Lilia Lemoine se refirió a su discurso en el Congreso y dijo que fue una forma de visibilizar los “ninguneos a la denuncia de Fabiola Yañez”

Escuchar

Un día después de contar durante una sesión en la Cámara de Diputados que fue violada en 2006, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine se refirió a su discurso en el Congreso y aseguró que “no estaba preparado”. Así, explicó que buscó llamar la atención de los que “burlonamente estuvieron hasta hoy tratando de ningunear el hecho de la denuncia de Fabiola Yañez ” y apuntó contra el feminismo y el kirchnerismo.

De esta manera, comenzó en diálogo con TN: “Estoy muy bien, justamente. Eso por lo que yo pasé hace 18 años me hizo más fuerte porque también es mi personalidad así. En su momento me introduje en los medios y en cómo pueden ayudar a una mujer en una situación como esa o empeorarla totalmente”.

En tanto, habló sobre la aprobación en Diputados de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para investigar delitos y explicó en cuanto a su violación: “La policía hizo lo que tenía que hacer. El problema era que no había una base de datos genética, que ahora sí tenemos, donde se pueda ver la búsqueda y la detención. Además con un sistema de inteligencia que es el mejor que existe en este momento. Si este sistema hubiese existido, quizás lo hubiesen encontrado ”.

“Lo importante de esto es utilizar una cuestión personal para llamar la atención de los que burlonamente estuvieron hasta hoy tratando de ningunear el hecho de la denuncia de Fabiola Yañez , o la de Melody Rakauskas a Fernando Espinoza, o la de todos los poderosos que tiene el kirchnerismo o el castrochavismo”, expresó sobre su discurso en la Cámara baja.

Y continuó: “Lo que dije no se puede decir sin llorar. Yo no puedo y por eso lo advertí. En el palco de enfrente teníamos a la mamá de Ángeles Rawson y a la fundadora de Madres del Dolor, que hace 21 años guarda una muestra de ADN”.

“ Yo no tenía preparado el discurso . Yo lo cuento siempre, lo que pasa es que lo hago al pasar. No es cuestión de lo que me pasó a mí, porque lo mío de hecho fue una desgracia con suerte. Salí viva, sin nada permanente. No fue agradable, sino que fue espantoso, pero hay mujeres o niñas que pierden la vida”, sostuvo la libertaria, y complementó con su orgullo de haberlo mencionado en la sesión: “Cada vez que cuento esto despierto algo y hay gente que se anima a contar. Por eso siempre es importante hablar”.

A su vez, también criticó al feminismo e indicó que cuando dice “yo te creo” a una víctima está “muy mal articulado”. “Ellas insinúan que la mujer nunca miente. La mujer puede mentir. Pero vos no podés victimizarla dos veces no creyéndole. El kirchnerismo sistemáticamente va y te lo culpa [a la persona denunciada]. Ahora, si es uno de los de ellos, no pasa nada ”, apuntó y ejemplificó con la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés.

LA NACION