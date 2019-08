Los candidatos que buscan volver al Congreso ¿iban a las sesiones?

Laura Serra SEGUIR Florencia Rodríguez Altube SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2019 • 19:01

Uno de los parámetros más objetivos para medir la laboriosidad de un legislador nacional es su nivel de asistencia a la hora de votar proyectos. Cuanto mayor es la participación de un senador o de un diputado en las votaciones, mayor es su permanencia en el recinto como también su compromiso con los temas en debate.

En las próximas elecciones se renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Entre los aspirantes a ingresar al Congreso hay un lote de 78 legisladores y ex legisladores que pretenden renovar su banca o regresar al Congreso. Algunos de ellos encabezan las listas de los principales frentes electorales en pugna.

¿Cuál fue el nivel de asistencia a votaciones de los candidatos durante su anterior paso por el Congreso? El equipo de LN Data procesó la información publicada en las páginas web de ambas cámaras y las revelaciones que arroja el trabajo son llamativas.

Una primera conclusión es que el nivel de inasistencia a las votaciones es relativamente alto: sólo la mitad de los 78 legisladores y exlegisladores que pretenden regresar al Congreso votó más del 80% de los proyectos en debate.

Dentro de este promedio hay quienes exhiben un elevado nivel de asistencia a la hora de votar y otros que, por el contrario, han sido ausentes crónicos. En el primer lote se destaca la actuación de las mujeres. La actual gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, fue diputada nacional en tres períodos consecutivos por su provincia (desde 2001 hasta 2013) y sólo se ausentó en el 9,4% de las votaciones. En su paso por el Senado (2013-2015), tuvo asistencia perfecta.

Entre las legisladoras más cumplidoras también se destacan las actuales diputadas de Cambiemos Silvia Lospennato y Karina Banfi, hoy candidatas por Buenos Aires. Estuvieron presentes en el 99,5% y el 99,1% de las votaciones, respectivamente Sigue en el ránking, con el 98,7%, la exdiputada del Frente para la Victoria Mara Brawer, sexta en la lista de Capital Federal.

En el lote de legisladores y exlegisladores con mayor cantidad de inasistencias figura, al tope del ránking, el correntino José Rodolfo Martínez Llano, diputado nacional del PJ entre 1999 y 2003: en esos años se sometieron a votación 165 proyectos y el correntino se ausentó en 132, es decir, un 80% de faltas. Martínez Llano es precandidato a diputado por su provincia en las listas del Frente de Todos, aunque va con boleta cortar, es decir sin el tyramo presidencial, y disputará las internas con el actual diputado kirchnerista José Ruiz Aragón, también entre los primeros en el ránking de inasistencias.

Consultado por la nacion, Martínez Llano admitió que pudo tener ese nivel de ausencias en las votaciones, aunque destacó que estuvo presente en la mayoría de las sesiones y en la discusión de las leyes más relevantes. "Sucede que los debates en la Cámara de Diputados son a veces demasiado extensos, con discursos interminables y muchos de los proyectos que se votan son sólo resoluciones o declaraciones. Por eso no siempre me he quedado hasta el final de las sesiones", se justificó.

Explicaciones similares esgrimen el cordobés Luis Juez (Frente Cívico), senador entre 2009 y 2015; y Omar De Marchi, diputado nacional del Partido Demócrata de Mendoza entre 2005 y 2013. Ambos presentan un 49% y un 47% de inasistencia a las votaciones, respectivamente. De Marchi, tercero en la lista de candidatos a la Cámara baja que encabeza el actual gobernador mendocino Alfredo Cornejo, fue conocido en su momento por sus discursos punzantes contra el kirchnerismo y exhibe en su favor asistencia perfecta o casi perfecta a las sesiones. "A Omar le tocó formar parte de la Cámara en el momento de apogeo del kirchnerismo, donde todo se votaba a libro cerrado y sin debate. Si no estuvo presente en algunas votaciones fue porque, a su juicio, había proyectos invotables", explican sus voceros.

Incuplidores al frente

También ha sido elevado el nivel de inasistencia de algunos exdiputados que ahora encabezan listas para volver a la Cámara baja. Es el caso de Sergio Massa, primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires del Frente de Todos. Según el ránking de LN Data figura segundo con el 55,8% de inasistencia a las votaciones mientras fue diputado, entre 2013 y 2017. No respondió las consultas de la nacion. Le sigue en el ránking la exgobernadora de Santiago del Estero Claudia Zamora, actual diputada y candidata a senadora por el Frente Cívico de Santiago.

En Capital, es curioso el caso de Fernando "Pino" Solanas, cabeza de lista de los candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos: en su último mandato como diputado (2009-2013) faltó al 61% de las votaciones. Pero mejoró su performance en su paso por el Senado (2013-2019), donde sólo faltó al 31%.

"En la Cámara de Diputados tuve un 86,5 % de asistencias a las sesiones y me ausenté en votaciones por no acordar con lo que se iba a tratar, como entregarle dinero al FMI para aumentar la cuota argentina, aprobar el Digesto Jurídico, donde se validaban leyes de la dictadura; y otras como la ley de administración financiera, para eludir al Congreso en el manejo de la deuda. Tampoco asistí a votaciones donde únicamente se aprobaban montones de proyectos a libro cerrado", explicó a La Nación.