizar una encendida alocución. Recibió aplausos de algunos de sus compañeros.

Tras eso, Adorni se activó en la red social X. “La izquierda es lo nuevo, la izquierda es el futuro”, recordó, con ironía, la frase de Castillo y sobre eso acotó: “El delirio es total. Fin”.

“La izquierda es lo nuevo, la izquierda es el futuro”.



El delirio es total.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) April 30, 2024

Minutos antes, el vocero del presidente Javier Milei había celebrado que se aprobara en general la Ley Bases. Los números fueron 142 a favor, 106 negativos y cinco abstenciones. La vez pasada, cuando el proyecto ómnibus no había sufrido un acotamiento, el oficialismo había conseguido 144 afirmativos, dos más que ahora.

Ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”: aprobada en general por la Cámara de Diputados.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) April 30, 2024

Luego de las cuestiones de privilegio comenzó en la Cámara la votación en particular, que complicó los planes de La Libertad Avanza (LLA) cuando la Ley Bases se trató por primera vez. Ahora, luego de meses de debate y negociación con los bloques aliados, en la Casa Rosada tienen más confianza de que el proyecto va a caminar como salió en el dictamen de mayoría del plenario de comisiones.

