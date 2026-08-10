Javier Milei y sus medidas, en vivo: un nuevo foco de conflicto con Brasil y los desafíos del Gobierno en el Congreso
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Banco Central: ¿mandato único u objetivos múltiples?
La reforma propuesta para la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece como mandato único de la autoridad monetaria preservar el valor del peso y velar por la estabilidad financiera. De este modo, se dejan de lado los objetivos múltiples introducidos en 2012. En aquel momento se agregó la creación de empleo mediante la política crediticia, el fomento a la producción nacional y la búsqueda de un desarrollo económico equitativo.
Los defensores de la normativa vigente argumentan que la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario, sino que responde a factores como la escasez de divisas o la puja distributiva. Resulta curiosa la insistencia en una teoría estructuralista que estuvo de moda en la región hace décadas, pero que los países exitosos en reducir la inflación a un dígito anual ya han abandonado por completo. Al respecto, una consulta a la Inteligencia Artificial ofrece una respuesta contundente: “Los bancos centrales de Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, México y Paraguay consideran que la inflación es, fundamentalmente, un fenómeno monetario y de demanda. Alineados con el enfoque neoclásico o monetarista moderno, operan bajo un esquema de Metas de Inflación y utilizan la tasa de interés de referencia como su principal herramienta para regular la liquidez y guiar las expectativas del mercado”. Más aún, esta discusión teórica podría tener cierta relevancia en contextos de inflación baja; sin embargo, cuando los precios corren a dos dígitos anuales, las teorías estructuralistas hacen agua por los cuatro costados.
La fiscalía intimó a Manuel Adorni a que explique su crecimiento patrimonial
Manuel Adorni, exjefe de Gabinete de Javier Milei, fue intimado por el fiscal Gerardo Pollicita a que dé explicaciones sobre su crecimiento patrimonial en el marco del expediente judicial en el que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
La intimación comprende incrementos, adquisiciones y desembolsos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente, según el fiscal.
El exfuncionario tendrá un plazo de 15 días para justificar “la procedencia del incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge” desde que él asumió en la función pública, el 14 de diciembre de 2023, hasta su renuncia, el 27 de junio pasado.
Seis de cada 10 pesos que perdió la recaudación en los últimos tres años están ligados a la actividad económica
La dinámica desigual de la recuperación se trasladó a uno de los pilares del programa de Javier Milei: el superávit fiscal. Los impuestos vinculados con la actividad y los ingresos laborales explican el 60% de la caída real de los ingresos al fisco entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026, según un informe del banco británico Barclays enviado a sus clientes el fin de semana.
El enfriamiento de sectores relevantes para la actividad y la recaudación, como la industria, la construcción y el comercio, contrasta con el crecimiento de otros segmentos, como el agro, la minería y la energía. Esa heterogeneidad empieza a dejar menos margen en las cuentas públicas para avanzar con una reducción de impuestos que, por ejemplo, contribuya a apuntalar la economía.
El cálculo de Barclays comprende cuatro de las principales fuentes de recursos del Estado: IVA, Ganancias, contribuciones a la seguridad social y el impuesto a los créditos y débitos. El informe señaló que detrás del deterioro de los ingresos aparecen dos fenómenos diferentes. Una parte de la caída responde a decisiones deliberadas de reducir impuestos y alícuotas. La otra, que el banco identifica como no buscada, obedece a la debilidad de la actividad económica y al estancamiento de los salarios reales.
El dilema de ingresos brutos, el impuesto que afecta la competitividad pero cada día aporta más a las provincias
El diagnóstico está claro, lo que no resulta simple es la salida. El impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) es de los peores (si no el peor) que existe. Acumula décadas de críticas de tributaristas, economistas y empresarios, quienes apuntan a las distorsiones que genera por su “efecto cascada” que encarece la producción, multiplica costos, destruye competitividad y castiga exportaciones, ya que se repotencia en cada etapa. Sin embargo, lejos de reducirse, con los años fue creciendo hasta transformarse en el principal ingreso tributario propio de las provincias.
Esa es la clave de la complejidad del debate, sobre todo en un año en el que las provincias empiezan a mostrar un regreso al déficit fiscal.
El ministro de Economía Luis Caputo insiste en el planteo de avanzar en una reforma tributaria integral y apunta directamente a las provincias y municipios. Sin revisar IIBB y las tasas locales, argumentan en la Casa Rosada, resulta imposible mejorar la competitividad de la economía argentina.
