Lorenzetti dijo que García-Mansilla deberá decidir si se queda o se va de la Corte y afirmó: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”

El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti habló este viernes después de que el Senado rechazara los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para el máximo tribunal. El cortesano aseguró que respeta la decisión tomada por la Cámara alta y que ahora será García-Mansilla quien deberá decidir si se queda o si se va, debido a que está nombrado por decreto pero su pliego fue dado de baja por el Legislativo. En tanto, admitió que él jamás hubiera aceptado ser nombrado a través de un DNU.

“Es más una decisión personal, que cada uno tiene que analizar y decidir” , sostuvo en Radio Mitre Lorenzetti sobre la situación de García-Mansilla, quien ya juró en el máximo tribunal cuando el presidente Javier Milei lo nombró en el Boletín Oficial.

Asimismo, dijo que el catedrático -fuertemente criticado en los discursos de los legisladores por el procedimiento que aceptó- es “una persona honorable”, que va a determinar si continúa o no con sus funciones tras haber sido rechazado por el Congreso. “Es una decisión personal que él estará evaluando. La Corte institucionalmente no tiene en este momento ningún tema judicial para opinar. No damos opiniones sobre temas controvertidos en la radio, tenemos que ver si hay un expediente y ahí opinaremos, por ahora no tenemos nada concreto”, aclaró.

Sin embargo, Lorenzetti afirmó: “ Yo nunca aceptaría ser designado por decreto , lo dije en infinidad de oportunidades, y además creo que hay que ser coherentes. Lo dije muy claramente cuando hace muchos años lo hizo [Mauricio] Macri y no era una mirada personal, fue una opinión de la Corte, estaban [Carlos] Maqueda, [Elena] Highton y [Carlos] Fayt. En ese momento sugerimos que no era conveniente, ahora el Presidente tomó otra decisión y desde el punto de vista del Poder Ejecutivo es entendible, tomó esa decisión, funcionan las instituciones, el Senado rechaza esa decisión... Acá lo que hay que discutir es la cuestión institucional: el decreto, cómo funcionan los requisitos... Pero las personas tienen opiniones, hay que ser respetuosos con García-Mansilla y ver qué decide él ”.

Su relación con Lijo

Cuando admitió que no aceptaría un nombramiento por decreto, Lorenzetti se plantó en otra vereda que la de Lijo, quien trascendió como su preferido para acompañarlo en el máximo tribunal. Este viernes, al respecto de su vinculación con el postulante que ahora se quedará en su juzgado federal y no llegará a la Corte buscó poner paños fríos.

“A mí me parece que la decisión del Senado hay que respetarla, es correcta, no hay cuestiones de perdedores o ganadores. Soy muy respetuoso de las instituciones, tengo un respeto por el doctor Lijo, creo que el Presidente tomó una decisión, que es proponerlo, me pareció importante que la proposición sea desde la Justicia Federal porque la vacante que había que cubrir era la de la doctora Highton, que tanto como Argibay eran juezas, miembros del Poder Judicial. La Corte necesita miembros del Poder Judicial porque siempre los miembros de la Corte son una suerte de equilibrio, con algunos del sector político, como Carlos Rosatti o Maqueda; otros del mundo académico, como Rosenkrantz y yo; y después la doctora Argibay o Highton, del mundo judicial. Me parecía importante que se propusiera a alguien del mundo judicial”, alegó sobre su respaldo a la candidatura de Lijo.

Además, aseguró que fue Milei quien aceleró la postulación del juez federal, para despegarse de haberla propiciado él. “La propuesta del doctor Lijo es del Presidente, en eso no podemos dejar de... si no, estamos hablando de que las instituciones no funcionan”, deslizó y siguió: “Me parece que es una propuesta correcta, como todo el mundo opina, opinarán a favor y en contra. A mí no me parece mal que se discuta y eso es bueno. Y el Senado analiza. No es cuestión de ganar o perder, es que funcionen las instituciones”.

Causa Vialidad: “La Corte va a ser imparcial”

En eso, Lorenzetti buscó deslindarse también de las acusaciones que le achacó durante el debate la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien lo responsabilizó por supuestamente presionar con que si los miembros de Unión por la Patria (UP) no votaban a Lijo, la Corte avanzaría contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

Sin referirse directamente a los dichos de Sagasti, Lorenzetti deslizó que él no le pidió celeridad especial sobre este expediente a sus pares, para así llegar a una definición rápida antes de que se inicie el esquema electoral nacional. “Cuando entra un caso a la Corte, como todos, tiene que circular. Acá la Casación rechazó un pedido que es referido a un recurso extraordinario para que revisen la totalidad de la sentencia. Entonces lo que llegó a la Corte es una queja, se queja [Cristina Kirchner] de que no le concedieron el recurso y la Corte tiene que analizar si esa concesión es correcta o no. Lleva un trámite interno muy transparente, el expediente circula por las vocalías y se trata, no hay ninguna… Como cualquier otro expediente. La idea de que la ley es igual para todos y de que los procesos son iguales para todos es claro, no se puede resolver de acuerdo a los momentos o a las personas. En eso hay que dar una imagen institucional fuerte para la población, para que estén tranquilos de que se respeta el derecho, la Constitución; en esto tenemos que ser muy cuidadosos”, expresó.

La expresidenta Cristina Kirchner tiene una doble condena en la causa Vialidad Gustavo Garello - AP

“Para nosotros [Vialidad] es un caso y, como corresponde, porque no podemos guiarnos por otras circunstancias, tenemos que analizar el derecho. Y en eso hay que hacerlo con toda la seriedad. Acá los jueces tenemos que ser imparciales, aplicar la ley sin condicionamientos personales, inclinaciones. Tengan la tranquilidad de que la Corte va a hacer eso, va a ser imparcial, lo va a analizar en los términos adecuados y sin ninguna cosa rara” , prometió, luego de los dardos que emanaron desde el kirchnerismo sobre una posible venganza suya en caso de que el pliego de Lijo no avanzara en el Congreso, como finalmente ocurrió.

“La Corte está funcionando”

En tanto, Lorenzetti buscó dejar el mensaje de que la Corte Suprema de Justicia es una institución “mucho más allá” de las personas que la integran y que funciona “correctamente” pese a todas estas definiciones políticas y a que tiene un miembro menos y otro (García-Mansilla) objetado. “Vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones que circulan, es muy importante dar tranquilidad de que la Corte está funcionando y va a seguir funcionando”, indicó.

Dijo también el cortesano que en la sesión del jueves en el Senado “se habló mucho más del decreto [de Milei] que de los candidatos” para el máximo tribunal. “Si uno suprime mentalmente el decreto, tal vez la situación de los candidatos hubiera sido distinta”, aventuró e insistió: “En este caso, el Senado dio su opinión, bastante predecible, nadie se puede asombrar. El Senado opina sobre sus facultades constitucionales, eso es correcto. Además, las instituciones están funcionando más allá del ruido lógico, de las opiniones, que son normales en una vida democrática, pero hay que dar tranquilidad de que la Corte funciona, de que el Senado funciona, opinó, y vamos a seguir funcionando correctamente”.

