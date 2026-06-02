Los exintegrantes de la comisión $LIBRA le pidieron al jefe de los fiscales que gire los fondos para reanudar la investigación

Cuatro diputados que integraron la comisión investigadora del caso $LIBRA −cuya labor concluyó el año pasado− solicitaron al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, proveer a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) los recursos necesarios para garantizar la continuidad de la investigación.

La causa que investiga el lanzamiento del activo digital que promocionó Javier Milei a través de X está en manos del fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Taiano le solicitó a la Ufeci, la una unidad especializada en ciberdelito que depende del Ministerio Público Fiscal, rastrear transferencias millonarias vinculadas a $LIBRA pero, ocho meses después de ese pedido y en un escrito de no más de una carilla, la Ufeci reconoció no estar en condiciones materiales de llevar adelante el análisis solicitado de las billeteras. Indicó que, por el momento, no contaba con las herramientas y las “licencias” del software correspondientes para avanzar, y que, cuando las tuviera, avisaría.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, durante un encuentro con los fiscales federales Fiscales.gob.ar

Los legisladores Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Sabrina Selva y Juan Marino, de Unión por la Patria, señalaron que la limitación planteada “afectaría el cumplimiento de medidas de prueba orientadas a reconstruir el recorrido de los fondos y analizar las billeteras virtuales involucradas, comprometiendo el avance de una investigación de evidente trascendencia institucional”.

Y marcaron, también, las consecuencias jurídicas de esta parálisis: “Implicaría un grave obstáculo para el esclarecimiento de los hechos investigados y podría traducirse en una efectiva denegación de justicia”.

“Si se frena la investigación por falta de recursos, eso es impunidad”, sumó Ferraro en una publicación en X.

$LIBRA: SI SE FRENA LA INVESTIGACIÓN POR FALTA DE RECURSOS, ESO ES IMPUNIDAD.



Es inadmisible que la investigación judicial de $LIBRA pueda verse frenada porque las unidades especializadas no cuentan con los recursos o herramientas tecnológicas necesarias para seguir la ruta del… pic.twitter.com/lytNPftCzQ — maxi ferraro (@maxiferraro) June 2, 2026

Además de expresar preocupación ante la situación planteada por la unidad especializada, solicitaron a Casal “arbitrar, con carácter urgente, los medios y recursos necesarios para proveer a la Ufeci de las herramientas requeridas para el cumplimiento de las tareas encomendadas por el fiscal interviniente”.

La Ufeci, a cargo del fiscal Horacio Azzolin, tuvo un rol preponderante en el devenir de la investigación. Apuntaló, por ejemplo, la hipótesis de la existencia de un flujo de “información privilegiada” que corrió en la previa al lanzamiento de la moneda.

Equipado con un recurso del que ahora carece, el organismo pudo dar con un grupo particular de 74 billeteras virtuales que adquirieron de forma masiva el activo en momentos clave. Sus compras, por más de 13 millones de dólares, ocurrieron durante los 22 segundos previos al tuit de Milei, quien estaba al teléfono con Mauricio Novelli −el intermediario−, quien, a su vez, se encontraba en los Estados Unidos junto a Hayden Davis, el creador de $LIBRA.