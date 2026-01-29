El Gobierno porteño quiere ponerle un tope a los aumentos de las patentes

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura porteña con el objetivo de establecer un tope a la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular.

La medida busca que ningún incremento supere la inflación medida para el año 2025 (del 31,5% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos —Indec—), en respuesta a la fuerte controversia generada por las boletas con subas superiores al 100% que comenzaron a recibir los contribuyentes para el ejercicio 2026.

Esta iniciativa, comunicada ante las consultas recibidas en relación con la primera emisión de las boletas, busca paliar el impacto del cambio de referencia en la valuación fiscal y la crítica de los contribuyentes. Como consecuencia inmediata, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) prorrogará los vencimientos que estaban previstos originalmente para este impuesto (del 9 al 23 de febrero).

La problemática surgió con la emisión de las boletas, donde numerosos usuarios reportaron aumentos desproporcionados que superaban en muchos casos el 100%. En ese entonces, desde la AGIP habían explicado que “no hay un aumento de la alícuota ni del impuesto”, sino que las variaciones respondían a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos.

Desde la AGIP habían explicado que las variaciones respondían a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos Daniel Basualdo

Estas valuaciones, históricamente basadas en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), fueron modificadas para 2026, pasando a utilizar la información de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

“Esta decisión se tomó atendiendo a inconsistencias y desactualizaciones previas en la información de la DNRPA. La nueva fuente proporciona valuaciones ajustadas al precio real del mercado automotor, explicando así los saltos de valor en ciertos modelos”, señalaron desde la AGIP.

La decisión de cambiar la valuación fue una consecuencia de las inconsistencias y desactualizaciones previas en la base de la DNRPA Daniel Basualdo

Este cambio en la fuente de valuación fue el motor principal de los incrementos. Por ejemplo, a LA NACION le llegó el caso de un Volkswagen Gol Trend de 2012, que en 2025 pagaba $67.307 pero para 2026 debía tributar $189.831,86, lo que representa un aumento del 182%. Otro caso fue el de un Ford Fiesta 1.6 de 2020, que pasó de tener cuotas promedio de $80.000 a $128.000, un alza del 60%.

Según datos previos de la AGIP, un 16% de los 1.058.310 vehículos que componen el padrón de CABA experimentarán incrementos, totalizando 171.427 unidades que ascenderían a un nuevo tramo en la escala de alícuota. El organismo también había informado que otro 16% pagaría menos, mientras que el 68% restante no registraría cambios.

Un 16% de los 1.058.310 vehículos que componen el padrón de CABA experimentarán incrementos en sus patentes Daniel Basualdo

Además, el panorama tributario se complejizó con la implementación de una modificación votada por la Legislatura porteña en diciembre de 2024, que recortó beneficios sobre los autos híbridos de mayor gama. Aquellos vehículos híbridos con una valuación fiscal superior a los $60.000.000 (actualizados a $91.150.000 para 2026) que cumplían su segundo año de radicación, debían abonar la totalidad del impuesto.

La defensa oficial argumentaba la búsqueda de “adecuar los porcentajes de bonificación en función de la capacidad contributiva y la valuación fiscal para promover un sistema tributario más equitativo, sin dejar de reconocer el aporte ambiental de estas tecnologías”.

Ahora, el proyecto de ley del Gobierno porteño buscará establecer un límite a estas variaciones, asegurando que “en ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”.

Qué beneficios existen para el pago de la patente

Para el 2026, continúan ciertos beneficios y modalidades de pago. Quienes opten por el pago anticipado de la cuota anual, que implica la cancelación total del impuesto correspondiente a todo el año, obtendrán un 10% de descuento. Esta opción tiene una única fecha de vencimiento, tras la cual solo se podrá abonar en cuotas bimestrales. Además, si se pagaron a término todas las cuotas bimestrales del 2025, se aplicará una bonificación del 10% por buen cumplimiento sobre cada una de las cuotas bimestrales del 2026, siempre y cuando se abonen en fecha.

También se contempla una bonificación del 8,33% anual para quienes adhieran su pago a Débito Automático antes del 30 de abril de 2026, la cual se aplicará en la última cuota del tributo (Cuota 6). Es importante destacar que este beneficio está limitado a personas humanas que hayan recibido la bonificación por buen cumplimiento de pago y cuyos dominios estén correctamente titularizados. Además de los casos ya mencionados, se puede aplicar para beneficios impositivos del 100% en las patentes para los siguientes casos:

Personas con discapacidad

Excombatientes de Malvinas.

Vehículos eléctricos.