Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente en Israel y las internas en el Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Milei apuntó contra "econochantas" y "perisobres"
Desde Israel, el presidente Javier Milei se refirió a una entrevista que concedió el viceministro de Economía, José Luis Daza, en diálogo con LN+ y expresó: “Y pensar que los econochantas y los perisobres dicen que se nos estarían quemando los papeles... no pueden separar entre los datos de la realidad y sus deseos propios de resentidos fracasados...“.
Y pensar que los econochantas y los perisobres dicen que se nos estarían quemando los papeles... no pueden separar entre los datos de la realidad y sus deseos propios de resentidos fracasados... https://t.co/ttP2T59qtq— Javier Milei (@JMilei) April 20, 2026
Solo en Off: las grietas abiertas de la Casa Rosada, en los rincones por donde no pasa Milei
“Peligro. No pasar”, podía leerse, esta semana, en el pasillo que da al despacho del subsecretario de gestión institucional y fiel funcionario karinista, Eduardo “Lule” Menem. El mensaje, escrito en una cinta roja y blanca, impedía el paso de los habituales transeúntes de ese sector del primer piso de la Casa Rosada, afectado por la caída de mampostería desde el techo, y con moderado riesgo de accidentes.
El agujero dejado por el material caído en las barbas del influyente “Lule” no es, por cierto, el único faltante, en el histórico edificio gubernamental, inaugurado en 1898 y por el que pasaron gobiernos de todos los pelajes, sin terminar ninguno de ellos de ponerlo en condiciones óptimas. Paredes descascaradas, mampostería caída, cables a la vista sin cubrir y hasta ascensores que a veces brindan algún susto son parte del paisaje natural para los cerca de 1000 funcionarios, invitados, empleados y periodistas que, a diario, llegan a Balcarce 50.
La crisis del PAMI multiplica los gastos de las provincias y pone en guardia a los gobernadores
CÓRDOBA.- Las deudas que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) acumula con la mayoría de las administraciones provinciales es un punto más de fricción entre los gobernadores y la Casa Rosada. Dos son los mandatarios que reclamaron abiertamente en los últimos días, el tucumano Osvaldo Jaldo y el cordobés Martín Llaryora; se sumaron a los que había realizado Neuquén el año pasado y que, según confirmaron desde la administración de Rolando Figueroa, sigue sin resolverse.
Los planteos se relacionan con el hecho de que los jubilados nacionales que no reciben atención en el PAMI terminan siendo atendidos en los sistemas públicos provinciales, que empiezan a saturarse. La misma situación se da con los municipios.
Javier Milei confirmó que empezará a funcionar la primera ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv
El presidente Javier Milei confirmó el domingo, durante su gira oficial por Israel, la puesta en marcha de la primera ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, que comenzará a operar en noviembre. La medida fue presentada como un paso para profundizar el vínculo bilateral entre ambos países.
“A partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv”, afirmó el mandatario durante su encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La información fue ratificada asimismo por el presidente de la aerolínea El Al Israel, Amikam Ben-Zvi.
Universidades: el oficialismo reflota una reforma de la ley de financiamiento tras el revés que sufrió en la Justicia
En simultáneo a la decisión de llevar a la Corte Suprema su reclamo para no cumplir con la ley de financiamiento universitario, el oficialismo buscará reactivar un proyecto del Gobierno para evitar que el Estado deba desembolsar $2,5 billones a las casas de altos estudios tal como ya le ordenaron dos fallos judiciales.
La iniciativa no es nueva: se presentó en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero pasado, cuando los libertarios gozaban de un amplio dominio del recinto junto a sus aliados. Sin embargo, el bloque oficialista no la puso en tratamiento con el argumento de que los esfuerzos estaban focalizados, por entonces, en la aprobación de la reforma laboral, prioridad absoluta para el Gobierno.
El Gobierno perdió el impulso y el rumbo
Fue hace apenas 50 días. Javier Milei acababa de establecer, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, “la moral como política de Estado”. También, de anunciar un aluvión (indeterminado y vago) de iniciativas legislativas para cambiar la Argentina de una vez y conducirla finalmente a la nueva era. Los insultos y agravios del Presidente a los opositores daban el marco para la pintura de la coronación del león triunfante.
Algo menos de dos meses después ese envión furioso, dado por el triunfo electoral y el paso arrollador del oficialismo por las sesiones extraordinarias, se transformó en un frenazo abrupto y en varios revolcones de los que ahora, en embrionario y temeroso modo prueba y error el Gobierno busca salir. Pero perdió el impulso y le cuesta reencontrar el rumbo.
Caputo negó haber advertido en una reunión que se necesita un acuerdo de gobernabilidad para reactivar la economía
El ministro de Economía, Luis Caputo, negó haber advertido, en una reunión de la mesa política del Gobierno, que se necesita un acuerdo de gobernabilidad para intentar reanimar la economía, a partir de pactos con los gobernadores que permitieran impulsar leyes en el Congreso a cambio de no presentarles competencia con candidatos en sus provincias. Esos conceptos fueron los focos principales de una columna de LA NACION publicada este domingo, que se elaboró a partir de una reconstrucción con tres fuentes que participaron del encuentro en cuestión.
“Falsísimo. Dije públicamente que se venían los mejores 18 meses en décadas. Se ve que este periodista ni siquiera se toma el tiempo de escuchar cuando hablo”, escribió en su cuenta de la red social X el ministro de Economía, al hacer alusión a un artículo de LA NACION firmado por Jorge Liotti, secretario de Redacción.
Mientras busca instalar su candidatura presidencial, a Axel Kicillof le brota un conato de rebelión interna
Ala candidatura presidencial de Axel Kicillof, que por estos días alimentó con una visita a España, le surgió un conato de rebelión interna en la propia provincia de Buenos Aires. La antipatía que le dispensa La Cámpora por su distanciamiento de Cristina Kirchner, se suma ahora para el gobernador la novedosa resistencia de un grupo de intendentes del conurbano que considera “prematuramente expulsivo” al axelista Movimiento Derecho al Futuro (MdF).
Los jefes comunales, la mayoría de ellos con base en el reducto peronista de la tercera sección, blanquearon incluso que están dispuestos a apoyar a un candidato alternativo del peronismo en 2027. Y la aparición en escena de Sergio Massa, en un amistoso futbolero con asado posterior en la quinta de San Vicente, encendió las alarmas entre los partidarios del gobernador. La foto y lo que trascendió de la charla de quincho cayeron mal en los principales despachos de La Plata.
Milei en Israel: flores, críticas a la izquierda y los bifes que buscará el embajador de EE.UU.
JERUSALEN.- Hubo inmensa sintonía, flores, aplausos, abrazos y bromas durante el encuentro en el que este domingo el presidente Javier Milei y el premier israelí, Benjamin Netanyahu, avanzaron en su alianza estratégica por la libertad y los valores de occidente y contra el antisemitismo y el terrorismo. Esta fue definida por la presentadora del evento —que duró menos de una hora, blindado, aunque transmitido en streaming—, como “un hito” en la historia de las relaciones entre ambos países. También participó un tercer socio, Estados Unidos, representado por su embajador en Israel, Mike Huckabee.
Hubo elogios mutuos, pero también un mensaje político de Milei, invitado a las celebraciones por el 78° aniversario de la independencia israelí, contra un enemigo común que —según planteó— comparten con Netanyahu y Donald Trump.
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