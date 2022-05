Los gobernadores radicales y Rodríguez Larreta dieron una señal interna y hablaron en contra de la grieta

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recibió este viernes al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y al de Mendoza, Rodolfo Suárez, en el marco de un foro sobre desarrollo sustentable y ambiente. El encuentro sirvió también para firmar un convenio de desarrollo turístico, acción que ofreció en ese mismo acto una plataforma para hablar de política y fustigar la falta de plan y de rumbo del gobierno nacional para gestionar los temas más importantes que acucian al país: la inflación por ejemplo.

Fue la primera vez que los mandatarios de Juntos por el Cambio se reunieron en Corrientes a desarrollar una agenda institucional y política de cara a las elecciones del año próximo. Fue además una muestra de unidad en la que los mandatarios opositores cifraron sus posibilidades proselitistas, de cara a las presidenciales del año próximo, pero también una catapulta para lanzar las críticas al Gobierno por la situación de crisis que atraviesa el país, por la falta de proyectos concretos y la abundancia de peleas internas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En el transcurso de una conferencia de prensa, los cuatro mandatarios coincidieron en que es necesario un cambio de gobierno el año que viene y que están trabajando para que un integrante de Juntos por el Cambio sea presidente. No obstante aclararon que no es momento de hablar de candidaturas sino de los proyectos, y que ese proyecto, en definitiva, será el que marcará los límites de la colación, en clara alusión a los debates en torno a Javier Milei.

Rodolfo Suárez, Gustavo Valdes, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, en el encuentro de Corrientes

Larreta entonces fue contundente al afirmar que “el límite (de Juntos por el Cambio) es el kirchnerismo”. Valdés fue más allá y dijo que quedarán afuera de la coalición los que “no creen en la educación pública y gratuita, en una moneda nacional, los que no miran al interior y no reconocen los aportes del federalismo, los que no creen en la producción, o creen solo en la magia del mercado”.

“Estamos juntos desarrollando agendas turísticas y climáticas. Estamos juntos en las Cámaras del Congreso y desarrollando planes y proyectos, pero nos quieren cargar la responsabilidad de los problemas porque no tenemos un candidato a presidente. El verdadero problema es que el Gobierno no está gobernando. Estamos como estamos porque el Gobierno no sabe gobernar. Sabe pelear y discriminar, pero no sabe gobernar”, completó el gobernador anfitrión.

Por su parte, Morales aseguró que “somos un colectivo con cuatro fuerzas políticas muy importantes (UCR, PRO, CC y Peronismo Republicano, según enumeró), donde seguramente puede haber algunas diferencias, pero estamos todos los días trabajando y construyendo un programa de gobierno. Ese va a ser el límite, no es una cuestión personal”, dijo. También sostuvo que a los cuatro gobernadores, más allá de la cuestión ideológica-política, los une la vocación por el diálogo: “Estamos en contra de la grieta. Estamos a favor del diálogo para encontrar consensos que sirvan para resolver los problemas de la gente”.

Horacio Rodríguez Larreta en el foro de Juntos por el Cambio en Corrientes Prensa Larreta

Suárez fue más allá todavía. Dijo que están unidos detrás de valores para gobernar y con vocación de ampliación. Fue entonces cuando puso como ejemplo los modelos de alianzas de Mendoza, que un poco se replican en Corrientes, donde conviven un sinnúmero de fuerzas políticas detrás de un objetivo, pero sosteniendo la gobernabilidad. “Los cambios profundos que necesitamos no los vamos a poder hacer si no hay grandes consensos”, remarcó.

La cuestión económica

Los mandatarios también aprovecharon el encuentro para remarcar las falencias del gobierno de Alberto Fernández, sobre todo en materia económica y política, y anticipar que el camino de la coalición opositora, más allá de las diferencias, es conseguir un plan de acción para gobernar en 2023.

“Me preocupa que no tengamos un rumbo. El problema de la inflación, que es un flagelo para todos los argentinos, es producto de que no tenemos un plan. Hace seis meses nos hablaron de control de precios. Yo dije que era una locura, que no había funcionado nunca y ahora seis meses después no sólo no mejoró sino que empeoró”, dijo Larreta y agregó: “La gente no llega a fin de mes. Ni al fin de semana llega. Esas son cuestiones que debemos resolver”.

También mencionó el tema de la inseguridad. Y después dijo que “hoy el país federal lamentablemente no existe, somos más unitarios que nunca. Y es responsabilidad del partido de gobierno. Este estado de cosas lo impulsó en su momento Nestor Kirchner, cuando era presidente, al concentrar todos los fondos en el Gobierno Nacional. Tenemos que cambiar eso. Yo creo en un país federal diferente al que creen los que nos gobiernan”.

Y específicamente sobre el tema de coparticipación, que tensiona la relación de las provincias frente a Capital Federal, sostuvo que en realidad “no es una discusión entre la Capital y las provincias. Las provincias no nos tocaron un peso. La discusión es con el Gobierno Nacional que nos sacó fondos de manera inconstitucional y de un día para el otro”. Lo dijo en Resistencia, donde Larreta estuvo en horas de la tarde, haciendo recorridas por el centro de la ciudad y en diálogo con los vecinos.

Luego de la firma del convenio turístico que busca poner trabajar en conjunto a las provincias (sobre todo en cuanto a la la venta de paquetes integrales y a la descentralización aérea), los gobernadores salieron de Casa de Gobierno y se trasladaron al nuevo Centro Administrativo de Corrientes, donde se realizó el Foro de Desarrollo Sostenible de Juntos por el Cambio. Se trata de un foro itinerante que el viernes que viene tratará una agenda de políticas sociales en La Matanza. El 10 de junio será el turno de la producción en Río Cuarto; el 1 de julio debatirán “Desarrollo sostenible” en Paraná; el 18 de julio, se hablará sobre “Relaciones internacionales” en la Ciudad de Buenos Aires y el 29 de julio disertarán sobre energía en Neuquén.