Hernán Lacunza: “Veo a Macri y a una parte importante de Pro decididos a enfrentar a Milei en 2027″
Es viernes a la tarde y Hernán Lacunza parece congelarse cuando posa ante la cámara. Luce algo tímido, como un político en preparación. El exministro de Hacienda admite que no había planificado lanzarse en este momento como precandidato a presidente de Pro, pero está entusiasmado con el nuevo desafío. De hecho, ya arma un equipo de asesores y planea viajar al interior del país. “Tengo una hoja de ruta”, dice en voz baja.
En una entrevista con LA NACION, Lacunza remarca que Mauricio Macri lo autorizó a anotarse en la carrera preliminar para suceder a Javier Milei. Fue durante una charla a solas que mantuvieron días antes de que arrancara el Mundial, en el departamento del exmandatario en Palermo. “Avanzá”, le respondió el líder de Pro.
A contramano de los acuerdistas que habitan en el partido, el economista cree que Pro debe presentar una alternativa electoral al gobierno libertario en 2027. O al menos intentarlo. “Veo a Macri y a una parte importante de Pro decididos a enfrentar a Milei″, afirma.
La Libertad Avanza busca una coalición amplia para disputar la gobernación bonaerense en 2027
Con miras a la elección a gobernador bonaerense de 2027, que definirá al sucesor de Axel Kicillof, La Libertad Avanza (LLA) busca armar la alianza más amplia posible junto a Pro, la Unión Cívica Radical (UCR), partidos vecinalistas e intendentes afines.
En este caso, no los une el amor sino el espanto. Es que estos espacios corren con la desventaja de constituir la oposición a un peronismo que esperan que compita unificado en su bastión, y las reglas electorales del distrito –según las que gana quien saca más votos en una sola vuelta– los obligan a sumar la mayor cantidad de voluntades posibles.
Pro comparte esa vocación de ampliar la alianza, aunque anticipa que el núcleo de la coalición será Pro-LLA, como ocurrió en las legislativas de 2025.
Aliados volátiles: un escenario incierto lleva a los gobernadores a hacer sentir su peso en el Congreso
La Casa Rosada estaba convencida, hasta pocas horas antes de la sesión del Senado, de tener los votos para aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Sin embargo, la decisión de gobernadores aliados determinó que terminara retirando dos capítulos de la iniciativa. El hecho grafica lo volátiles que son los acuerdos con los mandatarios provinciales, en especial cuando la campaña electoral está a la vuelta de la esquina y el escenario es incierto. Para acelerar definiciones, siempre está a mano la estrategia de hacer sentir el rigor al oficialismo que lo necesita.
Ya es costumbre que, en el Congreso, las negociaciones sigan hasta el último minuto y el oficialismo empiece sesiones con final abierto. La desconfianza domina las relaciones aunque hay diálogo liderado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y concesiones en cuentagotas por parte de Nación, como alguna obra marginal, un adelanto financiero o la firma de un acuerdo por deudas que mantenía el gobierno central.
Si bien cambió la intransigencia del oficialismo nacional, la agenda impulsada por el oficialismo en el Congreso es muy amplia e incluye mega proyectos, lo que también complejiza las negociaciones. El miércoles por la tarde, cuando ya los libertarios habían decidido eliminar el capítulo de venta de tierras a extranjeros del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una senadora que responde a un gobernador aliado apuntó esa dificultad a LA NACION.
La reforma tributaria marcha lenta por su alta complejidad
A fines de 2024, cuando Javier Milei derogó el controvertido impuesto PAIS -creado por el kirchnerismo cinco años antes-, anunció que el Gobierno trabajaba en una “reforma impositiva estructural” destinada a eliminar los tributos más distorsivos para la actividad económica -entre ellos, las retenciones a las exportaciones agrícolas –, que provocó una expectativa tan favorable como generalizada.
En su mensaje oficial, el Presidente afirmó que el objetivo sería reducir a sólo 6 el número de impuestos nacionales que concentran la mayor parte de la recaudación y “devolver a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido, a fin de generar una verdadera competencia fiscal para ver quién atrae más inversiones”.
A diferencia de otros anuncios rimbombantes, Milei se abstuvo prudentemente de fijar plazos. No es para menos si se considera la alta complejidad que implica la reforma con el sistema de federalismo fiscal de la Argentina, donde este año rigen 150 impuestos y tasas de los cuales 27 son nacionales; 40 provinciales y 83 municipales, como detalla el vademécum anual 2026 elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) con sede en Córdoba.
El Gobierno recaudó $1,5 billones para rutas y obras viales, ejecutó apenas una cuarta parte y colocó más de $1 billón en plazos fijos y títulos públicos
Durante dos años y medio, el gobierno de Javier Milei recaudó más de 1,5 billones de pesos en el fideicomiso creado para financiar obras viales, pero sólo aplicó la cuarta parte a ese fin. A fines de mayo pasado mantenía más de $ 1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos, según reconstruyó LA NACION a partir de balances contables, informes mensuales de cuenta y otros documentos oficiales obtenidos mediante múltiples pedidos de acceso a la información pública.
