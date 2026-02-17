Avanza un acuerdo para eliminar de la reforma laboral los cambios en las licencias médicas

En las frenéticas negociaciones que encara el oficialismo en la Cámara de Diputados para destrabar la sanción del proyecto de modernización laboral, sus principales aliados reclamaron que directamente se dé de baja el polémico artículo 44 de la iniciativa, incorporado por el Senado, que propone reducir drásticamente el esquema de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente de un trabajador.

Desde el oficialismo confirmaron esta tarde que accederán al pedido de sus aliados. “Va por ahí”, indicó a LA NACION una encumbrada fuente libertaria. De avanzar con este acuerdo, se eliminaría el artículo y, por tratarse de una modificación al texto venido del Senado, deberá retornar a la cámara de origen.

La presión de los aliados -Pro, UCR y sectores del peronismo no kirchnerista- obligó al Gobierno a recalcular su estrategia para garantizarse el quorum y los votos en el recinto para sancionar la ley. Hasta ayer su compromiso era modificar el artículo de la polémica; sin embargo, en las últimas horas los bloques aliados fueron por más y pidieron la eliminación lisa y llana del artículo 44.

El texto que obtuvo media sanción de la Cámara alta establece que, ante enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral,el trabajador dejaría de percibir automáticamente el salario completo, como prevé la normativa vigente. En su lugar, cobraría el 75% si se tratara de, por ejemplo, una enfermedad, y el 50% cuando derivara de una conducta voluntaria.

La redacción del artículo, incorporado a último momento en el proyecto del Poder Ejecutivo, desató un fuerte revuelo mediático horas después de que el Senado diera media sanción a la iniciativa, el jueves pasado. Incómodos, los aliados del Gobierno no tardaron en desmarcarse.

“La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”, escribió en sus redes sociales el presidente del bloque amarillo, Cristian Ritondo.

En el mismo sentido se expresaron desde la bancada de la UCR. “Por la precisión jurídica que se necesita y evitar alguna mala interpretación, entre los interbloques acordamos eliminarlo para que salga la ley lo más clara posible”, indicaron a LA NACION.

Poco después se sumó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien patrocina un conglomerado de bloques provinciales. “Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44″, avisó. Se trata de un mosaico de 15 diputados que son claves para alcanzar el quorum en el recinto.

El ultimátum de los aliados dejó sin margen al oficialismo: sin su apoyo, alcanzar el quorum en el recinto y convertir en ley la iniciativa iba a convertirse en una quimera. Las negociaciones siguen al rojo vivo. De hecho, la conducción libertaria de la Cámara baja todavía no convocó a sesionar este jueves, como es su intención. Primero quiere anudar bien los acuerdos con sus aliados.

Por ahora lo único confirmado es la convocatoria al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto mañana, a las 14. El objetivo del bloque libertario es darle dictamen a la media sanción del proyecto para llevarlo cuanto antes al recinto.