La mamá de Ian Moche respondió a los ataques de Lilia Lemoine contra su hijo

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine atacó el martes por la noche a la madre del niño activista por los derechos de las personas con autismo Ian Moche, a la que acusó de “llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”. La legisladora reiteró más de una vez que Moche era “supuestamente autista” y sostuvo que su madre Marlene Spesso “no está bien de la cabeza”. “Me pareció muy feo, horrible”, contestó este miércoles Moche en declaraciones televisivas.

Las declaraciones de Lemoine ocurrieron durante un debate en LN+ sobre la prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años, una nueva política que se aplicó en Australia y que se debate en otros países como Francia y España. En medio de la discusión, con el foco puesto en la medida anunciada por el presidente español Pedro Sánchez, Lemoine atacó al niño y a su madre, a pesar de que no tenía relación con la temática en discusión.

La diputada argumentaba que ya hay una edad mínima para poder ingresar a una red social y que, si eso se quebranta, es problema de los padres de los niños. “Vos biométricamente podés pedir los datos y listo. Estamos en una sociedad hipócrita donde una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciendolo actuar de autista”, dijo de repente.

Ian Moche tiene 12 años @ianmoche

“Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace y que lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar porque es negocio para el kirchnerismo”, señaló. Fue entonces que le consultaron cuál era la relación del caso de Ian Moche con el uso de las redes.

“La hija mayor ya habló y contó lo que les hace a sus hijos. Ver a un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, gritos, maltrato, los medios, la política y las redes sociales. Los mismos que te llevan a un nenito autista a vender una agenda política en los medios, que también llegaron a Greta Thunberg, dicen ahora que tenés que censurar las redes sociales”, contestó. Sin embargo, no ahondó en argumentos sobre sus dichos.

“El mismo wokismo, el mismo kirchnerismo que quiere prohibir a los pibes que piensen y que después te ponen a un pibito menor de edad chiquitito a sufrir presión en los medios de comunicación. Al wokismo, al kirchnerismo, le molesta que los jóvenes se expresen porque no van por el camino que ellos quieren”, señaló. Luego, aseguró que Pedro Sánchez es kirchnerista.

Los ataques de Lilia Lemoine contra Ian Moche y su madre

No es la primera vez que Lemoine ataca a Moche y su madre. A mitad del año pasado, la diputada había tuiteado repetidas veces que la madre del activista “lo usaba para hacer guita”. Luego, en octubre, sostuvo que debía ser “denunciada por maltrato infantil” por exponerlo a los medios.

La respuesta de Ian Moche y su madre

Sus afirmaciones tuvieron fuerte repercusión en las redes sociales, en particular por la facilidad con la que difundió un dato falso sobre la condición de Ian Moche. Este miércoles por la mañana el niño activista y su madre hablaron en el programa Lape Club Social en América TV y le contestaron a la libertaria.

“Me sorprende mucho, y al mismo tiempo no me sorprende, porque sé que este tipo de personas no van a tener otra cosa que decir más que hablar mal o decir cosas feas de nosotros. La verdad me pareció muy feo, horrible. No me gusta que ataquen a mi mamá ni a mi familia, se metió con temas delicados. Dentro de todo estamos bien. Sabemos que este tipo de cosas no nos van a detener como activistas", afirmó el niño de 12 años.

Además, su madre consideró que el oficialismo tiene “miedo” de que se prohíba el acceso de menores de 16 años a las redes porque “van a perder el contacto con quienes los están siguiendo”. “Ese grupo de niños y adolescentes que por ahí tienen una mirada nueva de la política, de creer todo lo que [los libertarios] están diciendo... Yo siento que es una provocación de la que esperan respuesta y buscan que se hable todo el día del tema”, argumentó.

Luego, Moche arremetió contra la diputada por afirmar que estaba “actuando” su condición. “Ella dice que yo actúo de autista, pero ¿qué puede llegar a saber de lo que es actuar como una persona autista si el autismo es una condicion en donde cada persona es diferente?“, planteó.

Además, Spesso indicó que históricamente siempre se culpó a las madres por el autismo de sus hijos. “Porque nos consideran heladeras, freezers, madres lejanas. Que ella diga lo que quiera, yo tengo el diagnóstico de Ian, que no tengo por qué mostrarlo, pero que está desde los 2 años y medio con un montón de profesionales que trabajaron con él desde muy pequeño”, expresó.

Spesso contó que consiguió el Certificado Único de Discapacidad (CUD) cuando Moche tenía 8 años y que deberá renovarlo a los 18. “Ian no era activista todavía y me costó un montón hacerle el CUD porque me daba miedo. La verdad que contestarle a una persona que cree que la tierra es plana, que quiere provocarnos, que saca totalmente de contexto y nos mete a nosotros en este tema...”, reclamó.

Y cerró: “Nosotros no estamos acostumbrados a responder. Estamos en un país donde la violencia instalada que estamos viviendo no la vivimos nunca. Entonces no estamos preparados. Hay que contestarle con amor y no con provocación”.