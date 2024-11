Lilia Lemoine cargó contra Victoria Villarruel y se cruzó con los seguidores de la vice

En un nuevo cruce a través de las redes sociales, la diputada por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, apuntó contra Victoria Villarruel tras la difusión de una serie de videos en los que la vicepresidenta portaba fusiles, tanques y escudos antibalas durante una exposición de armas en Campo de Mayo. Tras su visita, la vice compartió una foto con los empleados de una cadena de comida rápida internacional en la que paró a comprar. “Acabo de salir de la Feria de Bersa en Campo de Mayo y desde que soy Vice no comía un combo de McDonald’s, así que me bajé a comprar uno y aproveché para estar con los argentinos por los que vale la pena luchar y aguantar embestidas de todo tipo”, manifestó.

“Perdió a todos los asesores y se nota. La empresa que contrató es peor que la de [Horacio Rodríguez] Larreta...”, cuestionó Lemoine y desató una cadena de reacciones entre los seguidores de la presidenta de la Cámara de Senadores.

A través de comentarios en la red social X, varios usuarios comenzaron a cuestionar a la diputada por haber criticado a una de las referentes dentro del partido. “Temblá Lilia, que con Vicky te vamos a ir a buscar”, fue uno de los mensajes que le escribieron y al que Lemoine contestó irónicamente con una foto de la vice y la frase: “ Ah, ¿sí? ¿Y me van a llevar en un Falcon verde también? ”.

Los cruces con los seguidores de Villarruel -a los que calificó de “Villarruelines” y agrupó en una lista bajo el mismo nombre- siguieron durante varias horas a través de la misma red social. “Se entregan solos los villarruelines...”, dijo.

Se entregan solos los villarruelines...

Pocas horas antes también se había referido a la relación entre la vice y Milei y aseguró que “todos la bancaron porque era la compañera de Javier en campaña”. “Esperábamos que siguiera siéndolo. Pero ya no es así y para colmo planea su propia campaña y usa los recursos del Senado para eso”, acusó.

Y agregó: “Ya admitió que lo que más le gusta es la ‘alta política’, que es... LA CASTA”.

Una de las actitudes de Villarruel que más cuestionó la parlamentario fue su encuentro con María Estela Martínez de Perón y su posterior reivindicación durante la celebración del Día de la Lealtad Peronista, cuando la homenajeó como “primera vicepresidente del Senado y primera mujer presidente constitucional de la República y del mundo”, con la instalación de un busto de la exjefa del Estado en el Salón de las Provincias de la Cámara alta.

En aquella oportunidad, el propio Milei tomó distancia de ese reconocimiento y dijo: “Yo no lo hubiera hecho”. “Para mí el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres, sino todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales”, apuntó en una entrevista con TN.

“Creo que ahí hay un error, no solo eso, sino que además me parece que un Gobierno de las características del de María Estela Martínez de Perón, que derivó en el Rodrigazo, implicó sextuplicar la tasa de inflación y quintuplicar la cantidad de pobres, no es un modelo a seguir”, sentenció al respecto.

