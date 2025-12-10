Jura porteña: Waldo Wolff le dio la espalda a una diputada que defendió a Palestina

Este martes, 30 diputados porteños electos en los comicios del 18 de mayo juraron en una sesión preparatoria en la que también se definieron las nuevas autoridades de la Cámara. Como suele suceder, la jornada transcurrió con algunas perlitas, entre las que se incluyeron las palabras que dedicaron los legisladores al jurar y el momento en que el exministro de seguridad de la Ciudad Waldo Wolff le dio la espalda a una diputada que defendió a Palestina.

Tal como muestran los videos del momento, el exsecretario de Asuntos Públicos se paró y se puso de espaldas a la flamante diputada del FIT, Vanina Biasi, que cerró su discurso diciendo: “En contra de este régimen de hambre, miseria y racismo que impulsa Macri y Milei y por el derecho de la ciudadanía a repudiar los genocidios que se cometen en el mundo y a decir: viva Palestina libre“.

El momento en que Wolff se puso de espaldas para la jura de otra legisladora

“Denunciándote a vos aglutinamos, por lejos, lo peor del antisemitismo. Sos como la síntesis perfecta de la escoria que intelectualiza su nazismo escondiéndose detrás de cualquier bandera que le convenga. La abanderada de lo peor“, escribió Wolff (que también juró como legislador) en su cuenta de X tras la jura.

Y añadió: ”Nos vemos en la jura de legisladores en la que, seguramente, harás ese numerito absurdo jurando por otra bandera en un acto institucional argentino, hermanándote con lo peor del rancio nacional socialismo".

La denuncia de la DAIA

Tras las jura de varios funcionarios a favor de Palestina, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) repudió las declaraciones y se expresó en contra de lo sucedido.

“Expresamos nuestro más enérgico repudio a las declaraciones antisemitas de Romina Del Plá y Ariel Moreno, quienes pronunciaron en sus respectivos juramentos para la asunción de cargos públicos la frase ‘del río al mar’, consigna históricamente asociada al aniquilamiento del Estado de Israel y de quienes lo habitan“, escribieron en un comunicado en X.

Y añadieron: “Esta expresión no es un slogan neutro ni un canto de protesta. Es una frase de odio, utilizada para llamar a la destrucción de un Estado soberano y a la eliminación de su población judía. Promueve la violencia, legitima el terrorismo y alimenta un clima de hostilidad hacia los judíos en cualquier lugar del mundo".

Biasi respondió a las acusaciones de la entidad que representa a la comunidad judía en la Argentina y los acusó de “banalizar al antisemitismo”. “Lo usa, no para combatirlo [...] sino para evitar el posicionamiento y la crítica al Estado de Israel, un Estado genocida, supremacista y colonialista. Derecho al retorno. Viva Palestina Libre desde el río hasta el mar. Abajo el genocidio, los asentamientos y el terrorismo de los colonos, abajo la judeofobia y arriba la crítica a los Estados asesinos, guerreristas y discriminadores”, escribió.