Martín Lousteau: “Si Pro vuelve a encarar la construcción de un espacio político encerrado, va a cometer otra vez el mismo error”

Martín Lousteau hace una mueca de dolor cuando se saca el abrigo en un bar de Belgrano. Mientras se acomoda en la silla, se recrimina haberse caído mientras recorría una biblioteca en Gualeguay. Esa distracción le provocó una fisura en una de sus costillas . Pero hay un tema que lo fastidia más aún que su lesión: las internas en la columna vertebral de Juntos por el Cambio por las candidaturas. Es que el senador prefiere enfocarse en el futuro del país: “Hay que discutir ya la pospandemia”, implora.

Se queja de “las miserias de la rosca”, pero, a una semana del cierre de listas, sabe que es momento de salir a jugar. Ya en la cancha, Lousteau sube a la red: admite que no le gustaba el “enroque” que impulsó Horacio Rodríguez Larreta, su aliado porteño para las legislativas. Con esa oferta electoral, percibió, el espacio daría una señal de que se estaba achicando. Sin embargo, las irrupciones de Facundo Manes y de Martín Tetaz, promovidas por la UCR, lo entusiasman. “En la provincia vamos a tener una flor de PASO”, asegura en una entrevista con LA NACION.

Lousteau remarca que Juntos por el Cambio debe construir un espacio “amplio que incentive una conversación” sobre la chance de sacar a la Argentina del atraso y el estancamiento.

-¿Juntos por el Cambio atraviesa un proceso de reconfiguración o Pro mantiene la centralidad del espacio?

-No, Juntos por el Cambio está pensándose a futuro. Y cada partido está haciendo su tarea. Más allá de las discusiones, que son típicas de los cierres de listas, la coalición está muy firme.

-Más allá de las incorporaciones de López Murphy o Stolbizer, ¿su sensación es que la coalición se está ampliando o achicando?

-Se está ampliando. Hay que mirarlo en la perspectiva de los actores nuevos que se incorporan, que le dan aire fresco y renuevan el espacio. El radicalismo hizo una tarea muy importante en ese punto. Fuimos a una interna en la provincia para que la UCR recuperara protagonismo y, a partir de eso, surge lo de Manes. Eso también entusiasma a otros, como Martín Tetaz. Entonces, hay una suerte de oxigenación, una sensación en la sociedad de que hay algo nuevo que está emergiendo.

-Si Santilli se impone a Facundo Manes en las PASO, ¿Pro mantendrá el liderazgo de la fuerza o habrá un reequilibrio?

-Primero, ya hay un reequilibrio. Además de tres gobernadores, el radicalismo empieza a proyectar figuras en la ciudad y en la provincia. Después, las cosas se van a dirimir de acuerdo a las características de los actores en cada distrito, pero también pensando cuál es la mejor propuesta que tenemos que llevar.

-¿Hay chances de que Manes acepte bajar al tercer puesto de la lista en provincia?

-Es una pregunta más para la UCR de la provincia, pero yo veo que la PASO ya está lanzada. Y va a ser muy interesante. Recordemos que la provincia es un distrito por el que se perdió por amplio margen. Eso tiene que ver con los desencantados y unas PASO potentes pueden volver a atraerlos.

“No veo que Facundo esté con ánimos de bajarse. Y, además, no sería bueno”

-¿Pro intentará presionar a Manes para que se baje o acepte ir en el tercer lugar?

-No veo que Facundo esté con ánimos de bajarse. Y, además, no sería bueno.

-¿Prefiere una interna y no una lista única?

-Hay que ir a buscar a los votantes que se desilusionaron. Ganaste una elección, pero perdiste el Ejecutivo por catorce puntos. Bueno, hay que ir a buscar esos catorce puntos.

-¿Teme que haya una campaña sucia o aumenten los ataques contra Manes?

-Sería una torpeza muy grande. Hay que cuidar a todos los candidatos, no solamente porque después de las PASO van a quedar mezclados en la lista, sino porque lo que necesita JxC es tener más postulantes por todos lados.

-La UCR apoya a Vidal en la Ciudad. ¿Por qué no

Entrevista con Martín Lousteau Ricardo Pristupluk - LA NACION

an reciprocidad en la provincia con Manes?

-Primero, trabajamos mucho para que surgiera lo de Manes. La interna de la provincia fue para tener un radicalismo con una identidad distinta, que pudiera apelar a los votos que Pro no llega. En la Capital tenemos un ejercicio de gestión común. Muchas cosas que les marcamos, la Ciudad las incorporó. Acá somos parte. Entonces, nuestra contribución es ver cómo tenemos la mejor lista posible en un distrito en donde JxC tiene una preponderancia muy grande. En este caso, el aporte del radicalismo es una figura legitimada por la sociedad y que tiene un conocimiento muy claro de la economía. En esa diversidad estamos construyendo algo que Pro no tenía en su lista y será muy potente.

-¿Pro ningunea a la UCR y a sus candidatos?

