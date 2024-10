Llaryora le reclamó a Javier Milei una mesa de diálogo urgente para “superar el conflicto” con las universidades nacionales

Escuchar

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, le pidió este viernes al presidente Javier Milei la convocatoria y conformación de “una mesa de diálogo urgente para superar el conflicto que afecta a la educación universitaria” y cuestionó el bajo monto dedicado a estas entidades en el Presupuesto 2025.

Luego de que el Presidente vetara la ley de financiamiento universitario, Córdoba fue una de las provincias donde la protesta estudiantil se destacó, con la toma de ocho facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). “Esta situación no terminó con el veto, se necesitan acercar soluciones, ya que el presupuesto educativo previsto por el Ejecutivo Nacional para 2025 es la mitad de lo solicitado por las universidades”, escribió el mandatario cordobés en X.

Además, Llaryora anunció que su gobierno llevará adelante un “proyecto de expansión” de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), con la creación de nuevas sedes en el interior de la provincia. “Creemos que de las crisis se sale con más educación, no con menos. Esto no es un tema partidario, es un juicio de valor, es considerar que la educación es una herramienta que transforma la vida de los pueblos”, sostuvo.

La relación entre Córdoba y la Casa Rosada se complicó luego de que Milei sobrevolara la zona devastada por los incendios sin realizar anuncios ni saludar a los bomberos. Desde entonces, el vínculo empeoró y llevó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a poner el foco en la provincia, con la agenda alrededor de las universidades nacionales. Durante la marcha universitaria, cuando el veto de la Casa Rosada era solo una advertencia, Córdoba fue escenario de una movilización masiva en su contra.

Tras la publicación del veto y su posterior ratificación en el Congreso, Córdoba se volvió en uno de los distritos con mayores tomas de facultades en el país. Fue luego de que el Frente Sindical de Universidades Nacionales decretara un paro nacional en todo el país. De a poco, estudiantes, docentes y egresados fueron plegándose a la consigna a lo largo del territorio nacional.

La UNC tuvo un llamativo desempeño en la protesta. No solo se tomaron ocho facultades -entre las que estaban Arte, Sociales, Comunicación, Filosofía y Psicología, de Matemática, Astronomía, Física y Computación (Famaf) y Arquitectura, según los medios locales El Doce Tv, Perfil Córdoba y La Voz del Interior-, sino que también fue tomada la Facultad de Derecho contra la postura de la presidencia del centro de estudiantes, manejado por Franja Morada.

“Respecto a la situación de las universidades públicas en nuestro país, le pido al Gobierno Nacional que convoque y conforme una mesa de diálogo urgente para superar el conflicto que afecta a la educación universitaria , luego de que el Congreso de la Nación mantuviera el veto a la ley de financiamiento”, escribió Llaryora en X.

Para el mandatario provincial, la “responsabilidad mayor” del problema recae sobre el Balcarce 50, pero mencionó la participación de los gobernadores: “Si necesitan que los gobernadores participemos, allí estaremos, pero tenemos que destrabar y descomprimir este conflicto”.

También mencionó una de las principales cuestiones a seguir luego del veto presidencial: el Presupuesto 2025, que comenzó esta semana su tratamiento en la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, y el que definirá el financiamiento dedicado a las universidades nacionales el año que viene .

“Se necesitan acercar soluciones, ya que el presupuesto educativo previsto por el Ejecutivo Nacional para 2025 es la mitad de lo solicitado por las universidades”, explicó, y agregó: “Es necesario que haya gestos de inteligencia y de humildad para llamar a la concordia, para que las universidades dejen de estar tomadas, que los estudiantes vuelvan a las aulas y que las casas de estudios continúen siendo centros académicos de excelencia, formación e investigación”.

Además, el líder cordobés remarcó la necesidad de encontrar el acuerdo más allá de la agresión y de salir de la crisis “con más educación, no con menos”. “La fortaleza no está en la agresión, en ver quien insulta más, sino en abrirse al diálogo, a la construcción y a la tolerancia. Creemos que de las crisis se sale con más educación, no con menos. Esto no es un tema partidario, es un juicio de valor, es considerar que la educación es una herramienta que transforma la vida de los pueblos”, escribió.

El mensaje de Llaryora llega, además, en medio de fuertes tensiones dentro del peronismo, donde empieza a cobrar mayor intensidad una interna por la presidencia partidaria entre la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Ayer, la exmandataria brindó una dura crítica a dos gobernadores peronistas, Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Jujuy, por permitir que el oficialismo reúna “el número para clausurar las esperanzas de un país que supo reconocer en la educación” con el apoyo de Pro y algunos diputados radicales. Su mensaje, que busca un acuerdo, pero a la vez marca una crítica a la Casa Rosada, cae en medio de fuertes tensiones en el movimiento político.

