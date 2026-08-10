Los 20 puntos que deberá explicar Manuel Adorni

10 Gastos con tarjetas ajenas

Pollicita pidió que Adorni explique el porqué de “la reiterada utilización de terceros para adquirir los bienes y afrontar pagos”, así como la procedencia del dinero en efectivo con el que reintegraba esas operaciones. Dos personas que trabajaban a sus órdenes en el gobierno nacional le prestaron a Adorni sus tarjetas de crédito para que se comprara un monitor para videojuegos y dos proyectores. El monitor costó 2.184.999 pesos y los proyectores, 1.800.000 cada uno. El sueldo de Adorni era entonces de unos 3,5 millones de pesos. Además, otra persona que trabaja en la Casa Rosada figura como la titular de una compra de 8 millones de pesos (en colchones y ropa blanca para la casa de Indio Cua). Ella declaró que a pedido de Adorni fue al local para que la operación quedara a su nombre, pero que el dinero lo llevó en efectivo Angeletti.