La operatoria oficial tiene como epicentro el “Sistema Vial Integrado” (SisVial), un subsistema del fideicomiso creado por el decreto 976/01 que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. El Ministerio de Economía es su autoridad de aplicación, mientras que el Banco Nación actúa como fiduciario y opera una cuenta corriente especial, la 330.902/9, donde ingresa y de donde sale cada peso para, en teoría, rutas.
La obligación de sólo usar lo recaudado por el SisVial en obras viales es taxativa. El fideicomiso se creó por exigencia del Banco Mundial para aprobar un préstamo a la Argentina, precisamente para evitar que la recaudación del impuesto a los combustibles terminara financiando gastos corrientes, como venía ocurriendo cuando la administraba Vialidad Nacional, según explicó a LA NACION un especialista en administración financiera pública que participó del diseño original del esquema, que pidió no ser identificado. En otras palabras, la herramienta se diseñó para atar el dinero a un destino específico y hacerlo jurídicamente indisponible para otros fines presupuestarios.
Turbulencias en la sala de máquinas
El lunes pasado arrancó la semana nublado y húmedo. Casi premonitorio. También empezó con la aplicación del decreto 690 sobre practicaje y pilotaje de barcos, una medida que generó una crisis breve, pero profunda, y que expuso los laberintos inexplicables de un gobierno que no logra encontrar un modo de funcionamiento orgánico, a pesar de que se encamina a cumplir tres años.
La iniciativa tuvo siempre ese inconfundible gusto por las grandes batallas contra los pequeños privilegios que Federico Sturzenegger saborea como nadie. Era una vieja idea que había compartido con Javier Milei, siempre entusiasta con todas las propuestas de desregulación. Sin embargo, durante dos años no encontraba eco en el gabinete para sumar las firmas necesarias, entre otras razones porque Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad se lo venía frenando. Con Alejandra Monteoliva en su lugar, y Carlos Presti en Defensa, ese problema había quedado resuelto. Eran piezas clave porque se suponía que oficiales de la Armada y de Prefectura deberían hacerse cargo de la operatoria con los barcos en el caso, muy previsible, de que la medida derivara en un conflicto. Los dos garantizaron cobertura absoluta ante esa eventualidad.
Facundo Moyano hizo su primer posteo en redes sociales después del escándalo con su novia
El exdiputado peronista Facundo Moyano reapareció en las últimas horas en sus redes sociales después del escándalo que protagonizó junto a su pareja Candela Arizaga, quien el último martes fue encontrada semidesnuda en las calles del Belgrano.
La chicana de Pablo Quirno sobre la llegada del Papa a la Argentina
Debe hablar desde la experiencia de gobiernos peronistas en recibir al Papa en Argentina…ah…no, cierto. https://t.co/BSyUVqzrBm— Pablo Quirno (@pabloquirno) August 10, 2026
El intendente de San Martín de los Andes va camino al juicio político
SAN CARLOS DE BARILOCHE.− En una decisión que podría marcar un punto de inflexión para la estabilidad institucional de San Martín de los Andes, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el inicio del proceso de juicio político contra el intendente Carlos Saloniti, del Movimiento Popular Neuquino (MPN). La decisión, tomada la última semana, habilita formalmente el procedimiento previsto en la Carta Orgánica Municipal tras las denuncias presentadas por vecinos de la localidad.
Caso $LIBRA: una decisión clave quedó en manos del tribunal que el LLA quiere reconfigurar a partir de esta semana
Una decisión clave en la causa por la criptomoneda $LIBRA, que puede reforzar o debilitar la acusación, quedó en manos del tribunal que el Gobierno busca, y puede, reconfigurar a partir de esta semana.
Piden explicaciones al Gobierno por la represión de “agentes armados sin uniforme” en la última marcha en el Congreso
Al menos dos fotos se viralizaron en redes sociales en las últimas 48 horas. En ambas imágenes se ve a un agente de civil como parte del operativo que disparó a manifestantes en los alrededores del Congreso mientras se trataba la ley de propiedad privada. El hombre, aún no identificado, porta lo que parece ser una escopeta. En una de las fotos, sostiene la escopeta hacia abajo. En otra, la mantiene en posición horizontal.
