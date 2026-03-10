Ley de Sucesiones: qué pasa con la propiedad si no hay herederos

En los casos en que una persona muere y hay una herencia de por medio es preciso realizar una serie de trámites y conocer en detalle cómo se procede bajo la legislación de la Ley de Sucesiones. En este punto es importante saber qué pasa con una propiedad si no hay herederos.

Lo que hay que saber cuando una propiedad no tiene herederos Pexels

La legislación sobre herencias y sucesiones indica la línea de herederos de un bien, de acuerdo al tipo de parentesco, y lo que ocurre cuando no hay un testamento por escrito o no se encuentran herederos.

Qué pasa con la propiedad si no hay herederos

En los casos en que no se encuentran herederos para una propiedad, es claro en cuanto a cómo se procede. “A falta de herederos, los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el lugar en que están situados”, señala la Ley de Sucesiones.

Las claves de la Ley de Sucesiones para tramitar una herencia Colegio de Escribanos CABA

Cuál es el listado de herederos legítimos cuando no hay testamento

A continuación figura el listado de personas con prioridad para heredar cuando no hay testamento, de acuerdo a la información que aparece en la Ley de Sucesiones.

Los herederos legítimos son:

Los descendientes del causante.

Los ascendientes del causante.

El cónyuge.

Los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive.

A falta de herederos los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el lugar en que están situados.

En los casos en que no se dejó un testamento se recurre al denominado proceso sucesorio, que se caracteriza por la realización de un inventario de la herencia y una valuación de los bienes; el nombramiento de una persona para que administre la sucesión mientras dure el proceso judicial; el pago de las deudas y legados del causante; la presentación de la cuenta definitiva y el dictado de la declaratoria de herederos.

Todo lo que implica un proceso sucesorio Shutterstock

Los motivos por los que se puede perder una herencia

La Ley de Sucesiones contempla otros motivos por los cuales no se considere a una persona heredera por lo que se conoce como “causales de indignidad”. Una persona puede ser declarada indigna de suceder si incurre en alguna de las siguientes conductas:

Delitos dolosos : ser autor, cómplice o partícipe de delitos contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del fallecido (el causante), sus descendientes, ascendientes, cónyuge o hermanos.

: ser autor, cómplice o partícipe de delitos contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del fallecido (el causante), sus descendientes, ascendientes, cónyuge o hermanos. Maltrato : haber maltratado gravemente al causante u ofendido gravemente su memoria.

: haber maltratado gravemente al causante u ofendido gravemente su memoria. Falta de prestación de alimentos : ser pariente o cónyuge y no haber suministrado al fallecido los alimentos debidos, o no haberlo asistido si no podía valerse por sí mismo.

: ser pariente o cónyuge y no haber suministrado al fallecido los alimentos debidos, o no haberlo asistido si no podía valerse por sí mismo. Atentados contra la voluntad del fallecido : haber inducido o coartado al causante para que otorgue, no otorgue o modifique un testamento, o haber falsificado, ocultado o sustituido dicho documento.

: haber inducido o coartado al causante para que otorgue, no otorgue o modifique un testamento, o haber falsificado, ocultado o sustituido dicho documento. Privación de responsabilidad parental: en el caso de los padres, haber sido privados de la responsabilidad sobre sus hijos.

En todos estos casos, la exclusión por indignidad debe ser demandada judicialmente por otros herederos o legatarios después de abierta la sucesión.