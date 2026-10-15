Los gobernadores que podrían auxiliar a Milei para bloquear la sesión impulsada por la oposición en Diputados

CÓRDOBA.- Luego de que el oficialismo aceptara reponer los límites a la venta de tierras en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la oposición deberá redoblar los esfuerzos para conseguir el quorum en la sesión especial convocada con el objetivo de voltear todo el decreto de Javier Milei, que avanzó en la política desreguladora del Estado.

Para iniciar el debate se requieren 129 diputados y, aunque las cuentas muestran que la oposición no tendría garantizado ese número, hay dudas sobre qué directivas darán a sus legisladores los gobernadores aliados.

“Después del dictamen no tiene sentido la sesión”, definieron varios legisladores que responden a gobernadores consultados por LA NACION, a la vez que admitieron que igual seguirá el tira y afloje. El dictamen, agregan, “va en sintonía con la definición de la Corte Suprema de hace unos días”.

Pese a todo, siguen las negociaciones por la sesión convocada por la oposición. El eje ya no estará en el DNU 70/23, pero a la hora de la sesión estará la quinta marcha universitaria por el financiamiento y los reclamos en torno a las políticas de discapacidad.

Como en otras oportunidades, varios especulan hasta el último minuto. Por ejemplo, si el quórum queda lejos no tiene costo político frente al oficialismo nacional que sus legisladores bajen. En cambio, si la diferencia es mínima deben jugarse antes. Lo que tienen en claro es que ya el debate no será solo por las restricciones a la venta de tierras.

Pullaro, Torres, Llaryora y Valdés, en Rosario

Entre los santafesinos de Maximiliano Pullaro, Gisela Scaglia, quien preside el bloque de Provincias Unidas, y tampoco José Núñez. “El DNU 70 no tiene vigencia a partir de los cambios en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada se votó el artículo que deroga el artículo 154. Ahora tocar el decreto nos perjudica la política de cielos abiertos”, definieron desde el círculo de Pullaro. El chubutense Ignacio Torres aportará la ausencia de su diputado, Jorge Ávila.

En el caso del catamarqueño Raúl Jalil, uno de los mandatarios con más cercanía a la Casa Rosada, los tres diputados integrantes del bloque Elijo Catamarca habían decidido, hace unos días, asistir a la sesión. Así lo confirmó Sebastián Nóblega: “Hemos decidido acompañar la sesión y somos firmes defensores de la Ley 26.737”, dijo a la radio El Esquiú.

Sin embargo, en las últimas horas, se reactivaron los contactos de la Casa Rosada para tratar de evitar su presencia. Jalil estuvo entre los 13 gobernadores que acompañaron al presidente Javier Milei a París.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta Ricardo Pristupluk

Al salteño Gustavo Sáenz le responden tres diputados -Pablo Outes, Bernardo Biella, Yolanda Vega- quienes integran el bloque Argentina Federal con cuatro misioneros. La diputada Vega, según indicaron fuentes salteñas a LA NACION, está con un pobre de salud; respecto de los otros dos sostuvieron que “todavía no hay definiciones. Pero entendemos que no llegan al número los que impulsaron la sesión”.

Para el oficialismo también será clave el rol de Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien controla tres diputados.

Los cuatro misioneros conversaron con el gobernador Hugo Passalacqua la decisión de dar quorum. Fue el legislador Alberto Arrúa quien confirmó públicamente la posición de asistir.

Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Saénz (Salta)

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, es de los mandatarios con vínculo resbaladizo con la Rosada. Seis son los diputados del peronismo cordobés y cinco se sumarán al quorum.

De ese grupo, tiene juego propio Juan Schiaretti, a quien siguen Carolina Basualdo y Carlos Gutiérrez, quienes bajarán al recinto. Ignacio García Aresca, hombre de Llaryora, también dará quórum, al igual que Juan Brügge, hoy aliado con la Democracia Cristiana. Es una incógnita si Alejandra Torres se sumará o no a sus compañeros.

Hasta esta hora, los diputados María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, alineados con Carlos Sadir -quien también participó de la Argentina Week en París–, también se suman para el quorum. Igual que en el caso de Jalil, siguen los contactos para evitar que estén si su presencia es llave para el inicio de la sesión.