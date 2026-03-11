en vivo
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Bartolomé Abdala denunció un escrache en su contra y crítico al gobernador
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis), denunció haber sido víctima de un ”violento escrache" en la ciudad de San Luis que atribuyó a un sector minúsculo de “militantes del odio y la confrontación”.
LA NACION
Seguí leyendo
“Vos sos pro-iraní”. Fuerte cruce entre Diego Guelar y Pablo Duggan por la guerra en Medio Oriente
Tras el pedido de informes. Adorni justificó el viaje con su esposa en el avión presidencial: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”
"Militantes del odio". Bartolomé Abdala denunció un escrache en su contra y crítico al gobernador
Más leídas de Política
- 1
El juez federal de Campana quiere quedarse con todas las causas que investigan a la AFA
- 2
El lujoso y extraño hotel de Toviggino: sin huéspedes y a disposición sólo del negocio del fútbol
- 3
Una ex Gran Hermano aseguró haber sido novia de Alberto Fernández y que la ayudó a gestionar licitaciones de Procrear
- 4
Karina Milei frena la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria y deja a Diego Valenzuela sin cargo en el Gobierno