-Yo he peleado para que la coalición establezca reglas estables. No me gusta cuando eso se rompe por una conveniencia coyuntural. Las PASO no se las podés negar a nadie y son el mejor instrumento para poder organizarnos, en virtud de poder ganar y conquistar afuera. Entonces, donde tenemos candidatos que funcionan mejor en las primarias, hay que hacerlos funcionar en esa instancia. Donde se puede lograr una unidad, funciona con unidad.

-¿No hubiese sido saludable que la UCR vaya a internas en la Ciudad?

-A esta altura, tenemos un mecanismo muy afianzado en la Ciudad para gestionar conjuntamente. Además, hay un tema adicional: ya hubo mucho ruido dentro de Pro para la definición de las candidaturas. Eso generó una suerte de nerviosismo. Y la mejor manera de calmarlos es construyendo una lista de unidad potente.

-Gerardo Morales quería que usted fuera candidato y enfrentara a Vidal. ¿Por qué no quiso hacerlo?

-Siempre debemos tener candidatos fuertes. Ahora, mi decisión se basa en cuál es el mejor objetivo colectivo. Yo soy senador y estoy cumpliendo un rol importante para la coalición. Además, no se trata de desafiar. No entiendo cuál es el motivo por el cual uno tendría que romper un contrato electoral en un espacio donde estamos trabajando bien en conjunto.

-Usted tiene dirigentes suyos en cargos de la Ciudad, ¿enfrentar a Larreta hubiese puesto en peligro esos acuerdos? ¿Lo presionó el partido?

-No me presionan fácilmente. De ninguna manera, nuestra identidad radical en la ciudad no está determinada por si hay PASO o lista única. Está claro que tenemos una identidad. En la provincia esa identidad no existía hasta la irrupción de Facundo.

-¿La vuelta de Vidal a la Capital es una amenaza para su proyecto de suceder a Larreta en 2023?

-Yo no tengo claro qué es lo que María Eugenia quiere hacer. Ella me dice que quiere recorrer el país para crear una candidatura presidencial. Más allá de eso, en este espacio colectivo vamos a dirimir la mejor oferta del plan del 2023 con los actores que tenemos, incorporando a todos los que podamos, para lo nacional y para lo local. Eso no me preocupa. Yo soy de los que cree que los lugares no se reclaman, se ganan.

“Si la oferta electoral en la ciudad y en la Provincia hubiesen sido solamente Santilli y Vidal enrocando, eso no habría sido una buena señal”

-¿Esa identidad radical va a estar representada en la ciudad por un candidato a jefe de gobierno en 2023?

-Falta un montón, pero aspiramos que sí. Apuntamos a construir con esta coalición una fuerza suficiente como para transformar cosas y eso requiere que cada uno de nosotros juegue donde haga el mayor aporte al colectivo. Creo que así lo vamos a definir.

-¿Usted tiene un acuerdo con Larreta para heredar la Ciudad o el alcalde nunca lo explicitó?

-No existe un acuerdo de ese tipo en política. Lo que hay es la vocación de trabajar juntos. Después, otra vez, los lugares se ganan, no se reclaman. En la medida en la que uno sea un buen candidato, en la medida que haya confianza mutua, son cosas que se dan naturalmente.

“No existe un acuerdo con Larreta para que yo sea su sucesor”

-Es decir, usted sabe que PRO no va a entregar su casa matriz tan fácilmente.

-Las cosas se ganan en la cancha. Y el radicalismo que queremos no es quejoso por las cosas que no le dejan hacer, sino que decide qué quiere hacer y lo lleva para adelante.

-¿Qué pasaría si Pro se quiere “quedar con todo” en 2023? Me refiero a poner el candidato a presidente y a jefe de gobierno.

-Depende de cómo estemos armando la coalición a lo largo y a lo ancho del país.

¿Eso lo empujaría a ir como candidato a presidente y enfrentar a Larreta?

-No. Las cosas en una coalición se dirimen colectivamente. Pro cometería un error si se quiere quedar con todo en 2023. Pero no hablo de la Ciudad o de la Nación, sino de que si Pro vuelve a encarar la construcción de un espacio político para transformar la Argentina estando encerrado, va a volver a cometer el mismo error. Por eso, son importantes estas elecciones porque cuando se trae figuras nuevas, otras se entusiasman.

¿Estás de acuerdo con la estrategia electoral de Larreta?

-Yo tenía una preocupación con el enroque, porque sentía que dejaba la sensación de que era un espacio que se cerraba más. Si la oferta electoral en la ciudad y en la Provincia hubiesen sido solamente Santilli y Vidal enrocando, eso no habría sido una buena señal para la sociedad ni para la alianza. Facundo y Martín mejoran lo que le estamos presentando a la sociedad.

-¿Está de pie el radicalismo?

-Sí. Facundo y Martín son dos personas que decidieron abrazar la incomodidad de ser lo que van a ser. Me gusta ese radicalismo.

-¿Larreta arriesga mucho con esta jugada?

-Me parecía que María Eugenia es una muy buena candidata, pero la señal que estabas dando en mi opinión era más una disputa con respecto al pasado en lugar de qué proyectabas al futuro. Parecía una manera de dirimir en la interna de Pro.

