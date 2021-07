“Spoilers”: los candidatos de la UCR que agitan las internas de Juntos por el Cambio en la ciudad y la provincia

La disputa entre el Pro y la UCR por el armado electoral en la ciudad y la provincia de Buenos Aires se transformó en un juego de intereses cruzados. A 72 horas del cierre de listas, Juntos por el Cambio suma un nuevo factor de tensión a las intrincadas negociaciones por las candidaturas. En un tablero convulsionado por la mudanza de María Eugenia Vidal, radicales díscolos de ambos distritos pretenden competir en las PASO bajo el paraguas de la coalición opositora y alteran los planes de Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau en la Capital, y de los caciques de la UCR –los padrinos de Facundo Manes– en el terruño bonaerense.

Las irrupciones del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien perdió por estrecho margen frente a Maximiliano Abad en las elecciones de la UCR bonaerense, y de un sector del radicalismo porteño que lideran Facundo Suárez Lastra, Adolfo Rubinstein, Ricardo Gil Lavedra y Jesús Rodríguez en el tablero de Juntos por el Cambio en la ciudad y la provincia provocan ruidos internos en el conglomerado opositor en la antesala del cierre del plazo para la inscripción de listas. Ambos casos son ejemplos de que lo que Mario Riorda, politólogo especializado en comunicación política, define como “candidatos spoilers” . “En la jerga de los sistemas electorales, son candidaturas que restan votos, de forma asimétrica, proporcionalmente mucho más a un espacio o candidato que a otro” , señala Riorda.

Posse, que en la interna del radicalismo bonaerense tuvo el apoyo de Lousteau, mantiene su idea de competir contra Manes, el postulante ungido por la UCR, y Diego Santilli, el delfín de Larreta. El jefe municipal de San Isidro argumenta que representa a los radicales que lo apoyaron en la interna contra Abad. En el Pro y en la UCR coinciden en que su maniobra beneficia a Santilli, porque le quitaría votos radicales a la lista de Manes .

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse Archivo

Los popes radicales están convencidos de que Larreta y Santilli están detrás de la candidatura de Posse. “Es una jugada de manual”, lanza un referente del radicalismo nacional. Durante las últimas horas, Posse mantuvo conversaciones con Santilli y Manes para explorar un acuerdo, pero hasta hora planea presentarse con lista propia.

Lousteau , su exsocio, intenta persuadirlo para que apoye la lista de Manes. Para el senador, Posse debe ser “consecuente” con su planteo durante la interna por la UCR. “Siempre quisimos un radicalismo más potente que tuviera un muy buen candidato”, remarcó Lousteau a LA NACION.

En un sector de la UCR se regodean con el traspié de la alianza entre el economista y Posse: “Esto le hace daño a Martín” . Pero Lousteau no es el único exsocio de Posse que apoya a Manes. La semana pasada, el médico logró sellar la incorporación de Emilio Monzó, cuyos alfiles en la Cámara de Diputados de la provincia comparten un bloque con Walter Carusso y Fernando Pérez, escuderos de Posse. En el monzoismo no dudan: la candidatura del jefe municipal es “funcional” a Santilli. “Hizo una interna pidiendo que encabece un radical y termina siendo empleado del Pro”, espetan.

En el gobierno de la Ciudad reconocen que hay un canal de diálogo abierto con Posse para integrarlo a la lista de Santilli, pero advierten: “No hay lugar” . Es que Larreta se quedó sin margen para negociar con nuevos aliados tras cerrar los acuerdos con sus rivales internos en Pro, Jorge Macri y Bullrich, y sus escuderas Elisa Carrió (CC) y Graciela Ocaña (Confianza Pública), quien secundará al “colo” en la nómina”.

Cerca de Santilli dicen que les “encantaría” incorporar a Posse para tener una lista variopinta, pero lo imaginan afuera. Entre los intendentes de Pro aventuran que el dirigente radical te rminará declinando su postulación por falta de estructura propia : apuestan a que no logrará reunir la tropa para supervisar los comicios en los 135 distritos. En las filas de Posse se muestran enigmáticos: “Estamos en plena negociación”, repiten.

Adolfo Rubinstein Archivo

Los “spoilers” porteños

Los candidatos “spoilers” también alteran el tablero de Juntos por el Cambio en la Capital, bastión de Pro. A diferencia del escenario en la provincia, los radicales díscolos incomodan a Larreta. Por estas horas, Suárez Lastra, Rubinstein, Rodríguez y Luis Brandoni, referentes del sector de la UCR porteña que no responde al tándem Lousteau-Emiliano Yacobitti, preparan el lanzamiento de Adelante Ciudad.

“Son el operativo dignidad”, grafica un líder radical. No se sienten contenidos por el larretismo y pretenden aportar su mirada a la interna porteña de Juntos por el Cambio. Es más, se sintieron “despreciados” por el alcalde y Lousteau, quien colocó a Tetaz como número dos de Vidal. “Nuestro corazoncito está con ellos”, avisa un cacique radical del interior.

Los radicales díscolos llegaron a negociar con Ricardo López Murphy, rival confirmado de Vidal en las PASO, pero no pudieron sellar un acuerdo con el “bulldog”. Por eso, decidieron ir con lista propia. “Funcionamos en espejo a Manes “, sintetizan.

Larreta y Vidal mascullan bronca por la irrupción de la lista de los disidentes. Es más, el alcalde le pidió al presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, que intervenga y baje la nómina. Picante, el jefe del partido centenario le replicó con una chicana: le recordó que Omar De Marchi (Pro) amenazó con romper Juntos por el Cambio en Mendoza para negociar con el gobernador local, Rodolfo Suarez. Además, le reprochó que haya hablado con Ernesto Sanz para lograr una lista de unidad en la provincia. Pase de facturas.

Ayer, radicales y larretistas buscaban convencer a los díscolos para que se integren. La negociación se convirtió en un tetris. “¿Cómo meto un cuadrado adentro de un círculo?” , se sinceró un armador de Larreta. Otro estratega del alcalde cree que la lista de los rebeldes podría ser “funcional” para que López Murphy no llegue al piso. “Vidal no quiere. La están raspando mucho y no pretende que haya otra lista que la interpele”, comenta una fuente porteña.

Durante las últimas horas, surgieron tensiones con la tropa de Bullrich. “Estamos a los tiros”, se sinceran cerca de la exministra. En la Ciudad relativizan esas tensiones con una frase de Larreta: “Todos adentro y todos enojados”.