Llaman a concurso para cubrir 17 vacantes de fiscales federales

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, convocó a concursos para cubrir 17 vacantes en fiscalías federales de distintos puntos del país.

El resultado de estos concursos le permitirá al Gobierno seguir cubriendo vacantes en el ámbito judicial, en un momento en el que el codiciado lugar del Procurador General, es decir, la silla del jefe de los fiscales, está en el centro de la discusión política.

La Casa Rosada tiene la idea de acortar el mandato del Procurador a dos períodos y terminar así con el carácter vitalicio de su gestión.

Entre tanto, el Gobierno se propone, de acá fin de año, cubrir todas las vacantes de jueces nacionales y federales, unas 300, incluidas las de la estratégica Cámara Federal de la Capital -en la que el Poder Ejecutivo tiene previsto enviar próximamente sus candidatos al Senado- y los tribunales orales federales. El Gobierno cubriría así con postulantes elegidos por Milei cerca del 40 por ciento del Poder Judicial.

El procurador Eduardo Casal Fiscales.gob.ar

Ahora, la Procuración abrió nuevos concursos para ocupar 17 fiscalías. Los lugares se amplían.

Son fiscales para ejercer ante los juzgados federales y Unidades Fiscales en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

Se busca cubrir una vacante en la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca, otra en la Fiscalía Federal de Ushuaia, una en la Fiscalía Federal de Viedma y una en la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia.

También se convocó al concurso para cubrir la Fiscalía Federal de Clorinda, en Formosa; una vacante en la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña, Chaco; una vacante en la Fiscalía Federal de Tucumán; una vacante en la Fiscalía Federal de Orán, Salta; una vacante en la Fiscalía Federal de Salta y otra en la Fiscalía Federal N°1 de Posadas, Misiones.

También se busca cubrir vacantes en la Fiscalía Federal de Concordia, la Fiscalía Federal de Victoria y la Fiscalía Federal de Paraná, en Entre Ríos; en la Fiscalía Federal N°1 y N°3 de Rosario, Santa Fe; en la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe y en la Fiscalía Federal de Mercedes, en Buenos Aires.

Es el principio de un proceso que llevará tiempo. Por lo pronto, los postulantes tienen tiempo hasta el 25 de septiembre próximo para inscribirse y los sorteos de los tribunales evaluadores se llevarán a cabo entre el 15 y el 17 de diciembre.

La necesidad de la cobertura de las vacantes se acrecienta ante el objetivo de poner en marcha en todo el país el nuevo Código Procesal Penal acusatorio.