Milei volvió a tensar el vínculo con Brasil, al repostear nuevas críticas contra Lula da Silva
Mientras el embajador argentino Daniel Raimondi pasaba sus últimas horas en Brasilia, el presidente Javier Milei volvió a tensar este domingo el vínculo con Brasil, rebajado a nivel de encargados de Negocios por decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Lejos de buscar aquietar las aguas en el conflicto bilateral, el Presidente reenvió varios mensajes con contenido crítico (incluidos insultos) hacia su principal socio del Mercosur. A través de su cuenta en la red social X, Milei reposteó un mensaje del legislador republicano estadounidense Carlos A. Giménez, quien calificó de “puerco” al presidente brasileño, y afirmó que “el odio y el desprecio con el que se expresa el delincuente Lula da Silva de #Brazil hacia NUESTRO Secretario de Estado @marcorubio proviene directamente de sus jefes en la dictadura castrocomunista”. El diputado trumpista acompañó con este mensaje un video con declaraciones de Lula da Silva, en las que el mandatario brasileño califica a Rubio, mano derecha de Trump, como “bolsonarista” y “antilatinoamericano o latinoamericano frustrado” que –según su visión- “odia a Cuba, a Colombia, a Brasil, y hace las cosas de modo diferente a como las conversa con Trump”.
Jorge Macri habló de los incidentes en el Congreso y de su “disputa simpática” con Bullrich por el fin de los piquetes
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió este domingo al operativo desplegado el jueves en las inmediaciones del Congreso, durante la movilización realizada mientras el Senado debatía la Ley de Tierras. En diálogo con el programa La Cornisa, por LN+, destacó la coordinación entre la Ciudad y la Nación y aseguró que ambas administraciones trabajan de manera conjunta ante este tipo de situaciones.
“Hay plena coordinación en cada uno de estos hechos. Hemos liberado la ciudad de los piquetes”, sostuvo Macri. En ese contexto, aludió en tono irónico a las diferencias con Patricia Bullrich por la atribución de ese resultado: “Siempre hay alguna disputa simpática con Patricia Bullrich, para ver quién fue el autor del fin de los piquetes. Somos dueños conjuntos”.
Zonas frías: los gobernadores se plantan en el Senado, frenan el recorte al gas y le marcan la agenda a Milei
Los gobernadores vuelven a ser protagonistas de la agenda legislativa. Tras convertirse en los actores que terminaron por desmoronar el capítulo de la ley de propiedad privada que elevaba los topes máximos para la venta de tierras a extranjeros, un proyecto apadrinado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, esta semana le marcarán la cancha al presidente Javier Milei frente a lo que consideran un incumplimiento del Poder Ejecutivo. O, más precisamente, del ministro de Economía, Luis Caputo.
Se trata del recorte al régimen de subsidios al gas por zonas frías, que quedó frenado en el Senado. Aunque el oficialismo consiguió la media sanción en Diputados gracias al respaldo de los gobernadores dialoguistas, esos mismos mandatarios ahora mantienen congelado el proyecto por considerar que la Casa Rosada todavía no canceló los compromisos asumidos durante la negociación.
El intendente de San Martín de los Andes va camino al juicio político
SAN CARLOS DE BARILOCHE.− En una decisión que podría marcar un punto de inflexión para la estabilidad institucional de San Martín de los Andes, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el inicio del proceso de juicio político contra el intendente Carlos Saloniti, del Movimiento Popular Neuquino (MPN). La decisión, tomada la última semana, habilita formalmente el procedimiento previsto en la Carta Orgánica Municipal tras las denuncias presentadas por vecinos de la localidad.
La solicitud que dio pie al avance del proceso fue radicada por la vecina Valeria López Oronoz, quien fundamentó su pedido en seis puntos críticos que denuncian mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Rosca dentro y fuera del Congreso: cómo operó el peronismo para voltear la ley de tierras del Gobierno y preservar la del manejo del fuego
La crónica legislativa concluyó la semana pasada con un fuerte contratiempo para el Gobierno. La ley de inviolabilidad de la propiedad privada sufrió dos amputaciones dignas de la famosa frase “me cortaron las piernas” que dejó para la posteridad Diego Maradona tras el doping positivo en el mundial del ´94. Al proyecto original, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger y la senadora Patricia Bullrich, se le perdieron por el camino dos capítulos claves: la extranjerización de tierras y la reforma de la ley de manejo del fuego.
A diferencia de otras ocasiones, en las que se limitó a observar desde afuera -con cierta impotencia- el curso de las negociaciones entre el oficialismo y sus aliados en el Congreso, en esta oportunidad el peronismo operó -y mucho- para que la iniciativa gubernamental no saliera indemne.
Aislamiento interno y burbuja internacional
Javier Milei se diferencia en muchas cosas de la mayoría de los presidentes que lo precedieron, aunque a veces solo exagera los rasgos más agudos. Hasta rozar la caricatura.
El Presidente repite y exacerba desde hace algunas semanas una conducta demasiado reiterada de los gobernantes cuando atraviesan momentos complicados de su gestión, los resultados no son los esperados y mengua el apoyo social.