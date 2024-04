Los guiños de Milei tras la aprobación de la Ley Bases y un comentario sobre sus zapatillas

Escuchar

Pese a que durante la cena de la Fundación Libertad Javier Milei había dicho que pidió a su espacio “tirar la Ley Bases”, ya que igual llevaría adelante sus reformas políticas, en la mañana de este martes el Presidente siguió activo el curso de la sesión en Diputados. Lo hizo a través de su cuenta en la red social X, que suele ser una fuerte caja de resonancia del mandatario.

En esa catarata de posteos que compartió, Milei celebró discursos de varios de sus laderos. “Bertie” Benegas Lynch, Lilia Lemoine, Emilia Orozco y Gabriel Bornoroni fueron algunos de los integrantes del bloque de La Libertad Avanza (LLA) bendecidos por el Presidente. Hubo también avales para los aliados, como los diputados de Pro Hernán Lombardi, Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro.

Sobre todo, Milei compartió recortes de la cuenta Agarra la Pala, que se dedica a replicar contenido libertario.

Además de dar retuit a la foto que se sacó su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el bloque oficialista cuando visitó la Cámara de Diptuados, Milei avaló el mensaje de Bornoroni, que hoy inauguró su etapa como titular de la bancada oficialista luego de que Oscar Zago se abriera al espacio Movimiento Integración y Desarrollo (MID).

“Se aprobó en general la Ley Bases. Un paso más hacia la primera gran reforma del Presidente. Les agradezco a todos los bloques y diputados que entendieron la importancia de esta ley y nos ayudaron a llevarla a buen puerto. A seguir trabajando en la votación en particular. VLLC [por ¡viva la libertad, carajo!]”, dijo el cordobés en su descargo luego de que la iniciativa de la Casa Rosada cosechara 142 votos a favor, 106 negativos y cinco abstenciones en el plano general.

Milei también respaldó el análisis de un exfuncionario albertista: el de Antonio Aracre, quien tuvo un fugaz paso por la jefatura de asesores y se fue mal del Gobierno. “Pocas cosas demuestran más claramente la disfuncionalidad de la economía argentina que la incapacidad para crear empleos privados de calidad. La Ley Bases de Javier Milei intenta revertir este fracaso rotundo de la política argentina en los últimos 25 años”, escribió el exCEO de Syngenta, que ahora se muestra en sintonía con la gestión libertaria.

Asimismo, el Presidente celebró que los mercados argentinos “volaran” en Estados Unidos luego de la aprobación en general del proyecto. Todo esto mientras avanzaba el tratamiento en particular, con avales, capítulo a capítulo, para el Gobierno.

Desde Olivos, el líder libertario también compartió la lista de empresas que en Diputados le autorizaron para privatizar. “Aerolíneas Argentinas, AYSA, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos [por Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (Sofse)], Corredores Viales, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Nucleoléctrica”, enumeró.

No obstante, la iniciativa no podrá aplicarse hasta no pasar por el Senado , que la recibirá cuando se gire a esa cámara el proyecto de Ley Bases con la sanción parcial de la Cámara baja.

En tanto, el Presidente también le dio un espaldarazo a su subsecretario de Prensa, Javier Lanari, quien expresó: “La Ley Bases es el principio del fin a la decadencia argentina. Es un marco de desarrollo a mediano y largo plazo. Es la puerta al mundo libre y capitalista. Es el ‘Nunca Más’ del populismo”.

Las zapatillas

En su raid tuitero, Milei hasta se encargó de responderle a una cuenta en relación con el atuendo que llevó cuando fue a recibir el buque Cutter James de la Guardia Costera de Estados Unidos, que llegó a Buenos Aires este lunes. “Me quiero comprar las zapatillas de Milei. ¿Alguien sabe qué marca son?”, preguntaron en una cuenta fan del mandatario. “Nike”, aclaró el propio Presidente, que ya usó ese calzado en múltiples apariciones públicas.

