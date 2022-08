Los fiscales apuntan a las modificaciones de obra que recibió Lázaro Báez y a la falta de controles

Después de haber analizado licitación por licitación, los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani se enfocan en la quinta audiencia del alegato del caso Vialidad en exhibir las modificaciones de obra solicitadas por las empresas del empresario Lázaro Báez. Se trata de una nueva etapa del juicio oral y público que tiene a Cristina Kirchner en el banquillo para ser juzgada por asociación ilícita y fraude al Estado por presuntas irregularidades en el reparto de obra pública en Santa Cruz durante su gestión presidencial.

Mola se refirió a los incrementos millonarios de dinero y los meses de prórroga que recibieron las empresas de Lázaro Báez en concepto de modificaciones de obra. “Las modificaciones implicaron prórrogas mayores a lo que preveía el contrato original que debía llevar el trabajo”, señaló el fiscal.

La obra de la Circunvalación Caleta Olivia fue la segunda modificación de obra que recibió Báez por más de 8 millones de dólares. Mola dijo que cuando solicitaron esta modificación del contrato se basaron en el crecimiento demográfico que no había sido previsto y que estas modificaciones no fueron aprobadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). “No hizo nada la DNV, fue simplemente notificada como si no le importara”, argumentó.

El juicio del caso Vialidad se desarrolla de manera virtual; entre los conectados a la jornada de hoy está Julio De Vido, exministro de Planificación Federal kirchnerista

“Transcurrieron 133 meses y solo tuvo un avance del 43 por ciento. Además esta obra fue periciada y se detectaron sobreprecios. Y fue abandonada por el contratista. Es increíble el daño que se hizo en este caso y en todos los demás al erario público”, cuestionó Mola.

El fiscal Sergio Mola exhibió una foto de la obra de la Circunvalación Caleta Olivia inconclusa

Mientras tanto, el TOF y el fiscal deben dar respuesta a los planteos recusatorios que presentó la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los recusó con una presentación formulada ayer por su abogado, Carlos Beraldi, tras la difusión de las fotografías en las que se los ve a Diego Luciani y al juez del TOF, Rodrigo Giménez Uriburu, como parte de un mismo equipo de fútbol. La foto fue tomada, según el diario Página 12, en Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri.

Los imputados Nelson Periotti, Lázaro Báez y Julio De Vido también adhirieron a la presentación de Beraldi. Y el defensor de José López dijo cuando comenzó la audiencia que lo hará durante el día de hoy.