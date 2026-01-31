Llamativo cruce entre el Gobierno y la Ciudad por el costo de las patentes

El Ministerio de Justicia de la Nación difundió este viernes un ranking sobre las jurisdicciones más caras en relación al impuesto de patentes y posicionó en primer lugar a la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño rechazó esa afirmación y la calificó como “falsa”, en lo que constituyó un llamativo cruce entre cuentas institucionales en las redes.

A través de X, la cartera del gobierno de Javier Milei indicó que el costo de las patentas lo define cada jurisdicción y adjuntó un ranking con las tres más caras para inscribir un vehículo 0 kilómetros. Allí, consignó a la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, y Tierra del Fuego.

Según explicó, la lista fue elaborada por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, dentro de la Secretaría de Justicia, que armó una tabla de valuación oficial con “valores reales y transparentes de mercado, sin inflaciones artificiales”.

“Cada jurisdicción es libre de elegir qué tabla usar para calcular los costos de patentamiento, pero la nuestra es la más económica y la que más beneficia a los argentinos”, expresó.

Sin embargo, lanzó una solapada crítica al gobierno de Jorge Macri. “Lamentablemente, no todas las jurisdicciones la adoptaron. Un ejemplo claro es la ciudad de Buenos Aires, que optó por una valuación mucho más cara, perjudicando directamente a los contribuyentes. Por eso, invitamos a todas las provincias y municipios a sumarse a nuestro esquema de valuación".

Falso. En la Ciudad de Buenos Aires la alícuota promedio ponderada de patentes es del 2,5%. https://t.co/QesZinw07T — Buenos Aires Ciudad (@gcba) January 31, 2026

Según los datos que presentó el Ministerio de Justicia, las jurisdicciones que cobran más caro las patentes son la ciudad de Buenos Aires (hasta un 6%), la provincia de Buenos Aires (4,7%) y Tierra del Fuego (4%).

La cuenta institucional del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en X salió al cruce de esa afirmación unas horas después y la desmintió. “Falso. En la ciudad de Buenos Aires la alícuota promedio ponderada de patentes es del 2,5%”, reclamó y la posicionó incluso en un menor puesto que el porcentaje respecto a Tierra del Fuego.

En tanto, tal como informó LA NACION, el gobierno porteño busca limitar los aumentos en las patentes y anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura local con el objetivo de establecer un tope a la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular.

NINGUNA PATENTE SE ACTUALIZARÁ POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN



El Gobierno de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para que las actualizaciones tengan como tope la inflación de 2025. pic.twitter.com/zp3PzvK0MI — Buenos Aires Ciudad (@gcba) January 29, 2026

La administración macrista informó en redes sociales que la medida buscará que ningún incremento supere la inflación medida para el año 2025 (del 31,5% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos —Indec—), en respuesta a la fuerte controversia generada por las boletas con subas superiores al 100% que comenzaron a recibir los contribuyentes para el ejercicio 2026.

El proyecto surgió a raíz de las consultas recibidas en relación con la primera emisión de las boletas e intenta paliar el impacto del cambio de referencia en la valuación fiscal y la crítica de los contribuyentes. Como consecuencia inmediata, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) prorrogará los vencimientos que estaban previstos originalmente para este impuesto (del 9 al 23 de febrero).

El panorama tributario se había complejizado con la implementación de una modificación votada por la Legislatura porteña en diciembre de 2024, que recortó beneficios sobre los autos híbridos de mayor gama. Aquellos vehículos híbridos, con una valuación fiscal superior a los $60.000.000 (actualizados a $91.150.000 para 2026) que cumplían su segundo año de radicación, debían abonar la totalidad del impuesto. En tanto, el Gobierno aclaró que su objetivo es establecer y límite y que “en ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”.