Lousteau pide no tener miedo a que surjan candidatos, como Manes Ricardo Pristupluk - LA NACION

-¿Lo dice por Macri?

-La actitud que tiene la UCR en los dos distritos está proyectando un haz de luz hacia el antes. Y eso es sumamente importante.

-¿Larreta pagará un costo si el enroque sale mal?

-Siempre ocurre eso si las cosas te salen mal. Horacio tuvo una premisa muy importante que es ver cómo presentaba candidatos que pudieran mostrar moderación. El legado de Macri es que dejó un 41% y hay que ir a buscar al 10% del medio para volver a ganar. En mi opinión, eso se hace desde el centro, porque si lo hacés desde un extremo también te sesga tu agenda política a la hora de gobernar. Eso es lo que las candidaturas manifiestan y demuestran.

-¿Con Patricia Bullrich o Jorge Macri no se puede ir a buscar esos votos?

-No. Tenés más capacidad para ir a buscar a los desencantados con una oferta más cercana.

¿Le sorprendió la renuncia de Bullrich?

-No. Más allá de las diferencias que uno pueda tener en el enfoque político, la veo a Patricia con mucha conciencia colectiva.

-¿Macri también tuvo un gesto de grandeza?

-Es un gesto de reflexión muy interesante. El gran legado de Macri es haber reconfigurado el sistema político de la Argentina. Y es muy bueno que se haya puesto por encima.

-¿Se retiró o se corrió, como usted reclamaba? ¿Puede volver en 2023?

-No, para nada. Los expresidentes deberían ser obligatoriamente una fuente de consulta. Si puede volver en 2023, lo va a determinar la gente y el contexto.

“En lo que menos piensa el kirchnerismo es en poner a la Argentina a trabajar”

-¿Vidal dejó un “hueco” en la provincia?

-Ves las discusiones internas que está habiendo y es evidente que algo se desordenó.

-¿Le pidió explicaciones a Vidal por su decisión de jugar a favor de Abad en la interna de la UCR?

-La interna de la UCR fue un catalizador de otras cosas. Primero, se puso en discusión el rol del radicalismo e hizo que Facundo dijera: “Esta es una oportunidad interesante para contribuir”. Pero yo no le tengo que pedir explicaciones a Vidal de nada.

-¿Vidal se equivocó al dejar la provincia?

-Ella era la referente natural e, inclusive, el radicalismo la ponía en ese lugar. Cuando ella decide dar el paso a la ciudad de Buenos Aires, eso queda vacante. Hay un espacio para crear nuevos referentes. Eso también es bueno.

-¿Hay que “peronizar” a Manes para ganar el conurbano?

-No. Facundo tiene que ser él. No hay que peronizar a nadie. No va a impostar porque no lo debería hacer y porque no le sale.

-¿Se puede ganar una elección hablando de neurociencia, sin tocar los temas más sensibles de la política?

-¿Por qué das por sentado que Facundo no va a hablar de política?

-En general, no habla de política.

-Falta que empiece a recorrer, pero no va a hablar de neurociencia, sino de las cosas que la Argentina tiene que resolver para el futuro sea distinto.

-¿Larreta lo quiere enfrentar a Manes porque podría convertirse en una amenaza para su proyecto presidencial?

-Yo soy economista y me gusta el tenis. La competencia extrae muchas veces lo mejor de nosotros. Yo no tendría miedo de que surjan candidatos, estaría alentando que aparezcan por todos lados. Es la forma de que JxC sea más potente.

-¿Le molesta que PRO ataque a Manes porque dice que tiene mucho ego, por su personalidad?

-¿Dónde atacan a Manes?

-En las redes, por ejemplo.

-A nuestros candidatos hay que cuidarlos. Yo estaré por afinidad con el candidato radical, pero Santilli es muy buen postulante.

-Carrió dijo que Manes “quiere llegar a la Casa Rosada en helicóptero”.

-Me parece una imagen desafortunada.

-¿Manes va a criticar la gestión de Macri durante su campaña?

-Facundo va a decir las cosas que piensa acerca de eso. Hace poco me preguntabas si iba a hablar de neurociencia y, ahora, si se va a meter en el barro de la política a hacer críticas.

-¿Va a reivindicar la gestión de Macri?

-Yo no creo que sea una cuestión de reivindicar.

-¿Ve una PASO competitiva o Manes le gana fácil a Santilli?

-No, veo una flor de PASO.

-¿Qué le preocupa de la pospandemia?

-Deberíamos estar discutiendo ya la pospandemia. Me gusta mucho una frase que dijo Berni Sanders: “Ninguna persona que trabaje 40 horas semanales debería ser pobre”. Es una de las cosas que no estamos debatiendo. En lo que menos piensa el kirchnerismo es en poner a la Argentina a trabajar. Y eso lo lográs no si estás pensando la economía desde la sociedad de las restricciones monetarias-financieras, sino desde los recursos reales. ¿Qué tiene que hacer Juntos por el Cambio? Construir un espacio político amplio que incentive a esta conversación sobre las posibilidades de la Argentina. Amplio porque de lo contrario, no hay conversación.