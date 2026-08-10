Los 20 puntos que deberá explicar Manuel Adorni
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó hoy un dictamen en el que afirmó que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni se enriqueció durante su paso por la función pública y en el que detalló 20 inconsistencias que, según el fiscal, surgen de contrastar sus declaraciones juradas con sus gastos e inversiones, a la luz de documentos y testimonios reunidos durante la investigación judicial.
Dólares en efectivo
Préstamos familiares
La compra del Jeep
La casa del country
Reformas, jacuzzi y cascada
Los muebles de Caballito
La compra del nuevo departamento
Herencias
Viajes, expensas y colegios
Gastos con tarjetas ajenas
Las operaciones cripto
Otros movimientos financieros
Comprobantes de la ARCA
Deudas bancarias
Los honorarios de la escribana
Consumos adicionales
¿Otro auto?
Cuenta sueldo
La refacción del departamento de Miró
Indio Cua
Dólares en efectivo
Como parte de la rectificación de sus declaraciones juradas hecha en junio pasado, Adorni declaró 400 millones de pesos, de los que antes no había dado cuenta, provenientes de “venta de activos”. Se corresponderían con la última versión que dio Adorni sobre su patrimonio, según la cual ese dinero viene de la venta de criptomonedas que él tenía desde antes de su ingreso a la función pública. El fiscal reclama que Adorni precise el origen de los dólares en efectivo declarados y el sustento de la operación de “venta de activos” invocada como fuente, con indicación de qué activos fueron vendidos, en qué fechas, a favor de qué personas, por qué importes y con qué trazabilidad bancaria, registral o bursátil, así como la oportunidad y el respaldo documental de dichas rectificaciones.
Préstamos familiares
Adorni declaró que tenía una deuda con su madre, Silvia Pais, de 16 millones de pesos, y otra con la sucesión de una de sus abuelas, Norma Zuccolo, por 18 millones. El fiscal pretende que Adorni acredite la existencia y fecha cierta de esos mutuos, la efectiva entrega de los fondos, su aplicación y la evolución de las obligaciones.
La compra del Jeep
Sin vender su Renault Captur de 2019, en 2024, ya como funcionario, Adorni compró una camioneta Jeep Compass Sport de 2021. El fiscal pidió ahora que justifique los fondos empleados para la adquisición de esa camioneta.
La casa del country
En noviembre de 2024, los Adorni compraron el inmueble del lote 380 del Country Indio Cuá. El fiscal pidió que el exjefe de Gabinete explicara el origen de los fondos con los que lo adquirieron, cómo pagaron la tasa de ingreso al emprendimiento y que explique por qué figura a nombre exclusivo de Bettina Angeletti. En un primer momento, Adorni no había declarado este bien ante la Oficina Anticorrupción en 2025, cuando le hubiera correspondido hacerlo. Solo lo rectificó en abril, con la investigación penal ya en curso.
Reformas, jacuzzi y cascada
El fiscal sostuvo que Adorni debe explicar también la procedencia de los fondos destinados a la remodelación integral de la casa que los Adorni compraron en Indio Cuá. Puntualmente, los 245.000 dólares que le pagaron al contratista Matías Tabar por esos trabajos. Pollicita reclamó la explicación del origen del dinero y los comprobantes de esos pagos.
Los muebles de Caballito
En su declaración judicial, Tabar, que complicó mucho a Adorni en la causa penal por enriquecimiento ilícito al revelar pagos por 245.000 dólares para la reforma de Indio Cuá, dijo también que el entonces funcionario le había encargado —y pagado— muebles para el departamento que los Adorni compraron en el barrio de Caballito. Pollicita pidió que el exfuncionario explique cuál fue la fuente de esos fondos, pagados “en dólares y en efectivo”, según las pruebas de la causa.
La compra del nuevo departamento
Para el fiscal tampoco está claro el origen de los fondos que se usaron para la compra del inmueble de Miró al 500, en Caballito, así como la naturaleza y los términos de dicha operación.
Herencias
Pollicita pidió que Adorni explique el origen de los bienes que dijo haber recibido por “herencia, legado o donación” y que aporte “el instrumento, la fecha y la persona de quien provinieron”. El fiscal destaca que esto es muy importante porque con estas partidas, Adorni “pretende explicar el grueso del incremento patrimonial comprobado”.
Viajes, expensas y colegios
La fiscalía reclamó que Adorni explique cuál es la fuente del dinero en efectivo -en pesos y en moneda extranjera- que usó para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares. Pollicita detalló que los 35 suelos que cobró como funcionario y los ingresos comprobados de su cónyuge sumaron ingresos por $229.752.283,20. También precisó que el grupo familiar afrontó gastos en seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito, entre otros rubros, por $272.820.832,20. Sostuvo entonces que la diferencia es de $43.068.549. Eso sin contar los cientos de miles de dólares que, a juicio del fiscal, no tiene debidamente justificados.
