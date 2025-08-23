Los audios de presuntas coimas: la madre de Ian Moche pidió que se investigue el escándalo que involucra a Spagnuolo

Marlene Spesso, la madre del activista autista de 12 años Ian Moche, mostró indignación ante el escándalo por los audios que involucran al ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Dijo que el caso es “despreciable” y pidió que se amplíe la investigación.

En esas grabaciones editadas, que se le atribuyen a Spagnuolo y que fueron obtenidas ilegalmente de conversaciones privadas -todavía no se sabe con quién-, supuestamente el extitular de la Andis culpa a la secretaria general, Karina Milei, y a su principal ladero, Eduardo “Lule” Menem, de cobrarles retornos a las empresas farmacéuticas que trabajan con el organismo.

Consultada por el tema, Spesso dijo sentir “indignación”. Además de la lucha de la familia por los derechos de las personas con discapacidad, en los últimos meses se vieron envueltos en una polémica con el presidente Javier Milei, que llegó hasta la Justicia, después de que el mandatario se negara a borrar una publicación en X en la que atacó a Ian.

Convencida de que este gobierno “no empatiza con el otro y pone bajo la lupa a las personas con discapacidad como si estuvieran mintiendo”, Spesso aseguró sobre el caso de los audios en Radio Futuröck: “Es tan inhumano y despreciable... es despreciable”.

La causa la lleva adelante el juez Sebastián Casanello, que delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi, quien el viernes impulsó 15 allanamientos para recabar información. Todavía no hay detenidos, pero la sospecha es que en lo más alto del poder habría un esquema armado para recaudar coimas y que la farmacéutica Suizo Argentino obraría como la empresa que estaba encargada de hablar con las otras prestadoras para recaudar los retornos para los funcionarios nacionales.

En tanto, la madre de Ian Moche dijo estar “sorprendida” por el accionar de Spagnuolo, más allá de que consideraba ya desde antes que tenía “mucha deshumanización” por cómo llevaba adelante su cartera.

“Cuando nosotros nos reunimos con él, creía que las personas con discapacidad tenían que ser contratadas por las empresas privadas que iban a llegar al país, que nunca llegaron. Quería acomodar la agencia, tenía el compromiso de que el 4% de cupo para discapacidad y para personas trans, que no se cumple en el sector público, lo iban a tener las empresas privadas. Cuando hablamos de las pensiones dijo que se nos iban a sacar. Le planteé que habría que hacer como otros países, que si trabajás y estás en blanco, te suspenden la pensión de acuerdo a lo que cobrás, al salario; pero no retirarlas. Me sorprendió porque creía que era una persona... Vi que no tenía la sensibilidad que se requiere para estar en un área como discapacidad y tampoco los conocimientos. Pero creí que él quería realmente hacer algo diferente (...) me sorprende que esté metido en esto”, admitió.

Sin embargo, recordó que ya algo le sonó mal aquella vez que fue a la televisión, se refirió a su hijo y planteó: “Su discapacidad no es un problema del Estado, ¿por qué yo tengo que pagar el peaje y vos no?“. Según contó Spesso, ella -como Spagnuolo le había pasado su celular- se había comunicado con él en distintas oportunidades para reportarle casos que conocía de personas que habían solicitado la pensión falsamente.

“Me sorprende [el caso de las coimas], pero cuando desmintió a Ian hacía más de un año que él no salía de su despacho. Entonces, que se mueva de su zona de confort y vaya al programa de su amigo [Esteban] Trebucq a desmentir a un niño de 12 años... Ahí empecé a dudar de su integridad como persona", señaló y añadió: “A mí me parece que atrás de todo esto hay otra cosa, lo voy a decir muy diplomáticamente: yo creo que esto es la punta de algo, porque es el famoso dicho ‘roban para la corona’. Acá hay más. Hay un montón para investigar”.

Por último, retomó sus críticas a Milei por el ataque a su hijo y concluyó: “Todo es ridículo, todo es absurdo”.