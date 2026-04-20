Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente en Israel y las internas en el Gobierno

“Peligro. No pasar”, podía leerse, esta semana, en el pasillo que da al despacho del subsecretario de gestión institucional y fiel funcionario karinista, Eduardo “Lule” Menem. El mensaje, escrito en una cinta roja y blanca, impedía el paso de los habituales transeúntes de ese sector del primer piso de la Casa Rosada, afectado por la caída de mampostería desde el techo, y con moderado riesgo de accidentes.

El agujero dejado por el material caído en las barbas del influyente “Lule” no es, por cierto, el único faltante, en el histórico edificio gubernamental, inaugurado en 1898 y por el que pasaron gobiernos de todos los pelajes, sin terminar ninguno de ellos de ponerlo en condiciones óptimas. Paredes descascaradas, mampostería caída, cables a la vista sin cubrir y hasta ascensores que a veces brindan algún susto son parte del paisaje natural para los cerca de 1000 funcionarios, invitados, empleados y periodistas que, a diario, llegan a Balcarce 50.