Gastos con tarjetas ajenas
Pollicita pidió que Adorni explique el porqué de “la reiterada utilización de terceros para adquirir los bienes y afrontar pagos”, así como la procedencia del dinero en efectivo con el que reintegraba esas operaciones. Dos personas que trabajaban a sus órdenes en el gobierno nacional le prestaron a Adorni sus tarjetas de crédito para que se comprara un monitor para videojuegos y dos proyectores. El monitor costó 2.184.999 pesos y los proyectores, 1.800.000 cada uno. El sueldo de Adorni era entonces de unos 3,5 millones de pesos. Además, otra persona que trabaja en la Casa Rosada figura como la titular de una compra de 8 millones de pesos (en colchones y ropa blanca para la casa de Indio Cua). Ella declaró que a pedido de Adorni fue al local para que la operación quedara a su nombre, pero que el dinero lo llevó en efectivo Angeletti.
Las operaciones cripto
En junio pasado, Adorni informó públicamente que había invertido 200.000 dólares en criptoactivos y que había ganado 300.000. Esta nueva versión se reflejó en sus rectificaciones de las declaraciones juradas. El fiscal le reclamó ahora el detalle de su operatoria con criptoactivos y, en particular, el origen del capital con el que afirmó haberla iniciado. Pollicita recordó que Adorni incluyó en sus declaraciones juradas rectificativas cuatro cuentas de activos virtuales. El fiscal informó que, además, un informe de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai), que depende del Ministerio Público Fiscal, encontró vínculos entre Adorni y otros activos virtuales.
Otros movimientos financieros
El fiscal quiere verificar la forma en que Adorni concilia el nivel de gastos y movimientos financieros acreditado en sus cuentas —en particular, la cuenta sueldo del Banco de la Nación Argentina y las cuentas de su cónyuge—, sus tarjetas de crédito y sus billeteras virtuales, con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar.
Comprobantes de la ARCA
Deberá explicar sobre 20 operaciones que estarían documentadas y decir si es que se concretaron efectivamente. Se trata de operaciones entre 2024 y 2025 por un monto mayor a 6 millones de pesos. Deberá también demostrar el nivel de adquisiciones registrado bajo su CUIT durante ese período en ausencia de toda actividad comercial que lo respalde.
Deudas bancarias
La central de deudores del BCRA muestra que las deudas mensuales en el Banco Galicia llegaron a superar los $10 millones en el caso de Adorni y los $15 millones en el de su esposa. En caso de haberse cancelado esas deudas, el fiscal quiere saber cómo se afrontó ese eventual cancelación.
Los honorarios de la escribana
Pollicita quiere saber en detalle cuánto recibió de honorarios notariales la escribana Adriana Mónica Nechevenko correspondientes a las tres operaciones inmobiliarias del matrimonio, y la razón por la cual fueron facturados íntegramente a Angeletti, la esposa de Adorni.
Consumos adicionales
El informe técnico que recibió el fiscal detectó consumos adicionales de dos tarjetas de Adorni. Busca ahora saber el fiscal quién canceló cada liquidación y si mediaron reintegros, con indicación de fecha, importe y medio. Deberá aclarar qué porción del total agregado informado por la DAFI corresponde a cada tarjeta y titular, sin atribuir al requerido los consumos financiados por terceros.
¿Otro auto?
El fiscal quiere saber si la facturación emitida por una concesionaria automotor a Bettina Julieta Angeletti por más de 4 millones de pesos en 2026 corresponde a la adquisición de un rodado no declarado, a una operación accesoria de la ya tenida en cuenta para el cálculo o a otro concepto, con individualización del bien, el precio, la forma de pago y el origen de los fondos.
Cuenta sueldo
El fiscal busca determinar el concepto y el origen de las acreditaciones de carácter no salarial recibidas en la cuenta sueldo del Banco de la Nación Argentina que no provienen de organismos del Estado ni de movimientos entre sus propias cuentas, precisando su causa.
La refacción del departamento de Miró
El fiscal busca precisiones sobre las refacciones en el departamento de Miró 550, en Caballito. Adorni deberá precisar a qué desembolsos concretos respondieron esas mejoras, con qué fondos se afrontaron y en qué proporción se las atribuyó cada cónyuge. En la compra del inmueble, se acordó el pago de 65.000 dólares por fuera de la escritura para afrontar refacciones, según declaró en la Justicia uno de los hombres que participó de la operación. Además, Adorni habría gastado 14 millones de pesos en amoblarlo. Los habría pagado en efectivo.
Indio Cua
En la declaración jurada de Adorni surge como novedad la revaluación y consolidación en la declaración de la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Se trata del lote 380. Declara el 50% de la propiedad por $156,9 millones, lo que implica un incremento significativo respecto de su valuación inicial. Sin embargo, la presentación no detalla mejoras, ampliaciones o intervenciones que expliquen ese aumento. El otro 50% está a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Se trata de la vivienda sobre la que el contratista Marcelo Tabar declaró en la Justicia haber cobrado US$245.000 por refacciones.