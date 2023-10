escuchar

El empresario italo-argentino Cristiano Rattazzi, expresidente de Fiat Chrysler, fue llamado a declaración indagatoria, a raíz de una denuncia de la Aduana por supuesto contrabando de vehículos de alta gama. La causa, iniciada en 2022, fue radicada en el juzgado nacional en lo Penal Económico N° 4, a cargo de Alejandro Catania.

De acuerdo a la Aduana, que encabeza el massista Guillermo Michel, el organismo habría detectado irregularidades en importaciones de autos de las marcas Maserati, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce y Porsche, documentados a nombre de la firma Modena Auto Sport S.A. de la que, según información de la Inspección General de Justicia, Ratazzi es director suplente.

“¿Sabés la cantidad de veces que me han llamado a indagatoria? Yo no tengo nada que ver. Es una cuestión inventada por motivos políticos : justo en este momento”, respondió el empresario, ante una consulta de LA NACION. Ratazzi había apoyado públicamente a Patricia Bullrich y Javier Milei. En la última reunión del Consejo de las Américas, LA NACION le preguntó por su posicionamiento político y Ratazzi contestó: “Milei, Bullrich, no me importa. Lo que me importa es que triunfe la libertad”.

La Aduana informó ayer la novedad judicial, pero Rattazzi asegura que todavía no recibió notificación formal de la citación a indagatoria. La denuncia había sido presentada el 11 de mayo de 2022, unas semanas antes de que Michel asuma en Azopardo. Hay por lo menos 9 causas abiertas contra la sociedad en cuestión por delitos similares

Las multas pretendidas por la Aduana superan los 80 millones de dólares, según difundieron desde las oficinas de Michel. “Una investigación de agentes especializados del organismo detectó con relación a los vehículos importados, facturas por montos superiores a los originalmente declarados por la firma denunciada, que incluían conceptos adicionales facturados por los proveedores del exterior”, dijeron.

Secretario de aduana, Guillermo Michel al salir de la reunión con Sergio Massa en el Ministerio de Economía Gonzalo Colini

También investigan supuestas irregularidades relacionadas con la declaración apócrifa de importaciones de autos que habrían sido ingresados a la Argentina como “mercaderías sin uso”. Esto le habría permitido a la empresa de Rattazzi importar vehículos usados, lo que esta prohibido.

Antes de las elecciones, Rattazzi había lanzado fuertes críticas contra el ministro de Economía, Sergio Massa. “Obviamente Massa es un cambalache y puede pasar cualquier cosa en los próximos días; cada día emiten moneda sin ningún respaldo, sin ninguna sensación de que hay futuro y la verdad es que hay toda una sensación de híper en la calle”, había dicho en esa oportunidad el empresario, durante el coloquio de IDEA en Mar del Plata.

“El doctor Cristiano Rattazzi supuestamente -aún no nos consta- fue citado a indagatoria en una causa en la que no es parte y respecto de la cuál se ha enterado por los medios periodísticos. Mañana (por el viernes), sus abogados se estarán presentando en el expediente para poder asumir la defensa y al mismo tiempo conocer los supuestos delitos que se le puedan imputar sacando copia de las actuaciones, las que hasta el momento se desconocen. Durante el tiempo en que fue accionista de la sociedad Modena Auto Sport no se tiene conocimiento de la comisión de delito alguno, toda vez que los vehículos fueron importados siempre legalmente. No ha sido directivo en momento alguno de dicha sociedad, es decir que jamás ejerció funciones operativas en la misma. Una vez conocida la causa, podremos dar mayores precisiones”, difundió su vocero, Javier Vernengo.

Según la Aduana, fueron citados a declarar, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes, la firma Modena Auto Sport S.A. (representada por Julio César Eugenio De Marco), Gonzalo César De Marco, Claudio Javier San Pedro, Cristiano Santiago Ratazzi, Luis Malek Fara y Leandro Luis Fara; así como también a los despachantes de Aduana Juan Ramiro Bartolomé y Hugo Antonio Caviglia.

Temas Actualidad política