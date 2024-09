Lorenzetti dijo que esta Corte Suprema es “de transición” y advirtió: “Funcionar con 3 es difícil”

Escuchar

El juez Ricardo Lorenzetti aseguró este miércoles que esta Corte Suprema de Justicia es “de transición” , en medio del intento del Ejecutivo por introducir a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos integrantes. Es que cuando se vaya Carlos Maqueda quedarán tres miembros, lo que para Lorenzetti es un panorama “difícil” porque deberá requerir mayor nivel de acuerdos y concentrará en Horacio Rosatti (elegido como nuevo presidente del cuerpo), Carlos Rosenkrantz y él todo el poder para decidir “los grandes temas”.

El ministro indicó además que hay que darle tiempo a la discusión de las incorporaciones que quiere hacer el gobierno de Javier Milei debido a que a lo largo de la historia siempre los candidatos fueron duramente cuestionados, pero después terminaron por ingresar al máximo tribunal. Por eso pidió “serenidad” y dejar “que las instituciones funcionen”.

“Estamos en una Corte de tres, es una Corte de transición en el punto de vista interno, no en los fallos. Quedamos prácticamente tres porque Maqueda se está yendo, le queda muy poco tiempo. Funcionar con una Corte de tres es difícil” , aseguró Lorenzetti en Radio Mitre. En ese sentido, recordó que en 2015, cuando se fue Carlos Fayt y asumió Mauricio Macri como presidente, hubo un largo tiempo en que el máximo tribunal funcionó con tres miembros hasta que asumieron Rosatti y Rosenkrantz.

Entonces, marcó que esa situación requiere “muchos acuerdos” y conversaciones. “Por eso ayer estuvimos con esta idea de designar autoridades y dijimos: ‘Vamos a trabajar en conjunto, tratar de consensuar’”, expuso el juez, luego de que Rosatti quedara elegido como titular del máximo tribunal por tres años más y Rosenkrantz como vice. Pese a este espíritu acuerdista que marcó públicamente, las nuevas designaciones implicaron un revés para Lorenzetti, que quedó en soledad después de haber perdido en 2018 la presidencia, que ejerció durante más de una década. No obstante, el rafaelino ya avisó a sus pares: “ Si ingresan dos miembros nuevos, pasamos de tres a cinco y habrá que elegir de nuevo autoridades porque la Corte tiene mucha libertad para hacerlo, lo decidimos nosotros con tres firmas. Hay que buscar mecanismos. Cuando entren los nuevos ministros, elegiremos, discutiremos”.

Mientras eso no ocurra, reparó en que una Corte de tres miembros hace que los supremos tengan “mucho poder decidiendo los grandes temas del país” y determinó: “Eso no está bien”. Sin embargo pidió prudencia y responsabilidad hacia adelante. “Si esa es la realidad, tendremos que ponernos de acuerdo y resolver”, insistió, a la vez que aclaró que esto no implicará una situación de transición en cuanto a los fallos, debido a que -según Lorenzetti- los cambios en la conformación no determinarán modificaciones en los fallos y los principios que el tribunal arrastra desde hace décadas. “No es tan relevante hablar de poder interno, sino darle tranquilidad a la población de que la interpretación de la Corte de los derechos se mantiene ”, indicó.

En tanto, los pliegos de Lijo -el más controvertido- y de García-Mansilla -el de menor perfil público- que mandó el gobierno de Milei siguen trabados en la Comisión de Acuerdos del Senado y todavía no alcanzaron las firmas ni siquiera para llegar a recinto.

“Tenemos una gran tendencia a discutir siempre lo mismo. Cuando fueron propuestos Rosenkrantz y Rosatti fue similar. Primero el por qué proponían a dos varones... y es una decisión del Presidente. ¡Cómo repetimos! En realidad, debería proponerse una mujer, siempre lo sostuvimos, pero es una facultad presidencial y no es una obligación. En aquel momento propusieron dos hombres. Después hubo muchísima discusión sobre las candidaturas: que se los había designado por decreto, que Rosatti había sido ministro de Justicia de Néstor Kirchner, que Rosenkrantz era abogado de empresas; pero después que pasaron el proceso, ingresaron y trabajaron y trabajan como jueces imparciales, nadie los critica”, expuso Lorenzetti con respecto a lo que sucedió en el macrismo.

Noticia en desarrollo

LA NACION