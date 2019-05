Los candidatos del PJ no se suman, pero cinco gobernadores respaldan

Lavagna, Urtubey y Pichetto no se sumarán; Bertone, Manzur, Zamora, Casas y Peppo celebraron Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

La mayoría de los precandidatos presidenciales del peronismo no kirchnerista recibieron la noticia de la fórmula encabezada por Alberto Fernández con extrema sorpresa, aunque también con indiferencia: la consideraron una decisión de "otro frente político" y "descartan de plano" futuras alianzas.

Así lo manifestaron el exministro de Economía Roberto Lavagna, de Consenso 19, y los precandidatos de Alternativa Federal, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que no será candidato presidencial, también descartó alianzas con Cristina.

Quedaron así enfrentados al otro postulante de Alternativa Federal, Sergio Massa, que propuso "una coalición opositora amplia" y cuyos allegados aventuran un diálogo de unificación con el kirchnerismo.

Algunos gobernadores del PJ, en cambio, celebraron la nueva fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Kirchner, y pidieron la unidad del PJ. Los gobernadores Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Juan Manzur (Tucumán), Sergio Casas (La Rioja) y Domingo Peppo (Chaco) celebraron la candidatura de Alberto Fernández y pidieron la unidad del PJ. El entrerriano Gustavo Bordet, sin embargo, fue más prudente y prefirió esperar a las elecciones del 9 de junio en su distrito para tomar postura en algún sentido.

"Descartamos de plano cualquier acercamiento al kirchnerismo. Son decisiones que ha tomado otra fuerza política y no opinamos sobre la táctica de fuerzas adversarias", dijo a LA NACION un allegado a Lavagna. "Esto ratifica la importancia de este espacio centroprogresista, federal y democrático, que no está en ninguno de los extremos de la grieta", aseguró. Otro operador de su intimidad reveló que "las tentaciones para llevarnos a uno u otro lado de la grieta existían. La semana pasada un sector hablaba de la ampliación de Cambiemos, ahora esto". Y agregó: "No pertenecemos a ninguno de los dos extremos de la grieta porque somos la antigrieta". Lavagna seguirá con el armado de Consenso 19 y cree que se abre más espacio para una tercera candidatura.

Schiaretti convocó a una reunión con Lavagna, Massa, Urtubey y Pichetto. Mientras Massa decía ayer que será el miércoles en esta capital, cerca de Schiaretti informaban que no hay fecha y lugar. Y Lavagna no recibió ninguna invitación. "No hay reunión convocada", dijeron cerca del exministro.

Pichetto señaló que "Cristina Kirchner repite métodos, como cuando lo puso a Carlos Zannini, como vice de Daniel Scioli". Y señaló que existen muchos dirigentes peronistas disconformes con la fórmula Fernández-Fernández, por lo que Alternativa Federal debe lanzar sus candidatos y propuestas "cuanto antes". En declaraciones al diario Clarín, señaló: "La noticia no me sorprende. Es una actitud dirigida a seducir al centro moderado, pero no lo va a lograr porque la centralidad sigue siendo ella".

"No creo que se sientan muy cómodos los intendentes del conurbano bonaerense ni los gobernadores peronistas", aguijoneó el senador nacional.

Urtubey descartó la posibilidad de dialogar con Cristina Kirchner. Ante sus allegados, según pudo saber LA NACION, el gobernador de Salta exclamó: "¡Se puso lindo! Salen terceros".

En su análisis, Urtubey agregó que "Fernández es menos de lo mismo y con ella de vice no hace más que dañar el supuesto gesto de renunciamiento. Cada vez es más claro que ahí no hay futuro". Sobre el futuro en el peronismo, Urtubey señaló que "hablaremos a ver cómo sigue eso. Hoy hay que acelerar más que nunca".

Por separado, Schiaretti prefirió no entrometerse en Unidad Ciudadana. "No opinamos sobre las decisiones de otra fuerza política. Estamos trabajando en Alternativa Federal, que va a tener representación en las próximas elecciones presidenciales", dijo un allegado al gobernador de Córdoba. "Massa sabrá qué resolver, pero se acaba el tiempo de los coqueteos", aseguró otro colaborador del cordobés.