Llegó Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos que viene para limitar “la influencia maligna” de China

El embajador para la Argentina designado por Donald Trump, Peter Lamelas, llegó hoy a Buenos Aires para asumir al frente de la embajada de Estados Unidos. Así lo informó la embajada a través de sus redes sociales.

¡Bienvenido a la Argentina! El Embajador Peter Lamelas llegó hoy a Buenos Aires y en los próximos días presentará sus cartas credenciales para comenzar su labor en un momento clave para la relación entre 🇺🇸 y 🇦🇷.



— Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) October 31, 2025

Lamelas, que es médico y empresario, presentará en los próximos días sus cartas credenciales, que se descuentan que tendrán un veloz trámite por parte del Gobierno, ya que se trata el embajador del principal aliado de Javier Milei. La llegada del enviado de Trump se da luego del salvataje financiero a la administración libertaria y después del abierto apoyo del presidente de Estados Unidos al Gobierno para las elecciones legislativas.

Cuando Lamelas expuso en julio en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano apuntó contra “la influencia maligna de potencias adversarias en la región”, como “Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irány otros que buscan socavar los valores democráticos”, al tiempo que destacó el muy buen vínculo entre Trump y Milei.

“De ser confirmado, me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores maliciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos. Creo que nuestra relación entre Estados Unidos y la Argentina será un ejemplo brillante para el resto de América Latina”, dijo Lamelas en la audiencia.

También sumó polémica al referirse a la política doméstica y a la situación de Cristina Kirchner y a la muerte del fiscal Alberto Nisman.

“Ella está en arresto domiciliario debido a algún favoritismo político que está pasando allí. Obviamente ella no estuvo involucrada en el atentado de la AMIA, pero definitivamente de alguna manera estuvo involucrada en el encubrimiento, y Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal especial”, respondió Lamelas. “Aplaudo los esfuerzos de Milei por llegar al fondo de esto”, añadió.

“Mi papel es asegurarme de que apoyaremos al gobierno de Milei en todos sus esfuerzos por llegar al fondo del atentado a la AMIA y asegurarnos de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que bien merece. Sigue habiendo un movimiento ahí fuera. Hay un movimiento cristinista. Está probablemente más a la izquierda que el movimiento peronista. Y eso es algo que tenemos que seguir vigilando. Argentina ha vivido tiempos muy, muy inusuales. Han tenido múltiples presidencias y tenemos que seguir apoyando a la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países", dijo Lamelas.

Estas declaraciones fueron consideradas “una provocación” por parte de la mayoría de la oposición, que repudió su designación como embajador.

Ferviente anticastrista, crítico acérrimo del socialismo, y admirador del presidente Milei, Lamelas es un médico, empresario y alto donante del Partido Republicano que dejará su vida acomodada en West Palm Beach para convertirse en un actor central en el eje que Trump y Milei han comenzado a gestar entre Washington y Buenos Aires.