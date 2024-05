La chicana de Héctor Daer a Patricia Bullrich tras subirse a un colectivo con una SUBE sin saldo

Escuchar

Tras la jornada de paro convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la central obrera brindó una conferencia de prensa desde la sede del gremio, en la calle Azopardo al 800, donde calificó de “un éxito” la medida de fuerza y reclamó al Gobierno que “tome nota” de ello. Tampoco faltaron las chicanas. Una de ellas fue dirigida a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrrich, que trató de viajar en colectivo con una SUBE sin saldo.

“Un dato que quedó con registro fílmico importante fue que cuando la ministra de Seguridad subió a un colectivo no sólo no tenía saldo, ese es otro dato importante, sino que no había nadie arriba del transporte. No había pasajeros. Hubo transporte y la gente se quedó en la casa”, analizó Daer en conferencia de prensa y recibió el aplauso de sus seguidores.

Tras ello, el triunvirato cegetista fue consultado acerca de las declaraciones de funcionarios del Gobierno que destinaron duras críticas en relación a la medida de fuerza. Durante las primeras horas de la huelga general Bullrich aseguró que se trataba del “paro de la debilidad”.

Incluso, para mostrar que había actividad en medio de la huelga, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó tomarse un colectivo en su plan de mostrar la contracara del discurso de los sindicatos. Sin embargo, no pudo pagar y causó risas entre los presentes. En declaraciones a la prensa en la estación de Constitución, con poca gente por la medida de fuerza, la funcionaria se llevó una sorpresa al intentar abonar el pasaje.

Al momento de colocar la tarjeta SUBE, el colectivero le advirtió que no tenía saldo y no pudo pagar el boleto. “No tiene saldo, viejo”, lanzó la ministra de Javier Milei al percatarse de la situación. “Es un caradura, no tiene saldo”, agregó luego en alusión a un destinatario que no se aclara y luego devolvió la tarjeta que, al parecer, le habían prestado.

Momentos antes, la ministra de Seguridad había reclamado a la gente que saliera de sus casas. “Salgan los que aún no han salido a trabajar, hay medios de transporte y colectivos, salgan y utilicen su auto que no hay problemas de seguridad, su bicicleta, su moto. El país necesita que trabajemos”, sostuvo la titular de la cartera de Seguridad.

En relación a ello, Daer retomó: “No contestamos agresiones, creemos que tienen que ser educados, son la autoridad y tiene que dar el ejemplo. Solamente les decimos que tengan las precauciones de ser democráticos y educados y la CGT está dispuesta a dialogar pero no a través de insultos”, completó Daer acompañado por los otros dos triunviros del gremio, Pablo Moyano y Carlos Acuña.

Por su parte, el secretario general adjunto, de Camioneros también cruzó al oficialismo por sus declaraciones en relación al paro. “Esas respuestas que salen del Gobierno quieren decir que les dolió. Si fuera tan fracaso o débil como dijo la señora ministra, no tendrían necesidad de responder. Les dolió”, sentenció.

“Quiero felicitar a todos por el paro, sobre todo en provincias gobernadas por la oposición. Lo que digan estos personajes nos tiene sin cuidado”, aseguró Moyano al tiempo que apuntó contra José Luis Espert por tratarlo de “simio”. “Como dijo la ministra alguna vez, es un viejo meado”, chicaneó el sindicalista.

A lo largo de la conferencia de prensa los sindicalistas calificaron de “contundente” y “exitoso” el segundo paro general contra la gestión Javier Milei y reclamaron al Gobierno que “tome nota”.

“El éxito del paro fue porque tiene el sustento social y política para llevar adelante este tipo de medida de fuerza. Es un paro político porque estamos discutiendo todas las acciones que vienen dañando el entramado de nuestro país. El Gobierno debe tomar nota para rectificar su política de ajuste”, argumentó Daer.

“Pretendemos que se tome nota. Es un llamado a las autoridades para encontrar un rumbo a que resuelva el daño que están causando”, completó Daer.

LA NACION

Temas CGT