MAR DEL PLATA.- El paso de Cristiano Rattazzi por el Coloquio de IDEA en Mar del Plata fue lo suficientemente corto como para no poder asistir a las cumbres y contracumbres que aquí se producen y lo suficientemente largo como para dejar asentada su posición respecto de lo que viene. El empresario y ex número uno de FCA (Fiat Chrysler) asegura que se encontró ahora en materia económica “un cambalache”. Dice que es el mismo o peor del que había dejado hace unas pocas semanas cuando estuvo en Nueva York.

“Obviamente Massa es un cambalache y puede pasar cualquier cosa en los próximos días. Cada día emiten moneda sin ningún respaldo, sin ninguna sensación de que hay futuro y la verdad es que hay toda una sensación de híper en la calle”, explicó. Su sensación se generó justamente cuando retomó una práctica habitual en su rutina y es la de ir a hacer compras para entender la realidad de los precios. “A ver, cuando vos estás fuera de control, la economía después te dispara la híper, no sabés cuando, pero está”, se sinceró.

El hoy empresario del mundo de los helicópteros y el agro se refirió también a que la aceleración de precios no se debió a la devaluación del MULC (Mercado único libre de cambios). “Hoy tienen acceso muy pocos a ese mercado. Seguramente está Aerolíneas, La Cámpora y hay algunos privados más que tienen ese acceso, pero el mercado único libre de cambios no existe más en el sistema, no existe casi para nadie”, agregó.

Al momento de responder por la moneda digital que el ministro de Economía anticipó como futura medida en el debate presidencial, Rattazzi esbozó una sonrisa: “¿Te parece que de este momento es la moneda digital el problema? Vamos, seamos un poco serios, ya no tenemos más seriedad, la mentira, es solo el orden del día”.

¿Qué opinión le merece la visita del presidente de la Nación al Coloquio de IDEA?, preguntó LA NACION. “La mentira ya se ha vuelto total. Está bueno que Fernández le aconseje a Putin de no armar la guerra en ese momento, pero parece que Putin no le dio bola. Entonces lo importante no lo dijo y es que Ucrania fue invadida”, resumió. “Todo era un poco absurdo, todo una puesta en escena. ¿Cómo puede ser que un presidente con una inflación del 140% anual no hable de inflación?”, graficó.

Por otra parte, se mostró preocupado por el devenir de la Justicia. “El presidente hubiese tenido por lo menos la dignidad de no firmar el pliego de la jueza Ana María Figueroa y lo firmó igual. Podría haber actuado distinto y al menos uno poder decir, bueno, al final es un tipo digno…pero no”, se enojó Rattazzi.

El presidente Alberto Fernández en el Coloquio de IDEA Mauro V. Rizzi - LA NACION

Un hombre sin cassette

No es la primera vez que Rattazzi dice lo que piensa sin eufemismos. Antes de su viaje y en un paso por Comunidad de Negocios de LN+ se refirió a otro de los ejes de hoy. “Es la primera vez que gente que trabaja en blanco está por debajo de la línea de pobreza, eso no lo he escuchado nunca”, cuestionó. Y agregó: “Siguen nombrando empleados públicos, que no sirven para crear valor ni crear riqueza sino para absorber la riqueza que cada vez es menor”.

“¿Cómo lo ves a Melconian eventualmente como ministro de Economía?”, fue otra de las preguntas. “Lo veo muy bien”, respondió. Y argumentó: “Es un tipo muy preparado. Está muy en contra de la dolarización como todos los economistas clásicos”.

Consultado sobre el futuro de la Argentina, el expresidente de FCA sostuvo que hoy en día existe una nueva corriente en el país que destaca el valor de la libertad. “Los jóvenes están empezando a ver una realidad diferente. Han empezando a decir, ‘hay alguien que habla de libertad, de liberar las variables’. Sin embargo, admitió que todavía no tiene definido su voto entre Javier Milei y Patricia Bullrich.