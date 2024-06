Ley Bases y reforma fiscal: el Gobierno se reúne con diputados dialoguistas para insistir por Ganancias y privatizaciones

Escuchar

El Gobierno abre una nueva ronda de conversaciones con la oposición dialoguista en Diputados. Con la idea de estamparle este jueves la sanción definitiva a la Ley Bases y el paquete fiscal, el oficialismo se reunirá hoy, a las 17, con Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal para sondear las voluntades respecto de los puntos en los que pretende insistir con la redacción original o aceptar lo que votó el Senado. Fundamentalmente, apuesta a restituir el paquete de privatizaciones, la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y la reforma en Bienes Personales.

La cumbre, de la que participarán el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico de Presidencia, María Ibarzábal Murphy, será en el Salón de Honor del Palacio Legislativo. Allí también se congregarán los referentes de los bloques amigos con los que la Casa Rosada anhela culminar el periplo legislativo de los proyectos fundacionales de Javier Milei, aunque sin perder en ese proceso puntos nodales para su proyecto económico.

Es que tanto en UCR como en Hacemos Coalición Federal hay un sector que se rehúsa a acompañar las intenciones del Ejecutivo sin chistar. Si bien en Pro sostienen la sintonía con el Gobierno, se muestran reticentes a acompañar algunas de las cláusulas que el oficialismo negoció en el Senado, como el incremento del 3% al 5% de las regalías mineras que pactó con los patagónicos. “Tenemos que ver cómo armamos un dictamen de mayoría que exprese un mix de lo que queremos insistir y aceptar”, observó un referente del radicalismo respecto del objetivo de la reunión de esta tarde.

En la Ley Bases, la administración libertaria machaca con volver a incorporar Aerolíneas, Correo y Radio y Televisión Argentina al compendio de privatizaciones. Este punto divide a la UCR en Diputados, con 34 miembros, donde debaten si deben respetar, o no, los acuerdos de sus pares senadores con el Gobierno. Frente a esta disyuntiva, la bancada radical de la Cámara alta solicitó “acompañamiento a los cambios propuestos”. No fue suficiente para aplacar las diferencias dentro del partido centenario, donde el propio presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, votó a contrapelo de sus compañeros de bloque.

En Hacemos Coalición pasa algo similar. Las posiciones sobre este punto son disímiles y hay un sector que buscará salvar de la liquidación a la aerolínea de bandera. “Tenemos que contar fino”, se sinceró uno de los diputados de este espacio que se encarga del puntear los detalles con los referentes del Ejecutivo. Antes de la cumbre con Rolandi e Ibarzábal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto se congregará para pasar en limpio cada una de estas posturas. Será a las 14 cuando se pondrán sobre la mesa estas diferencias.

Respecto de Ganancias, la votación se presume muy ajustada. Si bien en el radicalismo están de acuerdo con la restitución de la cuarta categoría del tributo, muchos de los diputados que no responden a un gobernador se muestran reticentes a votar a favor de un impuesto que engrosará las arcas provinciales en favor de sus adversarios políticos. Recelan del hecho de que mientras ellos asumen el costo político de reimponer un gravamen que afectará a la clase media, los legisladores peronistas alineados con los mandatarios de sus provincias lo evitan.

”Le pedí al Gobierno que busque apoyo para restituir Ganancias entre los diputados kirchneristas. Los gobernadores de este partido se llevan un impuesto coparticipable y no asumen ningún costo, dado que no aportan votos a través de sus legisladores. Es mucho pedirle a diputados que no gobernamos nuestras provincias que seamos nosotros quienes tengamos que hacer los gestos”, señaló la vicepresidenta del bloque UCR en Diputados, Karina Banfi. No obstante, no descarta de de plano votar en línea con el Poder Ejecutivo.

La bancada de Pichetto también registra diferencias en este punto. Con una composición variopinta, donde conviven liberales con socialistas, sus principales referentes se muestran pragmáticos. “Que el Gobierno empiece a sondear los avales en los bloques que tienen disciplina partidaria y que nos avisen qué necesitan”, indican. No apuntan a torcer todas las voluntades, pero podrían forzar algunas ausencias para allanar los objetivos del oficialismo.

El Gobierno quiere insistir, además, con la versión original de la reforma en Bienes Personales. En este punto pareciera no haber tantos reparos de la oposición dialoguista y esperan contar con los votos sin demasiada dificultad. La propuesta oficial disponía un aumento del mínimo no imponible actual de $27 millones a $100 millones, a la vez que establecía una reducción de las alícuotas en un intervalo de entre 0,5% a 1,5% (hoy es del 1,75%).

Los cambios en este punto son claves para hacer más atractivo el blanqueo de capitales. De hecho, también se incluye un régimen especial que permite a los contribuyentes la posibilidad de pagar por anticipado el tributo de cinco ejercicios fiscales a tasa preferencial (0,45%) que congele su patrimonio. Además, promete estabilidad fiscal hasta 2038.

La discusión constitucional

En paralelo al punteo de la letra chica, todavía hay quienes ponen reparos en la posibilidad de que Diputados pueda insistir con aquellos puntos que, en particular, fueron rechazados por el Senado. Se trata de Ganancias, Bienes Personales y la reversión de la moratoria previsional. Su argumento se cimenta en el artículo 81 de la Constitución Nacional, que prevé que “ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año”. Entre otros constitucionalistas de peso, esta postura fue respaldada por el jurista Andrés Gil Domínguez. Un sector del radicalismo, liderado por el exjuez provincial, Fernando Carbajal, podría acompañar esta postura.

En tanto, los detractores de esta definición, entre los que se cuenta una porción de la UCR, Pro Hacemos y el oficialismo, argumentan que el rechazo a un artículo configura en sí una modificación al texto, por lo tanto la Cámara de origen puede insistir en la redacción original. A pesar de que la gran mayoría respalda esta interpretación constitucional, es posible que el kirchnerismo complique con ello el debate en el recinto e, incluso, acuda a la Justicia si estos puntos terminan convirtiéndose en ley.

