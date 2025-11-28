Los gobernadores escuchan a Diego Santilli, pero esperan propuestas más concretas de reparto de fondos

CÓRDOBA.- Continúa la ronda de diálogo del ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores, pero los mandatarios insisten en la necesidad de que empiecen a llegar propuestas concretas que involucren fondos.

Con la billetera en manos de Luis Caputo, hay algunas señales que no coinciden con las pretensiones de las provincias. Habría disposición para repartir ATN, pero no con el esquema de la ley aprobada por el Congreso, sino manteniendo la discrecionalidad de Nación.

La norma, impulsada por los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño, buscaba que el reparto de los ATN fuera automático, siguiendo la ley de coparticipación federal. En las negociaciones previas a que todos firmaran el proyecto, Economía les propuso repartir el remanente a año vencido. Los mandatarios lo rechazaron porque no se garantizaban cobrar.

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) Ricardo Pristupluk

Ahora, fuentes relacionadas a cuatro gobernadores que ya estuvieron reunidos con Santilli y también tienen contactos con Luis Caputo, interpretan de los encuentros que la intención es “premiar” a las provincias con mejor conducta con la distribución de los ATN.

Entre enero y octubre, la Nación distribuyó solo 16,9% de los ATN que provienen de la coparticipación. Queda un remanente sin ejecutar, en moneda corriente, de $645.275 millones.

“No es lo que corresponde. El Fondo de ATN se constituye con la coparticipación: son recursos provinciales. Economía no puede administrarlos como si fueran propios -dijo un gobernador a LA NACION-. Esto mismo ya se habló y se descartó."

La referencia es a que antes de que el proyecto de ATN entrara al Congreso junto con la nueva distribución del impuesto a los combustibles líquidos, hubo varias reuniones con funcionarios de Economía, pero la oferta de ese ministerio no convenció.

La contrapropuesta de los gobernadores logró consenso porque no tiene impacto en el superávit fiscal. Sin embargo, fue rechazada por el presidente Javier Milei. En la etapa abierta después de las elecciones, no se avanzó sobre ese punto, que tampoco está contemplado en el proyecto de presupuesto que ingresó al Congreso.

Los mandatarios provinciales mantienen el reconocimiento de que cambió el clima, de que hay voluntad de diálogo de Nación, pero no dejan de insistir en que más allá de las conversaciones quieren respuestas concretas. “Estamos esperando que el poncho aparezca”, graficó la semana pasada el salteño Gustavo Sáenz.

Santilli escucha a los gobernadores que repiten sus planteos -ATN, impuesto a los combustibles líquidos, deuda con cajas previsionales no transferidas, obra pública, retracción de la coparticipación para ARCA- pero no avanza en respuestas que impliquen recursos.

En ese contexto, por ejemplo, la Nación quiere avanzar en la firma del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y las provincias, creado en septiembre del año pasado. Aunque adhirieron 18 gobernadores, solo cinco firmaron.

En el caso de Córdoba, que mantiene una disputa judicial por su Caja de Jubilaciones no transferida, ayer tanto la administración de Martín Llaryora como la Anses cumplieron en presentar ante la Corte Suprema la cuantificación de la deuda acumulada entre 2017 y 2021. Era parte del compromiso asumido en mayo, cuando el gobierno nacional aceptó pagar $6000 millones mensuales a la provincia a cuenta de la conciliación de montos.

Este jueves, Santilli participó con los gobernadores de Neuquén y Santa Cruz, Rolando Figueroa y Claudio Vidal, de la firma del acuerdo por la baja de las retenciones al petróleo; el chubutense Ignacio Torres ya lo suscribió hace unas semanas.