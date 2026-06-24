Liberaron a los dos activistas argentinos detenidos por ir en la flotilla humanitaria a Gaza

La Cancillería argentina confirmó que María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, los argentinos detenidos en Libia tras ser interceptados a bordo de la flotilla humanitaria Global Sumud Maghreb, fueron liberados este martes por la mañana.

Los activistas —oriundos de Mendoza y directores de investigación del portal de noticias de América Latina y el Caribe Nodal— permanecían detenidos en Bengasi, Libia del Este, desde el 24 de mayo, cuando las autoridades bloquearon el paso de la delegación terrestre que partió a comienzos de mayo desde Mauritania con destino a Gaza para llevar ambulancias, medicamentos y alimentos.

El convoy humanitario había salido de Argelia el 8 de mayo y arribado a Libia con rumbo a Gaza. Según detallaron en la misión humanitaria, luego de que la delegación llegara a un puesto de control militar en la ciudad de Sirte, se perdió toda comunicación con el grupo.

Los activistas de la flotilla humanitaria detenida en el puerto israelí de Ashdod Captura de video

El canciller argentino Pablo Quirno detalló que, tras ser expulsados junto a otros extranjeros, ambos se encuentran “seguros” en Estambul, Turquía, y que fueron asistidos por funcionarios del Consulado General estambuliota.

“Desde el 24 de mayo, fecha en la que Gimenez y Aguilera fueron detenidos, la Cancillería Argentina, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y la Embajada Argentina en Túnez, llevó adelante de manera permanente distintas gestiones consulares y políticas, incluyendo el desplazamiento del Cónsul argentino en Túnez a Bengasi y las arduas gestiones junto a países amigos", destacó Quirno.

La liberación fue coordinada con The United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL, Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, en español) y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto añadió: “La Cancillería Argentina no hace política ni espectáculo con los ciudadanos argentinos que necesitan ayuda en el exterior. Todas estas gestiones se llevaron adelante con la cautela que la situación ameritaba, debido a la complejidad del caso y del contexto jurídico-político en que se desarrollaron".

Miembros italianos de la Flotilla Global Sumud llegan al aeropuerto de Fiumicino, en Roma, tras ser liberados Cecilia Fabiano - LaPresse

Detenciones en Israel

Al mismo tiempo que la caravana terrestre fue detenida, otro grupo también fue privado de su libertad en Israel. Esto suscitó un gran repudio internacional y reclamos por la “liberación inmediata”. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, difundió un video en el que se burlaba de los manifestantes, a quienes se veía arrodillados y con las manos atadas detrás de la espalda.

Finalmente, en mayo de este año se confirmó que todos habían sido liberados. “Todos los activistas extranjeros de la flotilla de la Solidaridad con Palestina han sido deportados de Israel”, confirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein, tras el reclamo de varios países. Pese a la fuerte condena internacional, el funcionario se jactó de que su país “no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza”.

Los cerca de 430 tripulantes que iban a bordo de unos 50 barcos habían sido interceptados días antes por el ejército israelí en el Mediterráneo, al oeste de Chipre. Luego fueron llevados por la fuerza a Israel, y detenidos en la prisión de Ktziot, según explicó la organización israelí de defensa de los derechos humanos Adalah, que se encarga de su representación legal.

El trato que recibieron por parte de los agentes de policía bajo las órdenes de Itamar Ben-Gvir provocó una protesta internacional y una reprimenda del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.