escuchar

Con aplausos y gritos efusivos, los diputados del kirchnerismo celebraron que la ley ómnibus volviera a comisiones. La disposición fue votada luego de que el jefe de la bancada oficialista, Oscar Zago, pidiera “una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión”. “Aprobado”, dijo el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, luego de que la solicitud se sometiera a votación y dio así por finalizada la sesión.

Tras las palabras del titular del cuerpo, los legisladores de Unión por la Patria se levantaron de sus bancas y comenzaron a aplaudir en señal de festejo. La decisión se adoptó porque el oficialismo no tenía los votos para aprobar artículos claves de la ley, como las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales.

Con esta resolución, el proyecto de 646 artículos se deberá empezar a tratar de nuevo, ya que cayó la aprobación en general del proyecto así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con el artículo 155 del Reglamento de la Cámara baja.

Una vez afuera del recinto, las repercusiones se trasladaron a las redes sociales, donde los integrantes de la oposición destacaron la importancia de lo ocurrido en el Congreso.

LE PUSIMOS UN LÍMITE A MILEI EN DIPUTADOS



El gobierno no podrá avanzar con la intervención y regulación de los sectores, entes, empresas públicas y estatales. Tampoco va a poder transformar, modificar, unificar, liquidar o eliminar los fondos fiduciarios. Esto significa que la… pic.twitter.com/B41Sl0wDNZ — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) February 6, 2024

“El gobierno no podrá avanzar con la intervención y regulación de los sectores, entes, empresas públicas y estatales. Tampoco va a poder transformar, modificar, unificar, liquidar o eliminar los fondos fiduciarios. Esto significa que la Ley de Zonas Frías, que afecta a 90 municipios de la provincia de Buenos Aires y a 13 provincias está a salvo”, escribió la diputada Victoria Tolosa Paz.

Por su parte, el presidente del bloque de UP, Germán Martínez, afirmó que el retorno a comisiones del dictamen de mayoría de la Ley Bases representa una “derrota del bloque parlamentario” del presidente Javier Milei y remarcó que es un “fracaso legislativo” de todos aquellos que querían que esta norma fuera aprobada.

En declaraciones a la prensa luego del debate, señaló que su bancada percibía “la dificultad que iba a haber” ya que, consideró, el trámite parlamentario “era deficiente y oscuro”. “Los diputados que votaron el dictamen de mayoría ni siquiera sabían de qué se trataba. Esto es una derrota por parte del bloque parlamentario de Milei. Es importante aclarar que todo vuelve atrás, se vuelve a tratar el expediente original. Esto es un fracaso legislativo de todos aquellos que querían que esto salga”, expresó.

En esa sintonía, el diputado Itai Hagman remarcó que “en un acto de desesperación, luego de no haber podido aprobar casi ninguna de las facultades delegadas, el Gobierno propone dar por tierra todo lo votado y volver a enviar a comisión toda la ley”. Considero que “este retroceso es una gran noticia y el resultado directo de la prepotencia y la impericia del Gobierno, pero sobre todo de la pelea que se ha dado en todos los planos”.

En un acto de desesperación, luego de no haber podido aprobar casi ninguna de las facultades delegadas, el Gobierno propone dar por tierra todo lo votado y volver a enviar a comisión TODA la ley. Este retroceso del Gobierno es una gran noticia y el resultado directo de la… pic.twitter.com/VMGzkzPiz2 — Itai Hagman (@ItaiHagman) February 6, 2024

“A no aflojar, porque su vocación es volver a empezar de cero para garantizar que salgan los núcleos centrales de esta ley: las facultades delegadas, las privatizaciones, el remate del FGS, la deuda indiscriminada para permitir la dolarización, y la entrega de nuestros recursos naturales. Están jugando al desgaste y este partido lo gana el que no abandona. Argentina no se vende”, manifestó.

La ley vuelve a comisión. Se levantó la sesión en el Congreso!

La tarea argumental y explicativa sirve. En todos lados y todo el tiempo.

Y sus errores propios y subestimaciones les salieron carisímas.

No es momento de aflojar, es momento de redoblar: la soberanía de defiende! — Julia Strada (@Juli_Strada) February 6, 2024

En consonancia, Julia Strada destacó que “la tarea argumental y explicativa sirve en todos lados y todo el tiempo”. En un mensaje al Gobierno, puso el foco en que “sus errores propios y subestimaciones les salieron carisímas”. “No es momento de aflojar, es momento de redoblar: la soberanía de defiende”, escribió en su cuenta de X.

LA NACION