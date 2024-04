Ley Bases: el dardo de Martínez por los aumentos de sueldo en el directorio de YPF

Escuchar

Aprobada la Ley Bases en general y terminadas las cuestiones de privilegio, en Diputados se dio paso a la discusión en particular por capítulos. En ese tránsito, el presidente de bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, aprovechó para girar un dardo a la Casa Rosada por el aumento de 388% para los sueldos de los directivos YPF, dentro de los cuales hay funcionarios del Ejecutivo.

Durante la votación del Título II, Capítulo 1, sobre reorganización administrativa, miembros de los diferentes bloques expusieron sus diferencias con el dictamen de mayoría. Uno de los encargados de hacerlo fue Martínez.

Al llegar su turno, el diputado de UP apeló a la ironía. “Está el ministro del Interior, lo saludamos. [Está] Rolandi, al lado”, describió sobre la presencia en la Cámara de Diputados del ministro del Interior Guillermo Francos y el número dos de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi. Ambos -principales articuladores de la Ley Bases con los bloques aliados- se encontraban sentados en uno de los palcos. Por momentos los acompañaron Eduardo “Lule” Menem y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Director de YPF”, acotó Martínez, mientras Rolandi le hacía el gesto del pulgar hacia arriba.

Ya cansado de tantas horas de debate, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le marcó: “Diputado, se está saliendo del artículo 159. Vamos al grano, en serio, Germán, dale, por favor”.

Ante el disgusto de Menem, Martínez expresó como una chicana: “No se puede ser cortés”.

Pero Menem no se quedó atrás. “Por favor, diputado. Usted sabe, no chicanee. Vamos a jugar un juego limpio. Cumplamos el reglamento. Cuestiones ajenas, no van. Al punto en cuestión, adelante, vamos”.

Entonces, fue ahí cuando el jefe de la bancada kirchnerista arremetió: “No hay problema, no vamos a decir que se aumentó el sueldo por cinco, no vamos a decirlo”. Acto seguido se despertaron murmullos, y volvió sobre la Ley Bases y su disconformidad con el capítulo que estaba en tratamiento.

Suba de sueldos en YPF

La semana pasada, la asamblea de accionistas de YPF aprobó un aumento de “honorarios” del 388% para los miembros del directorio, compuesto por Francos, Rolandi y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. No obstante, fuentes oficiales aseguraron a LA NACION que ninguno de los tres miembros del Ejecutivo percibirán estos salarios porque en realidad cobran por sus sueldos de ministros.

A su vez, describieron que los honorarios de empleados de YPF no representan un gasto para el Tesoro, sino que se pagan con erogaciones a cargo de la compañía.

