“Ley Joaquín”: obtuvo dictamen en el Senado el proyecto para reformar la seguridad en instituciones deportivas

La denominada “Ley Joaquín” obtuvo dictamen este miércoles en la Comisión de Deportes del Senado. La iniciativa, que ya cuenta con la aprobación de Diputados, busca establecer medidas obligatorias de seguridad para el equipamiento en instituciones deportivas y recreativas. Así, quedó lista para su discusión en el recinto en la próxima sesión de la Cámara alta.

El proyecto propone regular la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de redes de vóley y juegos de plaza, tanto en espacios públicos como privados. Su objetivo es evitar accidentes y proteger a niños, niñas, adolescentes y a todas las personas que utilizan esas estructuras.

El texto fue firmado por todos los bloques en una reunión exprés, que duró poco más de diez minutos. Como lo destacó el peronista puntano Fernando Salino, la iniciativa cuenta con un pedido de preferencia para su tratamiento en el recinto del Senado una vez que obtuviera dictamen.

Las instituciones alcanzadas por la regulación deberán garantizar condiciones adecuadas de estabilidad, fijación y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves de implementos o artefactos que se usen para las prácticas deportivas o recreativas.

El texto contempla especificaciones de anclaje, peso y protección según cada disciplina o juego, con la intención de que la seguridad no dependa únicamente de la instalación inicial del equipamiento.

Según la iniciativa, la Subsecretaría de Deportes de la Nación actuará como órgano de coordinación y asistencia y elaborará estándares técnicos mínimos y guías de implementación. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán definir, mediante sus normas de adhesión o reglamentación, las autoridades locales de aplicación, los mecanismos de control y las eventuales multas y sanciones.

El proyecto lleva el nombre por Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años de Ramos Mejía que murió en enero de 2026 después de que un arco de fútbol le cayera encima durante un campamento en Neuquén. Tras su fallecimiento, sus padres impulsaron una propuesta para prevenir nuevos accidentes que fue presentada en Diputados.

La Cámara baja aprobó el proyecto en la madrugada del 27 de agosto de 2026, por unanimidad y con 220 votos afirmativos. Los padres de Joaquín siguieron la sesión desde los palcos, mientras los legisladores destacaron el reclamo de la familia para que los espacios de juego y deporte cuenten con medidas de seguridad.

En el Senado, la comisión de Deportes, encabezada por su vicepresidente Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires), analizó la propuesta en el Salón Arturo Illia y la pasó a la firma para emitir el dictamen. Senadores de distintos bloques expresaron su respaldo y plantearon la necesidad de aprobarla antes de fin de año.